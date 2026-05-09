España afronta una compleja operación internacional en Tenerife para evacuar con todas las garantías sanitarias a los ocupantes del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus.

Los catorce pasajeros españoles del buque MV Hondius serán los primeros en desembarcar frente a las costas de Tenerife. Luego serán el resto de pasajeros y tripulantes. Hay 23 países implicados en este operativo.

Los 144 pasajeros saldrán de forma escalonada y ordenada y tanto ellos como el personal del operativo irán provistos con mascarillas FFP2, según el protocolo que se comunicó por parte de Sanidad.

La ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se han trasladado a Tenerife para supervisar el operativo. Junto a ellos se ha trasladado el director general de la Organización Mundial de la Salud.

Pasadas las once de la noche de este sábado, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado que no autorizarán el fondeo del barco en aguas de Canarias, tras conocerse que el periodo de repatriación se ampliará hasta el lunes, al no tener aviones disponibles todos los países.

Contamos minuto a minuto todo la última hora del traslado del crucero MV Hondius a Tenerife.

En Directo Última actualización el 09-05 23:06

El Gobierno de Canarias no autoriza el fondeo del MV Hondius. El barco estará fondeado más tiempo del previsto El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha comparecido en el puerto de Granadilla pasadas las 23:00 horas. Allí junto a la presidenta del Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Granadilla, Fernando Clavijo, ha criticado la falta de información por parte del Gobierno del Estado. El Gobierno de Canarias ha dicho que no autorizará el fondeo del buque en Tenerife. Una decisión que se toma ante la «negativa sistemática de los tres ministros. Entendemos que nos está faltando información». Clavijo ha dicho que «no va a aceptar de manera unilateral unos protocolos del Gobierno de España que pondrían en peligro la seguridad«. Hay 40 pasajeros que no pueden salir repatriados el domingo, por lo que el buque estaría más tiempo del previsto fondeado en la isla y se alargará hasta el lunes por la tarde la repatriación de los pasajeros del MV Hondius. «No hemos visto ningún solo informe que garantice que no vaya a haber ni un contagio», ha dicho el presidente de Canarias. «No vamos a autorizarlo porque, ni es lo que acordamos con el Gobierno de España, ni es lo que acordamos desde el minuto uno» ha explicado en rueda de prensa. «Ha habido decisiones que no han ido en aras de generar una confianza entre los dos gobiernos» ha continuado Fernando Clavijo durante su comparecencia, desde el puerto de Granadilla. «Estoy tremendamente decepcionado porque no esperábamos que un Gobierno de España pudiese tratarnos con ese desdén» ha insistido. «Serán responsables de lo que pueda ocurrir» ha terminado explicando.

Especial informativo última hora del MV Hondius

Casa Real sigue la situación del MV Hondius y el hantavirus La Casa Real ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que indican que hacen seguimiento a todo el operativo que se está desplegando en Tenerife. El presidente de Canarias también ha lanzado un mensaje en X

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior: «Todos los vuelos para la repatriación llegarán entre hoy y mañana»

El director general de la Organización Mundial de la Salud también se ha trasladado a Tenerife

Mónica García, ministra de Sanidad: «Se trata de un operativo inédito» El dispositivo de repatriación abarca a 23 países implicados. El Gobierno de España trabaja en coordinación con todos los países. Todos los españoles que se encuentran en el buque se encuentran asintomáticos, al igual que el resto del pasaje. Tras una conversación del ejecutivo con los pasajeros han trasladado que están bien y con ganas de volver a casa.

Comienzan a llegar al aeropuerto Tenerife Sur aviones medicalizados Son los aviones en los que se comenzarán a repatriar a los pasajeros del barco MV Hondius que llegará a Tenerife en torno a las 6:00 de la mañana. Una ambulancia aérea llega al aeropuerto de Tenerife Sur, Islas Canarias, España, donde se espera que arribe el crucero MV Hondius, afectado por un brote mortal de hantavirus, el 9 de mayo de 2026. REUTERS/Pedro Nunes



Todo el operativo listo en el puerto de Granadilla

Última hora desde el puerto de Granadilla donde fondeará el buque MV Hondius

Llega la ministra de Sanidad y el ministro de Interiores a Tenerife Sur Como así han informado desde el programa de esta casa, ‘Entre Nosotras’, ya ha aterrizado en el aeropuerto de Tenerife Sur, la ministra de Sanidad, Mónica García, el Ministro de Interiores, Fernando Gran Marlaska y distintos representantes de la Organización Mundial de la Salud. En estos momentos se dirigen al Puerto de Granadilla, dónde se procederá a la correspondiente rueda de prensa.

Última reunión operativa antes de la llegada del MV Hondius al Puerto de Granadilla Durante la tarde de este sábado, se ha llevado a cabo la última reunión operativa antes de la llegada del MV Hondius al puerto de Granadilla. Durante este encuentro ha estado presente, la secretaria general, Virginia Barcones, el secretario de Estado, Javier Padilla y el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana. El objetivo es cerrar los últimos detalles del operativo. Imágenes de la reunión. Cedida. Imágenes de la reunión. Cedida.

La PCR realizada a la ciudadana que permanece ingresada en Alicante ha dado negativa La PCR realizada por el Centro Nacional de Microbiología a la ciudadana que permanece ingresada en un hospital de Alicante ha dado resultado negativo para hantavirus. Conforme al protocolo establecido, se prevé la realización de una segunda prueba diagnóstica transcurridas 24 horas como indica el protocolo. Se trata de la primera persona ingresada en España con sospechas de hantavirus, una mujer de 32 años, que permanece en el hospital universitario de San Juan de Alicante con un cuadro leve y episodios de tos.

Para Corell «es un acto humanitario» la llegada del Hondius a Tenerife Para el inmunólogo, Alfredo Corell que el MV Hondius llegue al Puerto de Granadilla «es un acto humanitario, de trabajo conjunto y que se debe de hacer cuanto antes». Así lo ha manifestado este sábado, en el programa ‘Entre Nosotras’. Para el inmunólogo, Alfredo Corell que el MV Hondius llegue al Puerto de Granadilla "es un acto humanitario, de trabajo conjunto y que se debe de hacer cuanto antes"#EntreNosotras pic.twitter.com/2Bpk5gygae — Televisión Canaria Noticias (@RTVCCanarias) May 9, 2026

El director de la OMS a los canarios frente al hantavirus: «Esto no es otra covid» «Esto no es otra covid«, afirmó este sábado el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Guebreyesus, a la población de Tenerife (España), a cuyas costas llegará en unas horas el crucero donde se ha declarado un brote de hantavirus. «El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo. Mis colegas y yo lo hemos afirmado sin ambigüedades, y lo repito ahora», aseguró en un mensaje en X Tedros Adhanom Guebreyesus, quien viajará hoy a la isla para dirigir junto con las autoridades regionales y nacionales la operación sanitaria de evacuación del buque.

Se espera que todos los vuelos de repatriación se realicen el domingo y el lunes Desde la OMS se espera que todos los vuelos de repatriación se realicen el domingo y el lunes. La responsable de la OMS ha asegurado que el desembarque de los pasajeros se hará de la mejor manera posible. Además, ha indicado que varios aviones -en algunos casos compartidos por distintos países- se van a encargar de evacuar a todos los ocupantes del barco que no presenten síntomas.

