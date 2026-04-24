Las obras ilegales se encuentran ubicadas en el paraje conocido como Lomo Catela, en Telde, y además la Guardia Civil cortó también el suministro de agua que abastecía a las mismas

Imágenes cedidas por la Guardia Civil

La Guardia Civil, a través de la Comandancia de Las Palmas, llevó a cabo el pasado 16 de abril de 2026 una actuación operativa en el paraje conocido como Lomo Catela, en el término municipal de Telde, que culminó con el precinto y la paralización de nueve obras ilegales, así como con el corte del suministro de agua que abastecía a las mismas. La intervención se realizó en compañía de personal del Juzgado de Instrucción de la localidad y en cumplimiento de lo ordenado por la autoridad judicial competente.

Precinto de nueve obras ilegales en Telde. Imagen Guardia Civil

La actuación se enmarca en el dispositivo que el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) mantiene activo frente a la proliferación de construcciones ilegales en suelos protegidos. Durante las inspecciones, los agentes constataron la expansión de asentamientos irregulares sobre terrenos donde el uso residencial y recreativo está prohibido, lo que supone un grave impacto ambiental y una ocupación ilícita del territorio.

Precinto de nueve obras ilegales en Telde. Imagen Guardia Civil

Un patrón delictivo consolidado

En el avance de la investigación, según informa un comunicado, la Guardia Civil detectó un patrón delictivo consolidado. Según las pesquisas, los implicados adquieren fincas rústicas con especial protección medioambiental que posteriormente fragmentan y comercializan de forma irregular mediante contratos privados. De esta manera, asignan subparcelas perfectamente delimitadas a distintos compradores, obteniendo importantes beneficios económicos.

Además, los promotores no se limitan a la venta del suelo, sino que impulsan activamente su transformación. Entre las actuaciones detectadas se encuentra la delimitación de parcelas con cerramientos, la instalación de servicios básicos y la gestión de suministros como el agua, con el objetivo de facilitar una urbanización ilegal que culmina con la construcción de edificaciones de uso residencial sin licencia y no autorizables conforme a la normativa vigente.

Como consecuencia de estos hechos, los investigadores apuntan a la posible comisión de delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo. Asimismo, se ha constatado un deterioro significativo del medio natural, con daños en muchos casos irreversibles sobre el suelo y la pérdida de espacios protegidos, suelo agrícola y biodiversidad en un ecosistema especialmente sensible como el canario.

Ante esta situación, la Guardia Civil ha intensificado la presión operativa mediante servicios específicos de vigilancia, control e investigación. Estas actuaciones han permitido culminar el operativo con la ejecución de las medidas cautelares acordadas por el Juzgado de Instrucción de Telde, materializadas en el precinto y paralización de las obras, así como en el corte efectivo del suministro de agua.