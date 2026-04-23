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Puertos Canarios impulsa una instalación fotovoltaica en Caleta de Sebo por casi 200.000 euros

RTVC / Europa PRESS
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El proyecto en Caleta de Sebo, La Graciosa, busca avanzar en la descarbonización y mejorar la eficiencia energética del puerto

Puertos Canarios impulsa una instalación fotovoltaica en Caleta de Sebo por casi 200.000 euros
Puertos Canarios impulsa una instalación fotovoltaica en Caleta de Sebo por casi 200.000 euros. Europa Press

Puertos Canarios ha adjudicado a la empresa PSM Connect Systems S.L. la redacción del proyecto y la ejecución de una instalación fotovoltaica de autoconsumo en el puerto de Caleta de Sebo.

La actuación cuenta con un presupuesto de 198.321,20 euros (sin IGIC) y un plazo de ejecución de ocho meses.

El proyecto contempla la colocación de placas solares sobre pérgolas o marquesinas, lo que permitirá generar energía renovable para cubrir parte de la demanda del puerto.

Además, esta solución aportará nuevas zonas de sombra para los usuarios y mejorará la funcionalidad del recinto portuario.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia del organismo para modernizar sus infraestructuras y avanzar en la transición energética, fomentando el autoconsumo en espacios públicos.

Asimismo, refuerza el modelo de Ecopuertos Autonómicos de Canarias, orientado a reducir la huella de carbono en los puertos de gestión directa de la comunidad.

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