Los detenidos intentaron desembarcar de una narcolancha casi 3.000 kilos de hachís en la playa de Martorell en Gáldar

Playa de Martorell en Gáldar.

Una operación policial realizada este lunes en el norte de Gran Canaria se ha saldado con ocho personas detenidas cuando intentaban desembarcar de una narcolancha casi 3.000 kilos de hachís en la playa de Martorell, en el municipio de Gáldar.

Según han confirmado fuentes de la Policía Nacional, el operativo se ha desarrollado durante esta mañana en esa playa de la localidad de Sardina del Norte, en una investigación que se encuentra en estos momentos bajo secreto de sumario.

Persecución

Según la información avanzada por el diario La Provincia, los efectivos policiales persiguieron la narcolancha desde Las Palmas de Gran Canaria, tras descubrir una semirrígida en la que viajaban ocho personas a bordo con fardos en su interior, llegando a disparar varios tiros disuasorios al aire para intentar que los tripulantes se detuvieran.

Fue a primera hora de la mañana cuando esta lancha llegó a la playa galdense e intentó alijar en tierra, si bien se encontraron con el dispositivo policial en el que también han participado Policía Local y Guardia Civil.

Según los primeros datos confirmados por la Policía, y a la espera de que prosiga la investigación, se decomisaron casi 3.000 kilogramos de hachís distribuidos en más de 90 fardos.