Imágenes de la reunión entre Pedro Sánchez y el directo de la OMS Imágenes entre el presidente del Gobierno y el directo de la OMS. Imágenes entre el presidente del Gobierno y el directo de la OMS. Imágenes entre el presidente del Gobierno y el directo de la OMS. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido este sábado en la Moncloa con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, para analizar la llegada del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus al puerto de Granadilla, situado al sur de la isla de Tenerife.

José Luis Arocha: «Es una oportunidad para estudiar el Hantavirus» Para el Presidente de la Sociedad Canaria de Salud Pública, José Luis Arocha, «es una oportunidad única para poder estudiar el Hantavirus, en un entorno cerrado y poder detectar así a todas las personas. Es una forma de poderlo controlar». Del mismo modo, ha querido reiterar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía frente al Hantavirus.

Sánchez defiende que dar un puerto seguro al Hondius es «un deber moral y legal» de España El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este sábado ante el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, que ofrecer un puerto seguro al crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, es un deber «moral y legal» de España. «Aceptar la solicitud de la OMS y ofrecer un puerto seguro es un deber moral y legal para con nuestros ciudadanos, Europa y el derecho internacional», ha afirmado en un mensaje a través de la red social X. Desembarco del crucero Sánchez ha recibido a primera hora de esta tarde al director general de la OMS en el Complejo de la Moncloa para abordar la operación de desembarco del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, prevista para el domingo frente a las costas de Tenerife. España, ha agregado Sánchez en su mensaje, estará «siempre» del lado de quienes necesitan ayuda porque hay decisiones que definen quiénes son como sociedad sus ciudadanos.

CSIF confirma que los trabajadores del Puerto de Granadilla disponen de medios para recibir al MV Hondius Una delegación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha confirmado que los trabajadores del Puerto de Granadilla en Tenerife disponen de los equipos de protección necesarios para recibir la llegada del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus. Imagen de MV Hondius. El sindicato ha tomado la decisión de personarse ‘in situ’ en el puerto tras haber denunciado públicamente la necesidad «urgente» de contar con protocolos claros, medios adecuados y Equipos de Protección Individual (EPI) de los trabajadores en el puerto. Autoridad Portuaria CSIF ha incidido en que considera «imprescindible» garantizar la seguridad de todos los trabajadores y trabajadoras de la Autoridad Portuaria, especialmente de aquellos colectivos más expuestos como Policía Portuaria, personal de operaciones, mantenimiento y servicios auxiliares. Por ello, ha verificado ‘in situ’ la disponibilidad de EPI adecuados, la activación de los protocolos de bioseguridad y la coordinación con Sanidad Exterior y el resto de autoridades competentes.

Ocho países han programado sus vuelos para repatriar al pasaje y tripulación del Hondius Ocho países han dispuesto y programado ya sus vuelos para repatriar al pasaje y tripulación del barco MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, y cuya evacuación se producirá mañana frente a las costas de Tenerife de forma escalonada y por nacionalidades. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado en rueda de prensa junto con la ministra de Sanidad, Mónica García, que «todo está dispuesto sea cual sea el momento de llegada del buque» y que el dispositivo estará preparado para que el proceso de desembarque del pasaje y de la tripulación, así como su posterior repatriación a sus países de origen, se realice de la manera más rápida posible y en condiciones de máxima seguridad.

Despliegue de medios de comunicación en Tenerife La llegada del Hondius continúa su travesía hacia Canarias, convertido en el centro de una crisis sanitaria. Ante todo ello, más de 60 medios de comunicación de diferentes países se encuentran ya en el Puerto de Granadilla. Por esta razón, se ha dedicado un espacio en la zona del puerto, dedicado exclusivamente a los profesionales del sector.

Sánchez analiza con el director de la OMS la llegada del MV Hondius a Tenerife El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido este sábado en la Moncloa con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, para analizar la llegada del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus al puerto de Granadilla, situado al sur de la isla de Tenerife. El encuentro entre el jefe del Ejecutivo y el director de la OMS se ha producido antes de que Adhanom parta a Tenerife y supervise la llegada del crucero a la isla junto a la ministra de Sanidad y los ministros de Interior y Política Territorial, Mónica García, Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres, respectivamente. La delegación realizará el seguimiento en directo desde el Puesto de mando habilitado con el objetivo de «garantizar la coordinación entre administraciones«, así como el «control sanitario y la aplicación de los protocolos de vigilancia y respuestas previstos», según ha informado el Ministerio de Sanidad.

Sanidad ofrece a los pasajeros del Hondius un teléfono de atención psicológica 24 horas El Ministerio de Sanidad ha puesto a disposición de los pasajeros españoles del crucero afectado por hantavirus un dispositivo de atención psicológica continuada, que incluye un servicio de atención telefónica 24 horas y acompañamiento por parte de un psiquiatra desde que desembarquen hasta su llegada a Madrid. Esta mañana, a las 11:30 horas, la comisionada de Salud Mental del Ministerio, Belén González, ha llamado a las personas a bordo del MV Hondius para valorar la situación general en la que se encuentran y ofrecerles atención telefónica permanente, disponible las 24 horas, ante cualquier situación de crisis o malestar psicológico que pudieran sentir, han informado a EFE fuentes de Sanidad.

Mónica García pide evitar la desinformación y el alarmismo por la crisis y asegura que el riesgo «es bajo» La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido este sábado evitar la «desinformación» y el «alarmismo» por la llegada al puerto de Granadilla (Tenerife) del crucero ‘MV Hondius’, afectado por un brote de hantavirus, y ha asegurado que el riesgo de contagio para la población «es bajo». En la imagen, la ministra de Sanidad, Mónica García.

Los vecinos de El Médano, en el sur de Tenerife, entre la tranquilidad y la incertidumbre La localidad más cercana al Puerto de Granadilla y al aeropuerto Tenerife Sur es El Médano. Uno de los temas de conversación estos días, entre sus vecinos, es la llegada del crucero. Están a la expectativa por lo que pueda ocurrir en los próximos días. https://youtu.be/XzBc-DRw-IE

Continúan bajo investigación médica tres casos España tiene ahora mismo tres supuestos bajo investigación médica. A bordo del barco no hay nadie con síntomas. Los españoles pasarán por una cuarentena que ahora está obligada por un juez. Vídeo RTVC.

Pedro Suárez asegura que el desembarco de los pasajeros del Hondius se hará en el menor tiempo posible Los catorce pasajeros españoles del buque Hondius serán los primeros en desembarcar en el puerto de Granadilla. Un protocolo, el de la evacuación, que podría prolongarse durante al menos 24 horas. Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife lo explicaba así: Vídeo RTVC.

Coordinación y planificación en el puerto de Granadilla y en el Aeropuerto Tenerife Sur Menos de 20 horas para que el crucero MV Hondius llegue al Puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife. Se está preparando todo para que, una vez llegue el barco, comiencen los traslados de pasajeros al aeropuerto.

Responsables de distintas administraciones se han reunido en esa zona. Nos ha contado los detalles, Ana Albendín y Carlos Centurión. Vídeo RTVC. Vídeo RTVC.

