En el macro operativo que se desarrolló ayer en el asentamiento de Los Vivitos, en Arona, se inspeccionaron más de 60 viviendas

Un día después del operativo policial en el asentamiento irregular de Los Vivitos, en Arona, muchas de las viviendas han terminado siendo precintadas.

En total, la Policía Local de Arona inspeccionó más de 60 construcciones y se identificó a casi un centenar de personas, una de ellas es María del Pilar, quien lleva 8 años viviendo en la zona.

Viviendas irregulares en Arona, en Tenerife / RTVC

Muchas de las personas que siguen viviendo en la zona han relatado que a pesar de lo ocurrido, seguirán haciéndolo ya que no tienen otro lugar al que ir.

Demolición de los Vivitos

Por el momento, los vecinos no serán desalojados. El ayuntamiento de Arona abrirá un expediente para valorar si estas construcciones son ilegales. Javier Baute, concejal de urbanismo de Arona, ha explicado que, en caso de ser así, «sería la primera vez en la historia en la que el municipio de Arona acudirá a un expediente de demolición«.

Además, desde el ayuntamiento de Arona insisten en la necesidad de frenar las ocupaciones ilegales en suelo rustico del municipio.

Situación de los habitantes

Muchos de los que habitan en esta zona aseguran que esta su única opción debido a los altos precios de la vivienda. En total, en el municipio se han contabilizado alrededor de 300 personas en situación de exclusión residencial extrema.