UCAM Murcia vs La Laguna Tenerife | J28 Liga Endesa 25-26

UCAM Murcia vs La Laguna Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 25 de abril. Partido correspondiente a la J28 de la Liga Endesa. Se puede seguir en directo en rtvc.es

UCAM Murcia y La Laguna Tenerife se enfrentan este sábado 25 de abril, a partir de las 18:00 (hora canaria) en el Palacio de los Deportes de Murcia. Partido correspondiente a la jornada 28 de la Liga Endesa.

UCAM Murcia vs La Laguna Tenerife | J28 Liga Endesa

El equipo tinerfeño se encuentra en la 6ª posición de la clasificación mientras que el conjunto murciano es 3º en la liga nacional. El CB Canarias ganó en la jornada 26 en su visita al Real Madrid. Por su parte, el equipo murciano llega al encuentro tras ganar al Morabanc Andorra en la Liga.

Posiciones en la clasificación de UCAM Murcia y La Laguna Tenerife

En la clasificación, La Laguna Tenerife se encuentra en sexta posición. En cambio, el UCAM Murcia ocupa la tercera posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre UCAM Murcia y La Laguna Tenerife

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos, La Laguna Tenerife ha ganado cuatro.

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