Ultiman los preparativos en el puerto de Granadilla para la llegada del Hundius Una comisión técnica, formada por técnicos y representantes de varias administraciones, han visitado esta mañana de sábado el puerto de Granadilla para ultimar los preparativos ante la llegada la próxima madrugada del crucero Hundius, en el que se ha registrado un brote de hantavirus. En esta comisión estaban presentes, entre otros, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez; el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello y el director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya. Los miembros de esta comisión han visitado en la explanada del puerto el lugar donde desembarcarán los pasajeros de las lanchas que los trasladan desde el buque, que fondeará dentro del dique del puerto. Este pasaje será trasladado en unas guaguas hasta la pista de aterrizaje del aeropuerto Tenerife sur, situado a unos 10 minutos del puerto de Granadilla, en el que partirán, en su mayoría, a sus lugares de origen. Esta comisión, formada por unas 30 personas, también visitará el aeropuerto para terminar de definir la operatividad del dispositivo, han informado las fuentes. Imagen: Protección Civil. Imagen: Protección Civil.

Reunión de coordinación en el Puesto de Mando de Tenerife Este sábado ha tenido lugar una reunión de coordinación en el puesto de mando de Tenerife para afrontar el operativo de repatriación de los pasajeros que van a bordo del barco MV Hondius que fondeará mañana domingo en el puerto de Granadilla, en Tenerife. Vídeo RTVC. Imagen. Ministerio de Sanidad. Imagen. Ministerio de Sanidad. .

El director general de la OMS publica en redes sociales un mensaje de «tranquilidad»

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha escrito una carta en redes sociales en la asegura que » necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro COVID-19. El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo». Asegura que «sé que están preocupados. Sé que cuando escuchan la palabra brote o epidemia y ven un barco acercarse a sus costas, afloran recuerdos que ninguno de nosotros ha logrado superar del todo. El dolor de 2020 sigue siendo real, y no lo minimizo ni por un momento». Añade qeu «el virus a bordo del MV Hondius es la cepa Andes del hantavirus. Es grave. Tres personas han perdido la vida, y nuestro corazón está con sus familias. El riesgo para ustedes, en su vida cotidiana en Tenerife, es bajo. Esta es la evaluación de la OMS, y no la hacemos a la ligera. En este momento, no hay pasajeros con síntomas a bordo. Un experto de la OMS está en ese barco y los suministros médicos están disponibles. Las autoridades españolas han preparado un plan cuidadoso y detallado: los pasajeros serán trasladados a tierra en el puerto industrial de Granadilla, lejos de las zonas residenciales, en vehículos sellados y custodiados, a través de un corredor completamente acordonado, y repatriados directamente a sus países de origen. Ustedes no tendrán contacto con ellos y sus familias tampoco». Imagen: EP

Sanidad no descarta más contactos porque está haciendo un seguimiento «exhaustivo» La ministra de Sanidad, Mónica García, no ha podido descartar que aparezcan nuevos contactos de casos asociados al brote de hantavirus como los de Alicante y Barcelona ya que, ha garantizado, se está haciendo un rastreo «exhaustivo» de «todas y cada una de las personas» que compartieron vuelo con una de las fallecidas. La ministra de Sanidad ha querido hacer hincapié en «lo exhaustivo» de las investigaciones epidemiológicas que está haciendo España, que no se limita únicamente a los residentes en España, sino que «hay tres ciudadanos que tienen pasaporte extranjero, pero que en el año 2025 residían aquí en España» a los que también se les está investigando. La ministra ha dado cuenta de la evolución de las dos mujeres que permanecen aisladas en Alicante, en su caso con síntomas compatibles, y la de Barcelona, que permanece asintomática pero que «ha mostrado, por supuesto, toda la voluntad y toda la preocupación también por su propia salud» para aislarse.

El epidemiólogo de la OMS de África también pasará la cuarentena en el Gómez Ulla de Madrid El epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de África, que viaja en el crucero Hondius, también será ingresado en el Hospital militar Gómez Ulla de Madrid para pasar la cuarentena junto con los 14 pasajeros españoles. El representante de la OMS África desembarcará junto con los españoles en la primera fase de evacuación, ya que serán los primeros en salir, ha señalado la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha concretado que se quedarán en el buque 30 personas de la tripulación mientras que otros 17 podrán ser repatriados junto con los pasajeros, según su nacionalidad. Ha incidido en que dentro del buque van los 147 pasajeros y tripulación y los dos epidemiólogos de Países Bajos, el representante de la Organización Mundial de la Salud de África y un representante del SDC. Todos serán repatriados, excepto el representante de la OMS África, a quien se le considera un contacto de acuerdo con el protocolo.

La Justicia ratifica la orden de cuarentena a los españoles del crucero Hondius Un Juzgado de Instrucción de Madrid ha ratificado este sábado la orden del Ministerio de Sanidad por la que se notifican las medidas de cuarentena a las que deben someterse en el Hospital Gómez Ulla los españoles afectados por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius. Las medidas abarcan una cuarentena en habitaciones individuales en el Hospital Gómez Ulla «durante un periodo de siete días naturales desde el despliegue de efectos de esta orden“, según refleja el auto del juzgado. «La medida resulta adecuada, necesaria e idónea para controlar la enfermedad y prevenir su expansión«, señala el juzgado, que añade que la cuarentena es también «proporcionada al riesgo grave, inminente y extraordinario que supondría la propagación por contagio, máxime cuando el tiempo de aislamiento fijado no puede tampoco considerarse excesivo o prolongado». La sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid plaza número 25, en funciones de guardia, ha adoptado esta decisión en respuesta al escrito presentado en la noche de este viernes por la Abogacía del Estado, que reclamó la ratificación judicial de la citada orden de cuarentena.

Prohibida la navegación a menos de una milla náutica del buque Hondius ante la evacuación El ministro del Interior, Fernando Grande Masrlaka, ha anunciado este sábado que las autoridades han acordado la prohibición de cualquier navegación a menos de una milla náutica del buque MV Hondius una vez que entré en la zona marítima de Canarias. En rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad, junto con la ministra de Sanidad, Mónica García, Marlaska ha señalado que todo el dispositivo de repatriación está preparado y se han tomado todas las medidas necesarias para garantizar la atención médica de las personas que están en el barco, la salud pública y la seguridad de la población. «No se va a correr riesgo alguno. Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas, no va a haber ningún contacto con personal civil», ha añadido el ministro del Interior.



Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, da detalles de la llegada del barco MV Hondius a Tenerife Los titulares de la rueda de prensa: Se ha adelantado la llegada del barco MV Hondius por las buenas condiciones de navegación .

. El dispositivo de llegada está preparado para que el proceso de desembarque y traslado se realice de la manera más rápida posible y en condiciones de máxima seguridad .

y en . El dispositivo se ha hecho en coordinación entre todos los ministerios del Gobierno, con la Comunidad Canaria y con las embajadas de los países que están implicados en la repatriación.

y con las de los países que están implicados en la repatriación. Serán las autoridades sanitarias las que indicarán cómo deben ser desembarcadas y repatriadas cada persona.

las que indicarán cómo deben ser desembarcadas y repatriadas cada persona. Se ha instalado un puesto de mando en el puerto de Granadilla desde el que gestionar el dispositivo.

desde el que gestionar el dispositivo. El desembarco será por grupos en función de los países . Solo cuando el avión esté en pista de despegue listo para volar se trasladarán las personas del buque.

