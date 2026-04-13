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Real Madrid vs La Laguna Tenerife | J27 Liga Endesa 25-26

Andrea Aragones Puado
Andrea Aragones Puado
Toda la actualidad del La Laguna Tenerife - CB Canarias

Real Madrid vs La Laguna Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 19 de abril. Partido correspondiente a la J27 de la Liga Endesa. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Real Madrid y La Laguna Tenerife se enfrentan este domingo 19 de abril, a partir de las 18:00 (hora canaria) en el Movistar Arena. Partido correspondiente a la jornada 27 de la Liga Endesa.

Real Madrid vs La Laguna Tenerife | J27 Liga Endesa

El equipo tinerfeño se encuentra en la 6ª posición de la clasificación mientras que el conjunto madrileño es 1º en la liga nacional. El CB Canarias ganó en la jornada 26 en casa al Bàsquet Girona. Por su parte, el equipo madridista llega al encuentro tras ganar al San Pablo Burgos en la Liga.

Posiciones en la clasificación de Real Madrid y La Laguna Tenerife

En la clasificación, La Laguna Tenerife se encuentra en sexta posición. En cambio, el Real Madrid ocupa la primera posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre Real Madrid y La Laguna Tenerife

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos, el Real Madrid ha ganado los cinco.

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