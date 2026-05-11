Dreamland Gran Canaria vs La Laguna Tenerife | J31 Liga Endesa 25-26

Dreamland Gran Canaria vs La Laguna Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este jueves 14 de mayo. Partido correspondiente a la J31 de la Liga Endesa. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Dreamland Gran Canaria y La Laguna Tenerife se enfrentan este jueves 14 de mayo, a partir de las 20:30 (hora canaria) en el Gran Canaria Arena. Partido correspondiente a la jornada 31 de la Liga Endesa.

Barcelona vs Dreamland Gran Canaria | J31 Liga Endesa

El equipo grancanario se encuentra en la decimoquinta posición de la clasificación mientras que el conjunto tinerfeño se encuentra en la séptima posición. El Granca perdió en la jornada 29 contra el Barcelona. Mientras que el CB Canarias llega al encuentro tras ganar ante el Morabanc Andorra en la liga.

Posiciones en la clasificación de Dreamland Gran Canaria y La Laguna Tenerife

En la clasificación, el Dreamland Gran Canaria se encuentra en decimoquinta posición. En cambio, La Laguna Tenerife ocupa la séptima posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre Dreamland Gran Canaria y La Laguna Tenerife

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos, el Dreamland Gran Canaria ha ganado dos de ellos y La Laguna Tenerife los otros tres.

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