. Solo cuando el avión esté en pista de despegue listo para volar se trasladarán las personas del buque. Los pasajeros y tripulación solo tendrán contacto con el personal del dispositivo de repatriación. El dispositivo impide cualquier contacto con la población civil .

. El avión de la Fuerza Aérea Española está listo para el traslado de los pasajeros españoles.

está listo para el traslado de los pasajeros españoles. Ya están programados los vuelos de repatriación de pasajeros a Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Países Bajos . Hay otros dos aviones para los países de la Unión Europea que no tienen disponibilidad de medios aéreos.

. Hay otros dos aviones para los países de la Unión Europea que no tienen disponibilidad de medios aéreos. El barco continuará el viaje hacia Países Bajos para que sea allí donde se realice el proceso de desinfección del buque.

Capitanía marítima ha acordado la prohibición de cualquier navegación a menos de una milla nautica del barco MV Hondius una vez que entre en zona marítima de Canarias. También se ha solicitado lo mismo en el interior dentro de la dársena del puerto de Granadilla.

La ministra de Sanidad, Mónica García, da la rueda de prensa con la última hora del MV Hondius Los titulares que deja la rueda de prensa: El barco llegará entre las cuatro y seis de la madrugada .

. El buque permanecerá fondeado dentro de la dársena del puerto, asistido por un remolcador

dentro de la dársena del puerto, asistido por un remolcador Antes del desembarco, epidemiólogos como Sanidad Exterior harán evaluación exhaustiva de las personas para comprobar que siguen asintomáticos .

de las personas para comprobar que . Los pasajeros desembarcarán de forma escalonada , en coordinación permanente con la disponibilidad de los vuelos en pista en el aeropuerto de Tenerife Sur y con los distintos operativos internacionales de repatriación que se han previsto para cada país.

, en coordinación permanente con la disponibilidad de los vuelos en pista en el aeropuerto de Tenerife Sur y con los distintos que se han previsto para cada país. Serán los ciudadanos españoles los que desembarquen primero .

. Todos los pasajeros desembarcarán con mascarillas FP2 , como medida preventiva adicional. También la utilizarán los equipos que mantengan contactos con los traslados.

, como medida preventiva adicional. También la utilizarán los equipos que mantengan contactos con los traslados. Los equipos sanitarios llevarán equipos de protección individual .

. Ni el equipaje, ni la persona fallecida que permanece en el barco, desembarcarán en Canarias . Permanecerán a bordo junto con parte de la tripulación. El buque seguirá rumbo a Países Bajos donde se someterá al proceso de desinfección.

. Permanecerán a bordo junto con parte de la tripulación. El buque seguirá rumbo a Países Bajos donde se someterá al proceso de desinfección. Las personas que bajen solo podrán llevar un pequeño bolso con pertenencias personales.

El ministro de Política Territorial, ministro del Interior y ministra de Sanidad , se trasladan hoy a Tenerife para coordinar el dispositivo. También asistirá el director general de la OMS.

, se trasladan hoy a Tenerife para coordinar el dispositivo. También asistirá el director general de la OMS. Últimos datos de contactos que habían estado en el avión donde viajó una mujer que falleció por hantavirus. Tres mujeres que han tenido posible contacto están bajo vigilancia . Solo una mujer en Alicante tenía síntomas de tos.

. Solo una mujer en Alicante tenía síntomas de tos. Riesgo para la población general, según la ministra de Sanidad, es bajo .

. Los pasajeros españoles una vez lleguen al aeropuerto de Torrejón de Ardoz, en Madrid, serán trasladados al hospital Gómez Ulla donde se realizará cuarentena preventiva bajo supervisión sanitaria.

Sánchez recibe esta tarde al director de la OMS para tratar la crisis del hantavirus El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe a primera hora de esta tarde al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, en el Complejo de la Moncloa, para abordar la operación de desembarco del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, prevista para el domingo frente a las costas de Tenerife. Sánchez mantendrá un encuentro con el dirigente de la OMS a las 17.00 horas, una hora antes de que el mandatario viaje a Tenerife junto con la ministra de Sanidad, Mónica García, y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para coordinar el operativo desplegado ante la llegada del Hondius al puerto de Granadilla. En el Hondius viajan 144 personas, entre ellos 14 españoles, que guardarán cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid.EFE

Bruselas insiste en que los riesgos del brote de hantavirus son «bajos» La comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de crisis, Hadja Lahbib, dijo este sábado que la Comisión Europea está «siguiendo de cerca» el brote de hantavirus que se desató a bordo del crucero MV Hondius, aunque aseguró que «los riesgos siguen siendo bajos«. «Los riesgos siguen siendo bajos, pero estamos siguiendo de cerca el brote de hantavirus, en contacto permanente con las autoridades nacionales, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS», dijo la comisaria a través de un mensaje en redes sociales. Asimismo, Lahbib confirmó que se ha activado el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (UE) para ayudar a responder a la situación y, en este caso también, facilitar la repatriación de los pasajeros.

A las 11:00 horas, Avance Informativo en Televisión Canaria con la última hora del barco con hantavirus A partir de las 11:00 horas Televisión Canaria ofrecerá un avance informativo para contar la última hora del brote de hantavirus del barco MV HONDIUS que se dirige a Tenerife. Comparece la ministra de Sanidad y el ministro del Interior para dar más detalles de la llegada que se producirá mañana en el Puerto de Granadilla. Puedes seguirlo en directo aquí:

Localizados dos contactos asintomáticos en España que coincidieron en el avión con la neerlandesa fallecida Las autoridades sanitarias han localizado dos contactos asintomáticos que coincidieron en el mismo avión con la neerlandesa fallecida por hantavirus y con la ingresada en Alicante. Se trata de una mujer sudafricana que está en su país y cuya localización era importante porque posteriormente pasó una semana en Barcelona, aunque se alojó sola en un hotel y no tuvo contactos estrechos, según Sanidad. El otro contacto es también una mujer, que vive en Cataluña -donde pasará la cuarentena-. No estaba localizada debido a un cambio de asiento en el avión. Asimismo, el Gobierno de Navarra ha precisado que los navarros que viajaron en el crucero MV Hondius no estuvieron en contacto con los pasajeros infectados por hantavirus. La inquietud provocada por este brote tras la cercana pandemia del coronavirus ha impulsado mensajes de tranquilidad, como el de la Organización Médica Colegial de España (OMC) ha pedido serenidad y prudencia porque la situación no es comparable a la vivida durante la covid: «La ciudadanía necesita información clara, proporcional y basada en criterios médicos y científicos, evitando debates estériles», ha afirmado su presidente, Tomás Cobo.

