El Ayuntamiento le concedió en 2023 el título de Hijo Predilecto de la ciudad

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife lanzó un comunicado donde lamenta profundamente el fallecimiento de Juan Viñas Alonso, figura clave en la historia reciente del municipio tinerfeño de Santa Cruz de Tenerife y uno de los impulsores del Carnaval capitalino.

Fallece Juan Viñas, hijo predilecto de Santa Cruz de Tenerife/ Imagen cedida por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Juan Viñas, nacido en 1934 en la capital tinerfeña, desarrolló una extensa trayectoria vinculada a esta institución que comenzó en 1962, desempeñando durante más de treinta años la responsabilidad de gerente de la Comisión de Fiestas y, posteriormente, del Organismo Autónomo de Fiestas.

Artífice del histórico show de Celia Cruz

El alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, trasladó en nombre de la Corporación y de toda la ciudadanía el más sentido pésame a sus familiares y allegados, destacando que “Santa Cruz pierde hoy a una de sus figuras más relevantes en el ámbito festivo y cultural. Juan Viñas fue parte esencial de la historia del Carnaval y de la identidad de nuestra ciudad”.

Bermúdez recordó además que “su trabajo incansable, su valía y su genio permitieron engrandecer nuestras fiestas y situarlas en el lugar que hoy ocupan a nivel internacional”, y añadió que “su legado permanecerá siempre ligado al desarrollo y la proyección del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife”.

Entre los numerosos hitos de su trayectoria destaca la organización, en 1987, del multitudinario baile en la plaza de España que logró reunir a más de 250.000 personas al ritmo de Celia Cruz, estableciendo un récord Guinness y proyectando la imagen de la ciudad a nivel mundial.

En reconocimiento a su trayectoria, el Ayuntamiento le concedió en 2023 el título de Hijo Predilecto de la ciudad, la máxima distinción municipal, a propuesta de colectivos emblemáticos del Carnaval como Ni Fú-Ni Fá, Diablos Locos, Sociedad Mamel’s y las rondallas El Cabo y Peña del Lunes, entre otros.