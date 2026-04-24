‘Por qué no escribo nada’ reivindica la figura de Carmen Laforet en el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria

El documental participado por RTVC será proyectado este domingo a las 12:00 y 20:30 horas en la sección Canarias Cinema dentro del marco del festival

Cartel promocional del documental «Por qué no escribo nada».

El documental ‘Por qué no escribo nada’ dedicado a la escritora canaria Carmen Laforet, que cuenta con el apoyo financiero de Radio Televisión Canaria, será proyectado este domingo 26 de abril durante la celebración del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. La cinta, dirigida por Isabel Fernández, tendrá dos pases —a las 12:00 y 20:30 horas— en la sección Canarias Cinema.

Tras su participación en el BCN Film Fest, donde obtuvo el premio a la Mejor Banda Sonora para la artista grancanaria Belén Doreste (Lajalada), la obra desembarca en la Isla para ofrecer al público del festival una mirada inédita sobre Carmen Laforet a través de la voz de la actriz canaria Mónica López, quien encarna a la escritora. El largometraje reconstruye el universo de la autora de la premiada novela ‘Nada’ utilizando su correspondencia privada y artículos periodísticos, poniendo el foco en su lucha por la libertad creativa en una sociedad que la empujaba a dedicarse al ámbito doméstico.

A la izquierda, Mónica López en su papel de Carmen Laforet. A la derecha, imagen de archivo de la escritora.

A través de imágenes de archivo, ‘Por qué no escribo nada’ recorre la vida de la escritora; desde su infancia y adolescencia en Las Palmas de Gran Canaria, pasando por su regreso a una Barcelona de posguerra, hasta sus viajes por Madrid, Tánger o Nueva York. La cinta reivindica el peso fundamental de su visión mística y feminista del mundo, rescatando del olvido sus novelas cortas, cuentos y artículos de prensa, su trabajo menos conocido.

A pesar de que con solo 23 años Carmen Laforet revolucionó las letras hispánicas ganando la primera edición del Premio Nadal en 1945, la historia oficial ha perpetuado la idea de una escritora que «escribió poco» y cayó en el silencio. Sin embargo, este documental desmonta ese relato oficial.

‘Por qué no escribo nada’ revela a una mujer original y rebelde que no cedió a las presiones de la industria ni a los dictados de su época. La película refleja que su aparente retiro fue en realidad una defensa activa de su propia libertad frente a una popularidad que nunca deseó. Es la historia de una pionera esencial para entender la literatura contemporánea española, pero cuya figura ha permanecido injustamente opacada.

La directora Isabel Fernández durante el rodaje. Fotograma del documental con Mónica López encarnando a Laforet.

Coproducido por Al Pati Productions y la productora canaria Imaco 89, el proyecto es fruto de una exhaustiva investigación que ha contado con el apoyo directo de la familia de la escritora. Con un enfoque marcadamente feminista y un equipo técnico mayoritariamente femenino, la obra busca devolver a Laforet al lugar que le corresponde en la historia de la cultura universal antes de su estreno oficial en cines el próximo mes de noviembre.

Premio a la Mejor Banda Sonora

El paso del documental por el BCN Film Fest no solo ha servido para validar su calidad narrativa. La artista grancanaria Belén Doreste, bajo su proyecto musical Lajalada, se alzó con el premio a la Mejor Banda Sonora por su trabajo en esta cinta. Se trata de una partitura que dialoga directamente con la mística y la rebeldía de Laforet. El tema principal, «Pájaro de fuego«, captura la esencia de una mujer que intentaba salirse del guion establecido.

Lajalada, cuya carrera musical se inició con la formación Bel Bee Bee y se ha consolidado con el álbum DMY, demuestra en este documental su capacidad para fusionar vanguardia y emoción, convirtiendo la música en una herramienta narrativa clave para entender el mundo interior de la escritora.

La artista Belén Doreste (Lajalada), creadora de la banda sonora del documental.

De la gran pantalla al set de ‘Buenos Días Canarias’

El viaje promocional de ‘Por qué no escribo nada’ continúará la próxima semana en Televisión Canaria. El martes 28 de abril, el plató de ‘Buenos Días Canarias’ recibirá a la directora Isabel Fernández y a la actriz Mónica López.

En este encuentro, ambas profundizarán en el proceso de «metamorfosis» necesario para que López encarnara a la auténtica Laforet. Además, compartirán con los espectadores los hallazgos de una investigación que duró años y que permitió acceder a documentos familiares inéditos, reafirmando el compromiso de RTVC con la divulgación de la historia y el talento de las Islas a través de su apoyo al cine con sello canario.