Los pasajeros serán desembarcados en lanchas hasta el puerto de Granadilla Para preservar la seguridad, el crucero no atracará y los cruceristas serán desembarcados en lanchas hasta el puerto, para ser trasladados en vehículos burbujas hasta el cercano aeropuerto -a tan solo 10 minutos- sin que haya contacto alguno con la población, y con todas las precauciones para los trabajadores implicados. Un avión español trasladará a la base de Torrejón de Ardoz a los 14 pasajeros nacionales, que pasarán la cuarentena en el Hospital General de la Defensa Gómez Ulla, donde todo está dispuesto para hacer un seguimiento de posibles síntomas, ya que la atención sanitaria temprana es fundamental para tratar la infección de un virus que no tiene un tratamiento específico. De hecho, la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) ha emitido un comunicado tras conocerse los últimos datos epidemiológicos y clínicos, en el que recomienda que se atienda a los pacientes en las denominadas Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN), espacios mejor dotados que las Unidades de Cuidados Intensivos para este tipo de brotes. Puerto de Granadilla este sábado, 9 de mayo de 2026. Imagen. Ana Albendín. RTVC

A las 12:00 horas, rueda de prensa de la ministra de Sanidad La ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ofrecerán una rueda de prensa para informar sobre el barco ‘MV Hondius’ y del brote de Hantavirus. Ministra de Sanidad. Efe

Dos ministros y el director de la OMS, al frente del operativo En el operativo del barco del hantavirus estará la ministra de Sanidad, Mónica García, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, que se desplazan este sábado a Tenerife para coordinar el operativo. La operación se ha desplegado cinco días después de que esta organización pidiera a España que acogiera en Canarias al buque afectado por un brote de la variante Andes de este virus, por el que han muerto tres personas, una de las cuales sigue a bordo. La llegada del buque estaba prevista al mediodía del domingo pero todo apunta a que se adelante y se sitúe frente a la costa de Tenerife de madrugada, entre las 3:00 y las 5:00 horas, y tan pronto como amanezca, fondeará en el interior del puerto de Granadilla, donde se instalará un puesto de mando para el seguimiento del protocolo. La evacuación está organizada para el domingo al mediodía, a plena luz del día, aprovechando el buen estado de la mar, que está previsto que empeore el lunes. Para seguir este plan, los aviones que repatriarán a los ocupantes del buque tienen que estar preparados en el aeropuerto de Tenerife Sur la próxima madrugada.

24 horas para una compleja operación de evacuación del crucero del hantavirus España afronta en 24 horas una compleja operación internacional en Tenerife para evacuar con todas las garantías sanitarias a los ocupantes del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus y en el que viajan 14 españoles que guardarán cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Todas las miradas estarán puestas en Tenerife, pero sin perder de vista al hospital de Alicante, a la espera del resultado este fin de semana de la PCR que se ha practicado a la mujer de 32 años ingresada por un posible contagio del virus, tras viajar en el mismo avión que la neerlandesa fallecida. Presenta sintomatología respiratoria leve, principalmente tos, y ha llegado a la habitación de la tercera planta donde está ingresada a través de un circuito seguro y aislado del resto de pacientes y profesionales. Además de esta mujer, hay otros dos contactos asintomáticos identificados que viajaron en ese mismo avión. Una de ellas es una mujer sudafricana que estuvo una semana en Barcelona antes de volver a su país y otra mujer que vive en Cataluña.

Dos aviones de rescate de la UE se suman a la operativa para repatriar pasaje del Hondius Casi todos los países con pasajeros a bordo del crucero Hondius han ratificado el envío de aviones para repatriar a sus ciudadanos una vez el buque arribe a Tenerife el próximo domingo, y dos aeronaves de rescate de la UE trasladarán a aquellos viajeros sin vuelo asignado. Con esta decisión se despejan parte de las dudas surgidas en torno a la logística de la operación para repatriar a 110 pasajeros del crucero, que arribará al puerto tinerfeño de Granadilla de Abona entre las 3 y las 5 de la madrugada del domingo, ha señalado en rueda de prensa este viernes el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello.

El crucero Ondius acelera su llegada a Tenerife para la evacuación El crucero MV Ondius navega más rápido de lo previsto y podría llegar a Granadilla de madrugada, entre las 3:00 y las 5:00 horas del domingo, donde fondeará sin tocar tierra. El operativo de evacuación ya está preparado en el puerto, con varias zonas habilitadas para organizar el desembarco y minimizar el contacto con la población, con el objetivo de completar la salida de los pasajeros antes del lunes debido al empeoramiento del estado del mar previsto para el martes.

Preparan la evacuación de los pasajeros del crucero en Tenerife El Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central han celebrado una nueva reunión de coordinación para definir el dispositivo de evacuación de los pasajeros del crucero atracado en Granadilla, que se activará previsiblemente el domingo a partir de las 12:00 horas según la disponibilidad de vuelos por nacionalidades. El plan prevé el traslado directo desde el muelle al aeropuerto sin pasar por la terminal, con aviones ya confirmados para varios países y dos vuelos de rescate de la Unión Europea para los pasajeros que no puedan ser agrupados, con el objetivo de completar la operación antes del empeoramiento del tiempo previsto el lunes.

Mónica García, Grande-Marlaska y el director de la OMS viajan a Tenerife La ministra de Sanidad, Mónica García, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se desplazan este sábado a Tenerife para coordinar el operativo relacionado con la llegada del crucero MV Hondius al puerto de Granadilla. La delegación seguirá el dispositivo desde el puesto de mando habilitado para supervisar la coordinación entre administraciones y la aplicación de los protocolos sanitarios. El buque, con 151 ocupantes de 23 nacionalidades, adelantará su llegada a aguas de Tenerife y se prevé su fondeo de madrugada frente a la costa, con la evacuación programada para el domingo a plena luz del día. La operación se organiza para garantizar el traslado seguro de los pasajeros y la participación de expertos de la OMS, tras la petición del organismo internacional a España para su acogida por razones humanitarias.

Todos los evacuados del crucero ‘MV Hondius’ están asignados a un vuelo de repatriación Están confirmados cuatro aviones de Países Bajos, Gran Bretaña, Estados Unidos y España y cinco países han mostrado su disposición de poner medios aéreos: Alemania, Francia, Grecia, Países Bajos y Turquía. Bélgica, Irlanda, Alemania y Suecia no tienen disponibilidad de medios aéreos. En ese caso, el mecanismo europeo facilitaría aviones y es posible que la aeronave francesa traslade a nacionales de otros países.

El protocolo incluye protección específica para todos los trabajadores implicado El protocolo incluye barreras de seguridad que eviten el contacto con nadie de la población en la isla y protección específica para todos los trabajadores implicados.

El protocolo de evacuación se producirá por países El desembarco se va a producir por países y en pequeñas embarcaciones de no más de 5 personas y los prácticos portuarios garantizarán la estabilidad del barco. Una vez en el muelle serán trasladados en «autobuses burbuja encapsuladas», hasta la pista de aterrizaje, sin que sea necesario control de pasaportes.

El PP pide en el Congreso los informes que respaldan la gestión del Gobierno ante el hantavirus El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una solicitud para acceder a los informes técnicos, sanitarios y administrativos que avalan las decisiones del Gobierno respecto al brote de hantavirus y la llegada del MV Hondius a Canarias. La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha criticado la existencia de “contradicciones” e “improvisación” en la gestión de la crisis sanitaria. Además de solicitar documentación relacionada con la autorización y control sanitario del crucero, el PP ha registrado una batería de preguntas sobre el operativo previsto, el rastreo internacional de contactos y los protocolos de repatriación de los pasajeros. Los populares también quieren conocer qué expertos asesoran al Gobierno y qué recursos se emplearán para el traslado de los ciudadanos españoles al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid.

