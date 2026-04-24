El programa de La Radio Canaria arranca, a las 14:00 horas, con una programación en directo para retransmitir el partido de los blanquiazules, que se prolongaría hasta el domingo si ganara al SD Ponferradina

‘Todo Goles Radio’ se prepara para un fin de semana histórico ante el posible ascenso del CD Tenerife a Segunda División, para lo que ha preparado un amplio dispositivo para seguir en directo, desde este sábado 25 de abril, al equipo blanquiazul que se medirá con el SD Ponferradina -rival directo- a las 17:30 horas en el estadio de El Toralín.

‘Todo Goles Radio’ despliega una cobertura especial ante el posible ascenso del CD Tenerife. Imagen cedida.

​La programación especial deportiva de La Radio Canaria dará comienzo desde las 14:00 horas que se prolongará hasta que “el cuerpo aguante si asciende el Tenerife”, señala Juanjo Toledo, director y presentados de ‘Todo Goles Radio’. De 14:00 a 15:00 horas se emite ‘El Deportivo’, conducido por Juan Luis Monzón, que durante sesenta minutos ofrecerá la última hora del CD Tenerife, la previa de la UD Las Palmas y la actualidad de los equipos canarios en la Liga ACB.

​A partir de las 15:00 horas, el equipo de ‘Todo Goles Radio’ centrará ininterrumpidamente la atención en contar lo que puede ser el posible ascenso del Tenerife, estará pendiente de su rival, el RC Celta Fortuna, que también juega esta tarde previo a los canarios y, también, estará atento a la Liga ACB.

​Junto a la conducción de Juanjo Toledo y la producción de Simón Abreu, La Radio Canaria contará con un despliegue técnico y humano con tres enviados especiales para la narración del Ponferradina – CD Tenerife, a las 17:30horas, como son Joaquín González en el relato, Carlos García a pie de campo y Ayose Barroso en la asistencia técnica.

​Liga ACB con Dreamland y La Laguna Tenerife

Antes de este partido, ‘Todo Goles Radio’ va a estar atentos al partido del Celta Fortuna que juega en El Pasarón, el campo del Pontevedra, ante el Pontevedra Club de Fútbol. Y, seguidamente, se enlazará con el partido del CD Tenerife.

La jornada se completará con la Liga ACB que enfrentará a las 18:00 horas al UCAM Murcia – La Laguna Tenerife con la narración de José Antonio Felipe y los comentarios de Fernando Llombet y a las 19:00 horas el partido del Dreamland Gran Canaria frente al Basket Girona con Moisés Rodríguez y Juan Antonio Henríquez, respectivamente.

De confirmarse el ascenso del CD Tenerife, la programación se prolongará de forma indefinida para celebrar el éxito con toda la afición.

Previsiones para el domingo 26

​El diseño del domingo dependerá de lo acontecido en Ponferrada y en caso de ascenso, La Radio Canaria emitirá un especial a partir de las 14:00 horas para cubrir la llegada del equipo a la isla, con su trayecto hacia el Cabildo en la Plaza de España.

​De mantenerse la programación ordinaria, Carlos Guillermo Domínguez conducirá el bloque matinal a partir de las 11:00 horas con el partido de la Liga F, Jornada 26, con el Costa Adeje Tenerife – Sevilla FC desde el Heliodoro Rodríguez López y con la narración de Javier Fernández y comentarios de Tamara Blasco.

​Durante la mañana y mediodía se continuará con los partidos de Segunda Federación que enfrentará a Las Palmas Atlético al Orihuela en el anexo del Estadio de Gran Canaria y estrenando entrenador, Juan Manuel Rodríguez, y se contará también, lo que haga el Tenerife B que viaja a la península para medirse al Conquense. Y se rematará el día con lo que quede por disputarse de la Jornada 32 de la Tercera Federación.​

​El lunes 27 juega la UD Las Palmas

​El broche de oro al fin de semana deportivo lo pondrá la UD Las Palmas en su visita al Cádiz CF en el JP Financial Estadio. A las 19:00 horas arrancará la previa de ‘Todo Goles Radio’ con Juanjo Toledo y Simón Abreu para posteriormente, dar paso a las 19:30 horas el partido con la narración de Juan Luis Monzón y los comentarios de Chus Trujillo.

​La Radio Canaria reafirma así su compromiso con el deporte canario, ofreciendo una cobertura técnica de primer nivel para llevar toda la emoción del ascenso y la competición a cada rincón del archipiélago.