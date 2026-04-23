‘La Alpispa’ celebra los 400 años del Hermano Pedro con un especial dedicado al santo de los humildes

‘La Alpispa’ se traslada a Vilaflor de Chasna para celebrar el legado del primer santo canario este viernes a las 11:00 horas

Mercedes Martín y Eugenio González, presentadores de ‘La Alpispa’.

El programa ‘La Alpispa‘ de la Radio Canaria realizará este viernes 24 de abril a partir de las 11:00 horas un despliegue especial desde Vilaflor de Chasna para conmemorar el 400º aniversario del nacimiento del Santo Hermano Pedro. Bajo la conducción de Mercedes Martín y Eugenio González, la emisión se trasladará al municipio tinerfeño de 11:00 a 13:00 horas, instalando su set en el entorno de la parroquia de San Pedro Apóstol y el Santuario del Hermano Pedro para celebrar la vida del primer santo canario y fundador de la Orden de los Betlemitas.

A lo largo de la mañana, el programa profundizará en el legado de esta figura universal a través de diversas voces clave. Entre los invitados destaca Alejandro Tosco, artista plástico y cónsul honorario de Guatemala, país estrechamente vinculado al santo por ser su patrón.

Tosco compartirá los detalles de su reciente obra escultórica en honor al Hermano Pedro, situada en la plaza de San Pedro. Asimismo, la emisión contará con la participación de la alcaldesa de Vilaflor, Agustina Beltrán, y la concejala de Cultura, Montserrat del Carmen González, para analizar los actos institucionales de esta efeméride.

Foto de familia tras la inauguración de la escultura dedicada al Hermano Pedro en Vilaflor.

La escaleta especial incluye un recorrido por la identidad de Vilaflor de la mano de su cronista oficial, Nelson Díaz Frías, y una conexión con la Cueva del Hermano Pedro en Granadilla. El programa también dará voz a la parte religiosa y social con el párroco Arnovio Alfonzo Galavís y miembros de la Orden Betlemita. Además, se pondrá en valor la gastronomía y el sector rural local con entrevistas a bodegueros como Quique Alfonso y reposteros como Silveria Dorta, culminando con el cierre musical del cantante Goyo Tavío, artista muy vinculado al municipio.

Este despliegue coincide con la VIII Peregrinación y Ofrenda de las Terceras Edades de Tenerife, que traerá a numerosas asociaciones hasta el casco de Vilaflor para realizar su tradicional ofrenda de alimentos.

Con esta emisión, La Radio Canaria reafirma su vocación de servicio público, acercando a toda la audiencia la historia, la cultura y el pulso ciudadano de los rincones más emblemáticos de las islas.