Los estibadores admiten “malestar” por la llegada del MV Hondius pero respaldan los protocolos de seguridad El coordinador general de la Coordinadora Estatal de Estibadores Portuarios, Antolín Goya, ha reconocido el “malestar” existente entre el colectivo por la llegada del MV Hondius al puerto de Granadilla, aunque ha asegurado que la seguridad de los trabajadores está garantizada. Goya ha explicado que el sindicato mantiene reuniones permanentes con el Gobierno de Canarias y la Autoridad Portuaria para seguir de cerca el operativo previsto ante el brote de hantavirus detectado en el buque. El dirigente sindical ha defendido que los protocolos establecidos ofrecen “plenas garantías” y ha señalado que los trabajadores actuarán con responsabilidad, igual que ocurrió durante la pandemia de COVID-19. Aunque comparte las dudas sobre por qué la operación se realiza en Tenerife y no en Cabo Verde, considera que el hecho de que el barco permanezca fondeado y no atraque directamente aporta mayor seguridad y permitirá mantener con normalidad la actividad portuaria.

El sector turístico asegura estar más preparado ante posibles crisis sanitarias tras la covid La presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, Gloria Guevara, ha asegurado que la industria turística está hoy “mucho más preparada” para afrontar posibles crisis sanitarias como la del hantavirus gracias a la experiencia adquirida durante la pandemia de COVID-19. La responsable del WTTC afirmó que el sector ha aprendido a gestionar este tipo de situaciones y recordó que ya existen protocolos específicos para responder ante brotes sanitarios. Las declaraciones se producen mientras continúa la atención internacional sobre el MV Hondius, el crucero afectado por un brote de hantavirus que se dirige hacia Tenerife para un desembarco controlado. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado varios casos relacionados con la cepa Andes del virus, mientras las autoridades españolas mantienen activo el operativo sanitario y de repatriación previsto en el puerto de Granadilla.

Sigue en directo el puerto de Granadilla, donde es posible la llegada anticipada del MV Hondius El MV Hondius «lleva buena marcha» y podría adelantar su llegada unas horas antes de lo previsto y acercarse a Tenerife en la madrugada del domingo, pero eso no afectará al operativo de evacuación de los pasajeros, que se hará con la luz del día, por países y en zódiacs de un máximo de cinco personas. EN DIRECTO | El puerto de Granadilla se prepara para recibir al Hondius

La OMS asegura que no hay pasajeros con síntomas a bordo del MV Hondius La Organización Mundial de la Salud ha confirmado que, por el momento, ninguno de los pasajeros ni miembros de la tripulación del MV Hondius presenta síntomas relacionados con el brote de hantavirus detectado en el barco, que se dirige hacia Tenerife para un desembarco controlado. Expertos médicos desplazados al buque mantienen un seguimiento continuo de todas las personas a bordo para comprobar su estado de salud. La OMS trabaja junto a las autoridades sanitarias españolas para garantizar que el desembarco se realice con las máximas medidas de seguridad. Además, el organismo internacional continúa evaluando el nivel de exposición de pasajeros y contactos estrechos, mientras recuerda que actualmente no existe una vacuna ni un tratamiento específico contra el hantavirus y desmiente que la ivermectina haya demostrado eficacia frente a la enfermedad.

La Audiencia Nacional rechaza paralizar la llegada a Canarias del crucero con casos de hantavirus La Audiencia Nacional ha rechazado la solicitud de paralizar la llegada a Canarias del buque MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, al considerar que no existen datos suficientes que acrediten un riesgo para la salud pública. El tribunal entiende que se trata de una actuación de colaboración internacional en el marco de una emergencia sanitaria y que prima la protección de las personas a bordo. En su resolución, los magistrados subrayan que el operativo previsto incluye el fondeo del barco, la evaluación sanitaria de pasajeros y tripulación y su posterior traslado controlado a sus países de origen. Aunque rechaza la medida cautelar urgente solicitada, la Audiencia Nacional ha pedido al Ministerio de Sanidad que remita la documentación relativa a la autorización del dispositivo en un plazo de 20 días.

El MV Hondius podría adelantar su llegada a Tenerife, pero la evacuación se mantendrá el domingo El buque MV Hondius podría llegar antes de lo previsto a las costas de Tenerife, aunque el operativo de evacuación de sus 151 ocupantes se mantiene fijado para el domingo en horario diurno. Según ha informado la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, el barco “lleva buena marcha”, lo que ha adelantado su posible llegada a la madrugada, aunque sin alterar el dispositivo previsto. El desembarco se realizará por fases, por nacionalidades y en pequeñas embarcaciones tipo zódiac de un máximo de cinco personas, una vez que los vuelos estén listos para despegar desde Tenerife. Los pasajeros serán trasladados directamente al aeropuerto para su repatriación, con España y otros países de la UE coordinando el operativo, mientras las autoridades insisten en que todo el dispositivo se desarrollará con estrictas medidas de aislamiento y seguridad.

La cuarentena por hantavirus de pasajeros del ‘MV Hondius’ será de 42 días en el Hospital Gómez Ulla La cuarentena por hantavirus de los 14 pasajeros españoles del crucero ‘MV Hondius’ será de 42 días en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid «en caso de que no presenten ningún tipo de síntomas», según ha confirmado el delegado de Prevención en este centro, José García, que ha indicado que este espacio de tiempo podrá ser recortado si se estima que «no hay posibilidad de contagio». Este será el tiempo establecido que los pasajeros deberán permanecer en este centro, «salvo que las PCR o salvo que las analíticas indiquen lo contrario y así el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y Función Pública y Salud Pública lo avalen», ha señalado el también representante de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

El sindicato portuario garantiza la seguridad en Granadilla ante la llegada del MV Hondius El secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, Antolín Goya, ha asegurado que la seguridad de los trabajadores del puerto de Granadilla está “perfectamente garantizada” ante la llegada del crucero MV Hondius, donde se ha detectado un brote de hantavirus. Según ha explicado, existen protocolos coordinados con el Gobierno de Canarias y la Autoridad Portuaria para asegurar el desarrollo de la operación con normalidad. Goya ha señalado que la prioridad del sindicato es proteger a los trabajadores y mantener la actividad portuaria sin alteraciones. Aunque ha mostrado cierto malestar por que la operación no se haya realizado en Cabo Verde, ha destacado que el hecho de que el buque opere en fondeo aporta mayor tranquilidad desde el punto de vista de la seguridad, reiterando que el objetivo es garantizar condiciones laborales adecuadas y la continuidad del servicio portuario.

Guaguas burbuja hasta el aeropuerto La evacuación de los pasajeros del ‘MV Hondius’, afectado por un brote de hantavirus, en Tenerife se deberá producir en un «único movimiento» hasta el aeropuerto, donde les esperarán los distintos aviones de evacuación. Una vez arriben en falúas al puerto de Granadilla, serán traslados en guaguas burbujas hasta el Aeropuerto Tenerife Sur y con la certeza de no producir ningún contacto con la población local. Las previsiones sobre las que se trabajan pasan por que el crucero esté en el exterior del puerto de Granadilla (Tenerife) entre las 3 y 5 de la madrugada del domingo. A partir de ahí, y solo con la confirmación de que el desembarco pueda producirse en un «único» movimiento, comenzará el fondeo, que se realizará en el interior del dique para facilitar la seguridad de la operación en el menor tiempo.

