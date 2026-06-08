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Barcelona vs La Laguna Tenerife | Primer partido semifinal playoff Liga Endesa 25-26

Andrea Aragones Puado
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Barcelona vs La Laguna Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este martes 9 de junio. Partido correspondiente al primer partido de la semifinal del playoff de la Liga Endesa. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Barcelona vs La Laguna Tenerife se enfrentan este martes 9 de junio, a partir de las 19:00 (hora canaria) en el Palau Blaugrana. Partido correspondiente al primer partido de la semifinal del playoff de la Liga Endesa.

Barcelona vs La Laguna Tenerife J17 Liga Endesa 25 enero 2026
Barcelona vs La Laguna Tenerife | Primer partido semifinal playoff Liga Endesa 25-26

El equipo tinerfeño llegó a esta fase de la competición como 8º clasificado mientras que el conjunto catalán terminó 5º en la liga nacional. El CB Canarias ganó los cuartos de final del playoff al Real Madrid en el tercer partido, por su parte el equipo barcelonés pasó de ronda tras ganar también en el terer partido al UCAM Murcia.

Posiciones en la clasificación de Barcelona y La Laguna Tenerife

En la clasificación, La Laguna Tenerife se encontraba en octava posición. En cambio, el Barcelona ocupaba la quinta posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre Barcelona y La Laguna Tenerife

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos, La Laguna Tenerife ha ganado tres de ellos.

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