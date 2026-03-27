Las líneas que reforzará Titsa son aquellas dirigidas a las zonas de playa, también la conexión entre Santa Cruz y La Laguna, para dar respuesta a la demanda en esta Semana Santa

Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife. Imagen Titsa

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa del Cabildo de Tenerife, reforzará los servicios en una quincena de líneas los días 28, 29 de marzo y 2, 3, 4 y 5 de abril de cara a mejorar la conectividad durante Semana Santa.

La compañía ha incrementado especialmente los servicios dirigidos a las zonas de playa para dar respuesta a la demanda que cada año se genera, según informa en un comunicado.

Líneas reforzadas

El dispositivo diseñado por Titsa aumentará las frecuencias en las líneas que unen Santa Cruz y La Laguna. Así, la 014 contará con 11 viajes diarios más (+9%) y la 015 con 14 (+11%). La 122 (Santa Cruz de Tenerife-Las Caletillas-Candelaria) tendrá 10 salidas adicionales, es decir, un 22% más. La 138 (Santa Cruz-Radazul-Tabaiba-Radazul Bajo) con 5 viajes más y 8 desde la playa de La Nea, mientras que la 139 (Santa Cruz de Tenerife-Radazul Bajo-Tabaiba-Radazul) contará con 5 frecuencias extras.

Por su parte, la 050 (La Laguna-Bajamar-Punta del Hidalgo) tendrá 16 viajes más desde el Intercambiador de La Laguna y 18 desde La Punta (+45% aproximadamente), mientras que la 369 (Buenavista del Norte-Punta de Teno) operará un total de 14 viajes.

Igualmente, se reforzarán acorde a la demanda los servicios de la 100 (Santa Cruz, Puerto de la Cruz) y la 111 (Santa Cruz de Tenerife- Costa Adeje).