Todas las miradas puestas en Canarias Todas las miradas estos días están puestas en Canarias. Las portadas de los periódicos internacionales se hacen eco de que el crucero con hantavirus recalará en las islas. Periodistas de todo el mundo se han desplazado al Archipiélago para contar cómo se gestiona el traslado de los pasajeros. Informa: Redacción Informativos RTVC

Demandan más información ante la llegada del crucero con un brote de hantavirus El Grupo Rural de Seguridad número 8 de la Guardia Civil ha sido activado hasta el próximo lunes para intervenir en el dispositivo de atención al MV Hondius. Pero no son los únicos pendientes, los trabajadores del puerto y los técnicos sanitarios demandan más información para actuar de forma correcta. Informa: Redacción Informativos RTVC

Se mantiene la expectación en el Puerto de Granadilla, a la espera de la llegada del ‘MV Hondius’ El crucero va más rápido de lo previsto y podría llegar a Tenerife antes de las 12:00 horas de la mañana del domingo que era la hora establecida por el Ministerio de Sanidad. Mientras, se siguen conociendo detalles de cómo se va a realizar el traslado de los pasajeros en el puerto de Granadilla, así como la situación general de esta crisis sanitaria. Informa: Redacción Informativos RTVC

El Hospital de la Candelaria, preparado para cualquier contingencia por hantavirus El Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria ya está preparado para atender cualquier posible contagio que se pueda dar en el buque antes de llegar a Tenerife. Cuenta con una sala de aislamiento específica que cumple con todos los protocolos para la seguridad, no solo del paciente, sino también de los sanitarios. Informa: Redacción Informativos RTVC

Canarias prepara también su dispositivo ante la llegada del crucero Las administraciones canarias se preparan para la inminente llegada del crucero con brote de hantavirus el próximo domingo. Este viernes en Presidencia en Santa Cruz de Tenerife se ha avanzado en el dispositivo. Una reunión en la que han participado tanto el Cabildo de Tenerife como los ayuntamientos de Granadilla y Santa Cruz Tenerife. Declaraciones: Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias

La primera ingresada como sospechosa de hantavirus en España es una mujer de 32 años Una mujer de 32 años residente en Alicante que viajó en el mismo avión que utilizó una evacuada del crucero MV Hondius, que posteriormente falleció, es la primera ingresada por sospechas de hantavirus en España, en concreto en un hospital alicantino. Según la consellería valenciana de Sanidad, a esta mujer se le va a trasladar, como medida preventiva y siguiendo el protocolo que ha aprobado por el Ministerio de Sanidad, a una habitación con presión negativa de un hospital de la provincia de Alicante. La Dirección General de Salud Pública ha contactado con esta paciente tras recibir una alerta a través del Sistema Europeo de Alertas.

Países Bajos se encargará del regreso del ‘Mv Hondius’ a su origen el mismo día del desembarco en Tenerife El Gobierno de Canarias ha confirmado este viernes «toda la predisposición» ofrecida por el Gobierno de Países Bajos en colaborar en que el buque ‘Mv Hondius’, afectado por un brote de hantavirus, continúe con su ruta hacia ese país tras producirse el desembarco de pasajeros en la isla de Tenerife. La previsión es que el regreso del buque a Países Bajos se produzca el mismo día del desembarco, si bien todo dependerá de cómo y cuándo se efectúe la evacuación de los pasajeros del buque, donde convergerían hasta 23 nacionalidades distintas. Por el momento, a primera hora del domingo arribarán Tenerife Sur aviones procedentes de Países Bajos, España, Reino Unido y EEEU. Así lo ha avanzado el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, en declaraciones a los medios al término del encuentro celebrado entre el presidente canario, Fernando Clavijo, y el cónsul honorario de Países Bajos, Stan Weytjens, en la isla de Tenerife. Declaraciones: Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias

Una persona en aislamiento en Ginebra por posible contacto con una víctima de hantavirus Una persona de Ginebra se encuentra en aislamiento en su domicilio y bajo vigilancia sanitaria después de haber viajado en el mismo avión que tomó uno de los enfermos por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, informó la agencia suiza ATS citando fuentes de la Oficina Federal de Salud Pública. Esta persona, de la que no se han dado más detalles, no presenta ningún síntoma y viajó a bordo del vuelo entre la isla atlántica de Santa Helena y Johannesburgo que el 25 de febrero tomó la mujer neerlandesa de 69 años fallecida por hantavirus al día siguiente en la ciudad sudafricana.

Clavijo exige que no se desinfecte el barco en Canarias El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha exigido al Gobierno que el barco ‘MV Hondius’, donde se ha declarado una infección de hantavirus, no sea desinfectado en las costas canarias y que siga hasta los Países Bajos con la misma tripulación. Durante una entrevista en Cuatro, recogida por Europa Press, el jefe del Ejecutivo canario ha reconocido que su conversación con la ministra de Sanidad, Mónica García, fue «tensa» y ha expuesto que había preguntado a ésta si el barco se iba a desinfectar en las costas canarias y cómo se iba a hacer. Según Clavijo, la ministra no le aclaró este punto en la reunión. No obstante, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que el crucero ‘MV Hondius’ no se desinfecte en las costas canarias y no se saque la basura del mismo durante el fondeo que va a realizar frente al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife.

Sanidad estudia dos posibles casos sospechosos de hantavirus en España El Ministerio de Sanidad estudia dos posibles casos sospechosos de hantavirus por contacto con una afectada que embarcó en un avión desde Sudáfrica. Uno de los casos está localizado en Alicante y se estudia si finalmente tiene el virus. La persona en Alicante como caso sospechoso de hantavirus vinculado al crucero está ingresada. Asimismo, Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, ha informado de que hay una segunda persona que también estuvo en contacto con la afectada, posteriormente fallecida, cuyo destino final era España, pero que «ya se encuentra en Sudáfrica». Las autoridades españolas también han contactado en Sudáfrica con esa persona que pasó por el nuestro y es sospechosa de contagio. Declaraciones: Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad

«No hay posibilidad de interacción con la población civil» La secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha afirmado en rueda de prensa que «no hay posibilidad de interacción con la población civil», solo las personas autorizadas en el operativo, y siempre con equipos de protección, serán los que tomen parte en el desembarque de los pasajeros del crucero con un brote de hantavirus, que según adelantó, puede llegar antes incluso de lo previsto el domingo por su buena navegación.

