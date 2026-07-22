El fuego quema una finca semiabandonada en la zona de La Mareta, la columna de humo sorprende a los vecinos y conductores locales

Un aparatoso incendio quema una finca semiabandonada en la zona de La Mareta, en Puerto del Rosario. Por consiguiente, una enorme columna de humo negro sorprende a vecinos y conductores en Fuerteventura. Los servicios de emergencias organizan ya el dispositivo para apagar el fuego.

Informa: Redacción Informativos RTVC

La densa nube oscura destaca desde varios kilómetros de distancia. Las autoridades recopilan todavía los datos sobre este llamativo siniestro.

Detalles del fuego en Fuerteventura

El terreno afectado acumula bastantes neumáticos y basura en general. Por esta razón, el incendio resulta bastante aparatoso y produce esa gran columna oscura.

Sin embargo, los profesionales transmiten tranquilidad sobre las labores. El terreno mantiene una distancia prudencial de las zonas residenciales.

La ubicación aislada de la finca favorece mucho el trabajo. Por lo tanto, los efectivos apagarán el fuego sin mayores complicaciones. Ellos afirman que es cuestión de agua y algo de tiempo.