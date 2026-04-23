El proyecto en Caleta de Sebo, La Graciosa, busca avanzar en la descarbonización y mejorar la eficiencia energética del puerto

Puertos Canarios impulsa una instalación fotovoltaica en Caleta de Sebo por casi 200.000 euros. Europa Press

Puertos Canarios ha adjudicado a la empresa PSM Connect Systems S.L. la redacción del proyecto y la ejecución de una instalación fotovoltaica de autoconsumo en el puerto de Caleta de Sebo.

La actuación cuenta con un presupuesto de 198.321,20 euros (sin IGIC) y un plazo de ejecución de ocho meses.

El proyecto contempla la colocación de placas solares sobre pérgolas o marquesinas, lo que permitirá generar energía renovable para cubrir parte de la demanda del puerto.

Además, esta solución aportará nuevas zonas de sombra para los usuarios y mejorará la funcionalidad del recinto portuario.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia del organismo para modernizar sus infraestructuras y avanzar en la transición energética, fomentando el autoconsumo en espacios públicos.

Asimismo, refuerza el modelo de Ecopuertos Autonómicos de Canarias, orientado a reducir la huella de carbono en los puertos de gestión directa de la comunidad.