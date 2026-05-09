La UATAN ofrece cuidados clínicos de carácter convencional y de nivel intensivo en un entorno de alto aislamiento a pacientes con sospecha o confirmación de enfermedades infecciosas de alto riesgo

Visita del director del SCS a la Unidad de Aislamie

El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, ha visitado la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, un dispositivo sanitario de referencia para el manejo de enfermedades infecciosas de alto riesgo, que dispone de circuitos específicos de activación, coordinación y respuesta ante posibles casos en investigación o confirmados y que necesita alrededor de cincuenta profesionales sanitarios de carácter multidisciplinar para su funcionamiento.

Canarias es una de las siete comunidades autónomas de España que cuenta con una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) ubicada en el Hospital de La Candelaria, centro de referencia para el tratamiento de enfermedades infecciosas de alto riesgo (EIAR).

La unidad, que cuenta con un área específica compuesta por una habitación de alto aislamiento y siete salas de soporte, ofrece cuidados clínicos tanto de carácter convencional como de nivel intensivo en un entorno de alto aislamiento a pacientes con sospecha o confirmación de Enfermedades Infecciosas de Alto Riesgo. Esto incluye Soporte Vital Avanzado, administración de tratamientos especializados, terapias de reemplazo renal, Cirugía Menor de Urgencia, laboratorio de respuesta rápida y diagnóstico por imagen.

Bioseguridad

Además, incluye los servicios de soporte en bioseguridad, tales como toma y gestión de muestras biológicas, aplicación de medidas de control de la bioseguridad de alta capacidad, gestión de residuos biosanitarios, desinfección de alto nivel y manejo post-mortem.

El protocolo de atención en la UATAN establece un circuito consensuado entre los distintos organismos participantes en el manejo y control de estas enfermedades, tales como la Dirección General de Salud Pública del SCS, el Servicio de Urgencias Canario (SUC), los centros hospitalarios y centros de salud, entre otros.

Contempla también el circuito asistencial para el control y tratamiento de pacientes sospechosos o confirmados y los diferentes protocolos operativos, que definen las posibles actividades a realizar en el desempeño de las funciones de cada categoría profesional.

En la UATAN participan especialistas en enfermedades infecciosas, Medicina Interna, Microbología, y Medicina Intensiva, entre otros. Además de profesionales de Enfermería, Prevención de riesgos laborales, limpieza, seguridad y mantenimiento.

Criterios de derivación

Según el documento técnico del Ministerio de Sanidad denominado ‘Estructura y funcionamiento de la Red de Hospitales para la Atención de Enfermedades Infecciosas de Alto Riesgo en España (Red UATAN), existen tres escenarios de activación de la red de hospitales. Detección de al menos un caso de EIAR confirmado, o en investigación en territorio nacional; decisión de repatriación a España de un caso EIAR, confirmado o en investigación, que se encuentra fuera de territorio nacional; y detección de un caso sospechoso en un punto de entrada, puerto o aeropuerto.



Este documento establece los escenarios y mecanismos de priorización de pacientes para su ingreso en las UATAN, que siempre deberán ser valorados por el personal sanitario que cada caso en coordinación con las autoridades de salud pública involucradas.

El profesional médico que sospeche de un caso, lo notificará de forma urgente tanto por vía telefónica a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud como a través de la Red Canaria de Vigilancia Epidemiológica.

Una vez iniciado el procedimiento, la Unidad de Vigilancia Epidemiológica lo comunicará de forma urgente al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad y al Centro Nacional de Epidemiología (CNE).

Prevención y control de la infección en centros sanitarios

La Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria dispone de las medidas de protección y de exposición a sangre, fluidos y materiales contaminados, y la formación, información y supervisión que son fundamentales en la protección de personas en contacto con casos en investigación o confirmados.

Además, el protocolo establece las medidas de protección de aquellas personas en contacto con casos en investigación o confirmados, el procedimiento para el traslado de casos en investigación o confirmados de EIAR al centro sanitario de referencia, las precauciones durante la toma, transporte y procesamiento de muestras a los pacientes, el procedo de diagnóstico de la enfermedad y envío de muestras para el diagnóstico, así como el estudio y manejo de los contactos.

Enfermedades infecciosas de alto riesgo (EIAR)

Las enfermedades infecciosas que puedan generar situaciones de alto riesgo (EIAR) son aquellas cuyo manejo requiere medidas asistenciales que implican un alto riesgo de transmisión a los profesionales sanitarios en ausencia de condiciones de seguridad y a la población si las medidas de contención no son las adecuadas. Las EIAR implican habitualmente, además de medidas de prevención de la infección, una priorización de recursos y en muchas ocasiones generan situaciones de alarma.

Dentro de ellas, las fiebres hemorrágicas víricas (FHV) son un grupo de enfermedades causadas por virus pertenecientes a distintas familias. Incluyen enfermedades de transmisión por contacto. Como las Enfermedades por Virus Ébola, Marburg, Lassa o Fiebre Hemorrágica Crimea Congo. O enfermedades de transmisión aérea, como por ejemplo enfermedad por virus Nipah, peste neumónica o diferentes tipos de gripe zoonótica.

El aumento de la frecuencia y rapidez de los viajes internacionales y del transporte de mercancías y animales, lleva consigo un aumento del riesgo de importación de patógenos desde áreas endémicas a áreas libres de ellos.

España es una importante puerta de entrada en Europa de personas procedentes de África y Latinoamérica, lo que facilita la importación de este tipo de virus.