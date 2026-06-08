El 70% de la superficie del planeta está ocupada por los océanos, con funciones críticas para el equilibrio ambiental, climático, biológico y económico

Día Mundial de los Océanos. Imagen del portal web de la ONU

Los océanos son un componente esencial del sistema terrestre, ya que cubren más del 70% de la superficie del planeta y desempeñan funciones críticas para el equilibrio ambiental, climático, biológico y económico. Actúan como regulador del clima al absorber gran parte del exceso de calor y de los gases de efecto invernadero, lo que ayuda a moderar fenómenos meteorológicos extremos. Además, sostienen una enorme biodiversidad, proveen alimentos, generan oxígeno, influyen en la salud humana y mental, y sustentan actividades económicas globales como el comercio, la pesca, el turismo y millones de empleos.

A pesar de su importancia, los océanos se encuentran bajo una presión creciente debido a la actividad humana y al cambio climático. La Evaluación Mundial de los Océanos, elaborada por unos 550 expertos de 86 países durante casi cinco años, ofrece un análisis exhaustivo de esta situación y alerta sobre la urgencia de actuar de manera coordinada para garantizar su conservación. Este informe subraya que la salud de los océanos están directamente ligada al futuro de la humanidad.

Mayor presión sobre los ecosistemas marinos

Según una comunicación de Naciones Unidas, la presión sobre los ecosistemas marinos se ha intensificado por el crecimiento poblacional y la concentración de actividades humanas en zonas costeras. En 2024, la población mundial alcanzó aproximadamente 8.200 millones de personas, de las cuales el 37% vive a menos de 100 kilómetros del mar. Esto ha provocado una mayor explotación de recursos, expansión de infraestructuras, vertidos de residuos y degradación de hábitats. Además, las actividades marinas en alta mar, como parques eólicos, extracción petrolera en aguas profundas y la instalación de cables submarinos, están alterando ecosistemas previamente menos intervenidos.

El cambio climático está acelerando transformaciones profundas en el océano. El nivel del mar está aumentando a un ritmo cada vez mayor, pasando de 1,9 mm anuales antes de 2015 a 4,3 mm en 2023. Las regiones polares, especialmente el Ártico, se están calentando cuatro veces más rápido que el promedio global. También se observan zonas hipóxicas o “muertas” que cubren millones de kilómetros cuadrados, donde la vida marina no puede sobrevivir. Desde 1955, una parte significativa del calentamiento oceánico se ha concentrado en los últimos años, lo que evidencia una aceleración reciente del fenómeno.

Disminuye la biodiversidad marina

La biodiversidad marina está disminuyendo en casi todos los ecosistemas. Los arrecifes de coral, especialmente en el Caribe, han perdido alrededor del 80% de su cobertura desde la década de 1970, y podrían desaparecer casi por completo si el calentamiento global supera los 1,5 °C. Ecosistemas como manglares y praderas marinas también están en retroceso. Además, muchas especies están migrando hacia regiones más frías, mientras que especies invasoras se expanden debido a las nuevas condiciones ambientales.

La contaminación agrava aún más la situación. Cada año, millones de toneladas de plástico llegan al océano, generando billones de microplásticos que afectan a miles de especies marinas. A esto se suma la contaminación química, con miles de compuestos farmacéuticos detectados en el agua. Aunque algunos contaminantes históricos han disminuido en ciertas regiones, el problema general sigue en aumento.

A pesar de este panorama, existen soluciones basadas en la reducción de emisiones, la protección de áreas marinas y la restauración de ecosistemas. Sin embargo, estas medidas por sí solas no son suficientes si no se acompaña un cambio sistémico global. La próxima década será decisiva para evitar un deterioro irreversible del océano y para proteger la estabilidad climática, la biodiversidad y el bienestar humano.