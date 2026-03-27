Las líneas que reforzará Titsa son aquellas dirigidas a las zonas de playa, también la conexión entre Santa Cruz y La Laguna, para dar respuesta a la demanda en esta Semana Santa
Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa del Cabildo de Tenerife, reforzará los servicios en una quincena de líneas los días 28, 29 de marzo y 2, 3, 4 y 5 de abril de cara a mejorar la conectividad durante Semana Santa.
La compañía ha incrementado especialmente los servicios dirigidos a las zonas de playa para dar respuesta a la demanda que cada año se genera, según informa en un comunicado.
Líneas reforzadas
El dispositivo diseñado por Titsa aumentará las frecuencias en las líneas que unen Santa Cruz y La Laguna. Así, la 014 contará con 11 viajes diarios más (+9%) y la 015 con 14 (+11%). La 122 (Santa Cruz de Tenerife-Las Caletillas-Candelaria) tendrá 10 salidas adicionales, es decir, un 22% más. La 138 (Santa Cruz-Radazul-Tabaiba-Radazul Bajo) con 5 viajes más y 8 desde la playa de La Nea, mientras que la 139 (Santa Cruz de Tenerife-Radazul Bajo-Tabaiba-Radazul) contará con 5 frecuencias extras.
Por su parte, la 050 (La Laguna-Bajamar-Punta del Hidalgo) tendrá 16 viajes más desde el Intercambiador de La Laguna y 18 desde La Punta (+45% aproximadamente), mientras que la 369 (Buenavista del Norte-Punta de Teno) operará un total de 14 viajes.
Igualmente, se reforzarán acorde a la demanda los servicios de la 100 (Santa Cruz, Puerto de la Cruz) y la 111 (Santa Cruz de Tenerife- Costa Adeje).