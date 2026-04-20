Las Palmas Atlético vs Orihuela CF | J33 Segunda Federación 25-26

Las Palmas Atlético vs Orihuela CF. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 26 de abril. Partido correspondiente a la J33 de la Segunda Federación. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Las Palmas Atlético y Orihuela CF se enfrentan este domingo 26 de abril, a partir de las 12:00 (hora canaria) en el Anexo Estadio de Gran Canaria. Partido correspondiente a la jornada 33 de la Segunda Federación.

Las Palmas Atlético vs Orihuela CF | J33 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras perder por 3-0 en su visita al Getafe B. El filial canario se encuentra a mitad de la tabla de clasificación del grupo V de la Segunda Federación.

Por su parte, el Orihuela CF se encuentra también a mitad de la tabla. Y es que con 43 puntos está situado en la octava posición de la clasificación.

Posiciones en la clasificación de Las Palmas Atlético y Orihuela CF

En la clasificación, Las Palmas Atlético se encuentra en 11ª posición con 38 puntos. En cambio, el Orihuela ocupa la octava posición. El conjunto alicantino se encuentra con 43 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre Las Palmas Atlético y Orihuela CF

Las Palmas Atlético y el Orihuela CF s ehan enfrentado solamente una vez y ganó el Orihuela. El equipo canario en sus últimos cinco partidos ha ganado uno, empatado otro y perdido los otro tres. Por su parte, el equipo alicantino llega al encuentro tras haber ganado uno de sus últimos cinco partido, habiendo perdido tres y empatado el otro.

Te puede interesar: