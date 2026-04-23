El magacine gastronómico de La Radio Canaria avanza este viernes, a las 21:00 horas, algunos contenidos del evento que reunirá a científicos, cocineros y profesionales del sector pesquero del 3 al 6 de mayo en Tenerife

‘Cebollas verdes’, programa sobre gastronomía en La Radio Canaria, contará en la entrega de este viernes 24 de abril, a las 21:00 horas, y en redifusión el sábado 25 de abril, a las 13:30 horas, con Félix Rivadulla, subdirector de Vocento Gastronomía que avanzará algunos de los contenidos del Foro Internacional ‘Encuentro de Mares’ que tendrá lugar del 3 al 6 de mayo en Garachico, Tenerife.

‘Cebollas verdes’ adelanta las claves del Foro Internacional ‘Encuentro de Mares’ con el océano como protagonista.En la imagen, Elena Barrios, directora y conductora del programa.

El citado foro, que organiza el Cabildo de Tenerife, reúne a científicos, cocineros y profesionales del sector pesquero en torno a una mesa de debate bajo el lema ‘Capital Natural Azul’ que, según los organizadores, responde a la necesidad de “poner el océano en el centro del debate público”.

“Este será el tema central de esta edición porque desde todos los sectores se insiste en la necesidad de mirar al mar no solo como una despensa o como un paisaje sino como un patrimonio vivo, frágil y decisivo para el presente y el futuro, y de ello charlaremos también con Félix Rivadulla”, señala Elena Barrios, directora y conductora de ‘Cebollas verdes’.

Gastrocanarias

Durante la emisión de ‘Cebollas verdes’ se contará además con la colaboración de Cristina Hernández, directora de Gastrocanarias, una cita importante para el sector gastronómico de las Islas, que tendrá lugar los próximos días 19 al 21 de mayo en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife.

El XI Salón Gastronómico de Canarias incluirá este año mesas redondas, entrevistas, ponencias, demostraciones culinarias y campeonatos vinculados a la cocina, las bebidas y la coctelería, configurando así tres días de actividad relacionada con la innovación, la técnica, el producto y la gestión. En 2025, coincidiendo con su décimo aniversario, el evento superó los 20.000 visitantes.

Imagen de archivo de Javier Torres, de la Cocina Hermanos Torres, durante su participación en el ‘Encuentro de los Mares’ en Tenerife en 2024. Cabildo de Tenerife

Cata de sidras de San Mateo

‘Cebollas verdes’ cierra esta entrega con una cata de las tres sidras que han elaborado los alumnos del Ciclo Superior de Vitivinicultura del Instituto grancanario de Educación Secundaria IES Vega de San Mateo, y que ha tenido como impulso la escasez de uva en la última cosecha.

Con esta nueva entrega, ‘Cebollas Verdes‘ refuerza su apuesta por acercar a la audiencia la riqueza gastronómica de las Islas, un patrimonio en el que conviven la tradición, los productos vinculados al territorio y las nuevas propuestas que están situando a Canarias entre los referentes del sector gourmet.