UD Las Palmas vs Málaga CF | Ida semifinal playoff ascenso a Primera División 25-26

Consulta el horario del UD Las Palmas vs Málaga CF, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la ida de la semifinal del playoff de ascenso a Primera División 25-26. El partido se puedes seguir en directo en rtvc.es

UD Las Palmas y Málaga CF se enfrentan este domingo 7 de junio, a partir de las 20:00 (hora canaria) en el Estadio de Gran Canaria. El encuentro corresponde a la ida de la semifinal del playoff de ascenso a Primera División.

UD Las Palmas vs Málaga FC | Ida semifinal playoff ascenso a Primera División 25-26

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras ganar 1-2 en su visita al Deportivo La Coruña. Por su parte, el Málaga CF ganó 0-2 en su visita al Real Zaragoza.

Posiciones en la clasificación de UD Las Palmas y Málaga FC

En la clasificación, Las Palmas se encontraba en 5ª posición, con 73 puntos. Por su parte, el Málaga FC ocupaba la cuarta posición. El conjunto andaluz tenía 73 puntos, los mismos que Las Palmas.

Últimos enfrentamientos H2H entre UD Las Palmas y Málaga FC

En los últimos cinco enfrentamientos entre la UD Las Palmas y el Málaga FC, Las Palmas ha ganado dos de ellos, otros dos los ganó el Málaga y el otro acabó en empate. El equipo canario ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, empatado otro y perdido el otro. Por su parte, el equipo andaluz llega al encuentro habiendo empatado uno de sus últimos cinco partidos y ganado los otros cuatro.

Minuto a minuto en directo de UD Las Palmas y Málaga FC

Estadísticas del partido en vivo entre UD Las Palmas y Málaga FC

Alineaciones de UD Las Palmas y Málaga FC

Te puede interesar: