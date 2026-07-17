Esta medición permitirá conocer un dato clave para el análisis del cambio climático en los ecosistemas marinos y su posible repercusión en la calidad del agua

El Ministerio de Transportes ha presentado este viernes un nuevo indicador estadístico. Esta herramienta oceanográfica mide la temperatura diaria del agua en las costas españolas. En consecuencia, los expertos estudiarán mejor los graves efectos del cambio climático actual.

Transportes lanza un nuevo indicador para vigilar la temperatura del mar en España / Ministerio de Transportes

La plataforma web de Puertos del Estado ofrece ya esta valiosa información marina. Los usuarios pueden consultar los datos abiertamente a través de internet. Además, este sistema actualiza sus importantes registros estadísticos de forma diaria.

Funcionamiento del indicador

Para empezar, el indicador utiliza los datos horarios de casi 30 boyas. Puertos del Estado gestiona directamente estas modernas instalaciones en la Red Costera. También controla los distintos equipos de medición de la Red Exterior.

Posteriormente, el sistema procesa toda esta información geográfica diariamente. El programa calcula las medias por cada Demarcación Marina española. Estas zonas comparten condiciones oceanográficas muy similares según la actual ley.

Asimismo, la página web muestra una media nacional ponderada de las temperaturas. El ministerio calcula este importante valor según los kilómetros de costa. Así, la población conoce la evolución térmica del agua desde 2005.

Registros históricos máximos

Por otro lado, la herramienta revela datos climáticos muy preocupantes. El máximo nacional histórico ocurrió el 25 de agosto de 2023. Ese día, el mar alcanzó los 25,22 grados de temperatura media.

Además, el sistema registró un nuevo máximo durante el pasado año 2025. Concretamente, el 13 de agosto marcó exactamente 24,15 grados centígrados. Esta cifra representó el límite superior de ese ejercicio anual completo.

Regionalmente, el mar Mediterráneo lidera actualmente las temperaturas más altas del país. La zona levantino-balear alcanzó 28,67 grados en agosto de 2023. Mientras tanto, Canarias registró 25,78 grados durante octubre de 2024.

Impacto y redes oceanográficas

Evidentemente, estos cambios térmicos afectan gravemente a los ecosistemas marinos. Las alteraciones modifican la calidad del agua en toda España. Por lo tanto, la actividad pesquera nacional sufre un impacto directo.

Incluso, las industrias costeras experimentan problemas con estas enormes variaciones térmicas. Muchas fábricas utilizan el agua marina para sus procesos diarios. En consecuencia, el indicador resulta vital para prever escenarios en estos sectores.

Finalmente, Puertos del Estado suma esta herramienta a sus servicios habituales. El organismo opera decenas de mareógrafos por todo el litoral. Igualmente, gestiona nueve radares de alta frecuencia junto con otras instituciones.