Santos Cerdán y su familia obtuvieron 323.178 euros, entre 2015 y 2024, y que alcanzaron «sus máximos» entre 2019 y 2023

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado que Santos Cerdán y su familia obtuvieron 323.178 euros de «beneficios» irregulares, entre 2015 y 2024, y que alcanzaron «sus máximos» entre 2019 y 2023, «periodo que aglutina la denominada etapa ministerial de (José Luis) Ábalos» y en la que él le reemplazó como secretario de Organización del PSOE.

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. EFE/Rodrigo Jiménez

En el informe patrimonial de Cerdán, al que ha tenido acceso EFE, la UCO también ha detectado «ingresos en efectivo de origen aparentemente desconocido entre 2014 y 2017 por valor de 18.261 euros», y que estos corresponderían «a una posible fuente de ingresos no declarada» por el exdirigente socialista.

Observa además «una reducción de gastos con tarjeta y disposiciones de efectivo a partir de 2019», que coincidió temporalmente «con la etapa ministerial de Ábalos y la adjudicación a Acciona de los expedientes objeto de investigación».

De hecho, la UCO señala en su informe, de 163 páginas, que esos principales beneficios de los que habría disfrutado Cerdán y su familia provinieron de las cantidades que obtuvo la sociedad Servinabar, de la que sería propietario el exdirigente socialista junto al empresario Antxon Alonso, a través de Acciona.

Incremento patrimonial

Apunta precisamente la UCO a la «preponderancia de Acciona como principal fuente de ingresos de Servinabar a lo largo del periodo objeto de estudio» y considera de «especial interés para la investigación el hecho de que, en el tramo 2018-2021» cuando Ábalos era ministro de Transportes, «el porcentaje de ingresos procedentes de Acciona suponga cerca o más del 90 % del total, destacando el 2019 (95,72 %) y el 2020 (99,81 %)».

Uno de los ejemplos que para la UCO ilustran la «plena disposición por parte de Santos de los fondos de Servinabar» es la negociación de la compra de un inmueble en Madrid, entre finales de 2021 y comienzos del 2022, «por importe cercano al millón de euros, frustrándose finalmente la operación tras retirarse la parte vendedora».

Del estudio global y anual de las cuentas de Servinabar, la UCO pone de relieve que de 2015 a 2025 obtuvo unos ingresos de 8,6 millones de euros, de los que 7,5 millones proceden de Acciona, 518.299,91 euros, lo que supone un 87,04 % del total de ingresos.

Entre los años 2015 y 2020, añade el informe, los ingresos en las cuentas de Servinabar «crecieron sustancialmente hasta alcanzar su máximo en el año 2020 con 1.930.953 euros«, en 2021 cayeron a 766.097,82 euros, si bien durante los años 2022, 2023 y 2024 se superó ampliamente el millón de euros por ejercicio. En el año 2025, cuando Santos y Antxon Alonso ya habían sido imputados, los ingresos de Servinabar disminuyeron drásticamente hasta los 245.704,57 euros.

Operaciones inmobiliarias y gastos familiares

El informe hace también un análisis del uso que habría hecho Cerdán y su familia, fundamentalmente su mujer Francisca Muñoz, de una tarjeta bancaria propiedad de Servinabar y con la que durante su funcionamiento se habría producido un gasto que asciende a 33.711,44 euros.

Los lugares que ocupan la primera y segunda posición respecto al gasto total corresponde a las localidades de Madrid (21.613,73 euros) y a su localidad natal, Milagro (Navarra), con un total 1,453 euros.

Entre los movimientos de esta tarjeta, la UCO destaca también 26 cargos por valor de 1.630 euros vinculados a establecimientos situados en lugares especialmente relacionados con Santos y su entorno familiar, «como la ya mencionada localidad de Milagro (Navarra), donde el entonces diputado tenía fijada su segunda residencia; y Los Corrales (Sevilla), ciudad natal de su mujer Francisca Muñoz».

«La ubicación temporal de estos movimientos, además, resulta expresiva de que 24 de los 26 cargos se produjeron en fin de semana festivo nacional; circunstancia que pudiera correlacionar su uso en estos municipios con el disfrute de periodos de descanso preestablecidos», indica la UCO, que resalta además su utilización en 49 ocasiones en un restaurante próximo a su vivienda en Madrid.