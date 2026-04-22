Lanzan droga dentro de pelotas de tenis al interior del Centro Penitenciario Tenerife II

Han detenido a un hombre al que grabaron lanzando pelotas de tenis con droga en su interior por encima de los muros del Centro Penitenciario Tenerife II

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Centro Penitenciario Tenerife II, han detenido a una persona, un hombre de 39 años, residente en San Cristóbal de La Laguna, acusado de un delito de tráfico de drogas.

La Guardia Civil detiene a una persona tras lanzar sustancias estupefacientes al interior del Centro Penitenciario Tenerife II

Grabado por las cámaras de seguridad

El hombre fue detectado en el servicio de seguridad de la cárcel. Los agentes se dieron cuenta de que había una persona con una actitud sospechosa. Al comprobar las cámaras de seguridad observaron cómo realizaba dos lanzamientos al interior del centro y y después huía.

Los agentes salieron entonces del centro con un vehículo y dieron aviso al centro para localizar los objetos arrojados al interior. Tras realizar una batida por la zona, lograron encontrarlo minutos después. Le intervinieron más sustancias estupefacientes en sus pertenencias y proceden a su detención.

La Guardia Civil detiene a una persona tras lanzar sustancias estupefacientes al interior del Centro Penitenciario Tenerife II

Dentro de la prisión se localizaron los dos objetos lanzados por el detenido. Eran dos pelotas de tenis, con 61 gramos de hachís, 6 gramos de crack y 1,2 gramos de cocaína en su interior.

El detenido, junto a las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial.