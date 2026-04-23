Este transporte público ha incorporado un sistema experimental que mejora la seguridad en la conducción

La innovación tecnológica avanza sobre raíles en Tenerife. El Tranvía de la isla ha incorporado un sistema experimental basado en inteligencia artificial (IA) que promete mejorar la seguridad en la conducción.

A partir de las cámaras ya instaladas en los vehículos, se ha añadido un dispositivo de alto rendimiento —similar a un miniordenador con gran capacidad gráfica— capaz de procesar imágenes en tiempo real.

Identificar elementos clave

El sistema analiza continuamente el entorno y destaca en pantalla elementos clave como semáforos, peatones u obstáculos, utilizando distintos colores. De este modo, el conductor puede anticiparse a posibles riesgos.

Además, se prevé que el asistente emita avisos acústicos ante situaciones imprevistas, como la presencia de un peatón o un cambio inminente en la señalización.

La inteligencia artificial se sube al tranvía de Tenerife/ Imagen de archivo

Según explica Cándido Caballero Gil, profesor de la Universidad de La Laguna (ULL), la tecnología permite interpretar en tiempo real lo que “ve” la inteligencia artificial.

Por su parte, Rubén Franco Villa, de Metropolitano de Tenerife, destacó a RTVC que el objetivo es alertar con antelación ante cualquier incidencia en la vía.

El proyecto se encuentra aún en fase inicial. Tal como señala Sonia Díaz Santos, la IA sigue aprendiendo a identificar correctamente los distintos elementos del entorno. Aun así, los expertos coinciden en que este desarrollo supone un paso importante hacia una movilidad más segura.