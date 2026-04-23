El equipo aurinegro se enfrentará al UCAM Murcia el próximo sábado

Tim Abromaitis, ala-pívot de La Laguna Tenerife, destacó este jueves el gran estado de forma del equipo y la importancia de mantener la concentración ante el choque del sábado frente al UCAM Murcia, una de las canchas «más complicadas» de la Liga ACB.

Tim Abromaitis: “Vamos a una cancha muy complicada”. Imagen cedida por La Laguna Tenerife

«Tenemos que luchar los cuarenta minutos porque vamos a una cancha muy complicada«, reiteró Abromaitis, para destacar las buenas sensaciones que transmite el grupo tras los últimos resultados.

“Estamos en un buen momento, jugando muy bien en ambos lados de la cancha. Patty Mills nos ha ayudado mucho, pero creo que el resto también estamos a un nivel alto. Tenemos que seguir así, luchando y peleando para ganar estos partidos», añadió.

Rival en buen estado de forma

El jugador del equipo tinerfeño se refirió también al rival del sábado, el UCAM Murcia, destacando su buen momento de forma y comentó que “sabemos que es un partido difícil. Murcia está haciendo una temporada increíble, un poco como nosotros el año pasado, estando ahí con los equipos de arriba».

“Tenemos que ir allí a sorprenderles y luchar los cuarenta minutos porque es una cancha muy complicada”, dijo el jugador del conjunto tinerfeño, quien añadió que “pero como hemos demostrado muchas veces este año, somos capaces de ganar en situaciones y escenarios difíciles”.

También añadió, del equipo murciano, que “tienen un poco de todo». «Empiezan con DeJulius, un base muy fuerte que controla bien el juego, pero tienen tiradores, juego interior y muy físicos que siempre castiga a los rivales”, afirmó el estadounidense.