Titsa aplicará el cambio de hora en sus servicios a partir de este domingo

La medida afectará a varias líneas nocturnas y busca evitar confusiones entre los usuarios del transporte público

La empresa pública Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), dependiente del Cabildo de Tenerife, adaptará sus servicios al cambio de hora previsto para la madrugada de este sábado a partir de las 5:00 horas del domingo.

Titsa aplicará el cambio de hora en sus servicios a partir de las 5:00 del domingo/ Archivo RTVC

El adelanto de los relojes —que pasarán de la 1:00 a las 2:00 de la madrugada— no se aplicará de inmediato en el servicio de guaguas, sino que la compañía ha decidido retrasar su entrada en vigor para facilitar la comprensión de los horarios por parte de los usuarios y evitar posibles confusiones.

De este modo, las líneas nocturnas continuarán operando con el horario del sábado hasta las 5:00 de la mañana del domingo, momento en el que comenzará a regir el nuevo horario adaptado al cambio de hora.

Las rutas afectadas por esta medida son las líneas 014, 015, 101, 104, 137, 390, 473, 711, 934, 970, 971, 972, 974 y 975.

Desde la compañía recuerdan que los usuarios pueden consultar toda la información actualizada a través de su página web, del teléfono de atención al cliente 922 53 13 00 y en los perfiles oficiales de Titsa en redes sociales.