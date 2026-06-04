La investigación del ‘caso Leire Díez’, dirigida por el juez Santiago Pedraz, se enmarca en una pieza secreta vinculada a una presunta trama para influir en actuaciones judiciales y policiales

La investigación del ‘caso Leire Díez’, dirigida por el juez Santiago Pedraz, se enmarca en una pieza secreta vinculada a una presunta trama para influir en actuaciones judiciales y policiales. EFE

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han registrado este jueves durante cerca de diez horas la sede de Tubos Reunidos en Bilbao, así como su fábrica de Amurrio (Álava), en el marco de una investigación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Los agentes también se desplazaron a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para requerir documentación relacionada con el caso.

La actuación forma parte de una pieza separada que permanece bajo secreto y que investiga una presunta trama destinada a interferir en actuaciones judiciales o policiales que afectarían al PSOE y al Gobierno.

Préstamo de 112,8 millones de euros

Según fuentes jurídicas, la investigación apunta a una supuesta red en la que figuran el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la exmilitante socialista Leire Díez, entre otras personas.

Entre los hechos investigados figura la concesión de un préstamo de 112,8 millones de euros de la SEPI a Tubos Reunidos y posteriores gestiones relacionadas con la deuda de la compañía.

El sumario recoge reuniones entre responsables políticos y directivos de la empresa, así como presuntas actuaciones de intermediación que ahora son objeto de análisis por parte de la UCO dentro del denominado ‘caso Leire Díez’.