El crucero fondeará en el interior del puerto, en la zona más segura para el operativo Virginia Barcones, secretaria general de Protección Civil, ha dicho en rueda de prensa que el barco fondeará en el interior del puerto de Granadilla, en el lugar que se ha escogido como más seguro, y que el desembarco de los pasajeros se realizará con pequeñas embarcaciones desde que el avión esté preparado, embarcaciones que dispondrá el armador. Declaraciones: Virginia Barcones, secretaria general de Protección Civil

No se han reportado nuevos casos de contagios por hantavirus en el crucero El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha afirmado en rueda de prensa que no se han reportado nuevos casos de contagios por hantavirus en el crucero que navega en estos momentos hacia Tenerife. El secretario de Estado también ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad y ha reiterado que los pasajeros del crucero no suponen un riesgo para la población. Declaraciones: Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad

Avance informativo sobre la crisis sanitaria por un brote de hantavirus

El Cabildo de Tenerife activa el Plan de Emergencia en prealerta ante llegada del Hondius El Cabildo de Tenerife ha decretado la activación preventiva del Plan de Emergencias Insular (Pein) en situación de prealerta por riesgo sanitario a partir de las 18:00 horas de este sábado ante la llegada del crucero MV Hondius, en el que se ha detectado un brote limitado de hantavirus. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha subrayado este viernes en un comunicado que la activación del Pein responde, ante todo, a la necesidad de proteger a la población de la isla “tomando todas las medidas necesarias pensando en Tenerife y, sobre todo, en la gente que vive aquí”. Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife. Imagen Cabildo de Tenerife

OMS: hantavirus sólo se transmite por contacto estrecho, con posible exposición a saliva El hantavirus causante del brote en el crucero MV Hondius sólo se transmite mediante contacto muy cercano, que puede incluir la exposición a saliva o a secreciones respiratorias cuando una persona infectada estornuda, tose o escupe muy cerca de otra, aclaró la Organización Mundial de la Salud (OMS). «Por contacto cercano se entiende estar prácticamente cara a cara, en proximidad directa, compartiendo un espacio muy próximo con posible exposición a saliva o a secreciones al toser o escupir», explicó este viernes el portavoz de la OMS Christian Lindmeier, en rueda de prensa. El portavoz subrayó que, pese a ello, incluso en casos de personas que han compartido cabina en el buque afectado, ha habido situaciones en las que una se contagió y otra no, «lo que demuestra que el riesgo general sigue siendo muy bajo».

Sanidad asevera que la cuarentena no puede hacerse en el crucero: «No es un lugar adecuado» La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido este viernes que el crucero ‘MV Hondius’ «no es un lugar adecuado» para realizar la cuarentena de las personas a bordo, ya que «no hay espacio para mantener separados a los pacientes sintomáticos que pudieran aparecer y los sistemas de ventilación no son los adecuados para reducir el riesgo de transmisión». «Un barco donde se ha producido un brote no es un lugar adecuado ni para tratar ni para cuarentenar», ha señalado en una publicación en la red social ‘X’, donde ha subrayado que «la ciencia ha avanzado lo suficiente como para que no dejemos a pacientes abandonados a su suerte en un barco». En este sentido, ha explicado que un hospital permite disponer del «equipamiento necesario» para realizar una cuarentena «eficaz y segura», y poder actuar «en caso de que alguna persona empeore su estado de salud».

El Gobierno dice que los españoles a bordo colaboran pero hay «herramientas legales» si rechazan aislarse El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que los españoles a bordo del crucero ‘MV Hondius’, en el que se desató un brote de hantavirus, están colaborando con las autoridades españolas, si bien ha recordado que el Gobierno cuenta con «herramientas legales» para garantizar la salud pública en caso de que rechacen el aislamiento preventivo en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. En una entrevista en ‘Antena 3’, recogida por Europa Press, el ministro ha señalado que está en contacto tanto con los 14 pasajeros españoles del crucero que llegarán entre el sábado de madrugada y el domingo por la mañana al puerto de Granadilla (Tenerife) como con sus familias. «Están muy colaboradores, muy facilitadores», ha indicado Bolaños. El ministro también se ha pronunciado en el caso de que alguno de estos pacientes no quiera pasar la cuarentena en el hospital madrileño. Según ha explicado, el Estado cuenta «herramientas legales más que suficientes», citando la Ley Orgánica 3/1986, que sirven para «favorecer y garantizar la salud pública». Hospital Militar Gómez Ulla. Imagen Reuters

Un equipo del Ministerio de Sanidad se desplazará el sábado a Tenerife Un equipo del Ministerio de Sanidad se desplazará este sábado a Tenerife para ultimar los preparativos de la evacuación y repatriación de los pasajeros que navegan a bordo del crucero MV Hondius en el que se ha desatado un brote de hantavirus y que está previsto que llegue al puerto de Granadilla el domingo. En una entrevista en TVE este viernes, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha señalado que el equipo del Ministerio de Sanidad viajará a Tenerife para seguir «trabajando ya no de manera telemática, sino a nivel del terreno», para acompañar a los de Sanidad Exterior y los del Gobierno de Canarias que llevan días desplazados en la culminación del dispositivo.

España prepara un dispositivo «inédito» para la acogida del barco con un brote de hantavirus La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que el dispositivo «inédito» que España está coordinando para la acogida del barco, que llegará a Granadilla de Abona, al sur de Tenerife, a mediodía del domingo y que implica a otros 22 países, cuenta «con las garantías necesarias». «Tenemos que valorar todos los escenarios posibles que se nos vayan presentando, y por eso necesitamos la máxima coordinación y la máxima lealtad», ha apelado. No obstante, y dado el tiempo transcurrido, ha opinado que el riesgo de que se presenten nuevas infecciones a bordo «es cada vez más bajo». Con todo, cuando se acerque el buque al puerto de Granadilla, donde no atracará, sino que fondeará, los cruceristas y tripulantes serán sometidos a un control a través de Sanidad Exterior y el Centro de Control Europeo y «en función de eso se tomarán las decisiones».

La Sociedad Española de Inmunología ante el reto inmunológico del hantavirus La Sociedad Española de Inmunología (SEI) quiere trasladar un mensaje de confianza y prudencia científica ante el brote multinacional de hantavirus asociado al crucero MV Hondius y el creciente interés internacional por las enfermedades causadas por estos virus zoonóticos. Los hantavirus son virus transmitidos principalmente por roedores, a través de la inhalación de aerosoles contaminados con orina, heces o saliva de animales infectados, que causan dos síndromes clínicos graves: la fiebre hemorrágica con síndrome renal (HFRS), predominante en Europa y Asia, con una letalidad del 1–15 %; y el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (HCPS), descrito sobre todo en América, con una letalidad que puede alcanzar el 40 %. Aunque se trata de patógenos potencialmente letales, no son desconocidos para la comunidad científica. Décadas de investigación en virología, inmunología y enfermedades emergentes han permitido acumular un conocimiento sólido sobre su biología, mecanismos de transmisión y respuesta inmunitaria.

Clavijo confía en que el barco no tenga que estar fondeado días por falta de permisos El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha pronunciado sobre la situación del barco que fondeará en Tenerife tras detectarse un brote de hantavirus a bordo, subrayando la importancia de actuar con rapidez para garantizar la seguridad sanitaria. Clavijo explicó que, en relación con los pasajeros españoles, ya se ha previsto su traslado: “De los 14 españoles sabemos que va a venir con avión del ejército”. Sin embargo, advirtió de la complejidad logística derivada de la diversidad de nacionalidades presentes en el buque. “A lo mejor hay 23 nacionalidades distintas, de a lo mejor uno o dos pasajeros”, señaló. En este sentido, el presidente autonómico mostró su preocupación por posibles retrasos en la gestión de los traslados individuales, insistiendo en que la embarcación no debería permanecer más tiempo del necesario en aguas canarias. “Lo que no creemos es que esos pasajeros, por los retrasos en la evacuación de los mismos, el barco tenga que estar allí varios días”, afirmó. Declaraciones: Fernando Clavijo, presidente de Canarias

El crucero Hondius ya ha cubierto la mitad de su navegación a Tenerife El crucero neerlandés MV Hondius, con 144 personas a bordo, una de ellas fallecida, ha cubierto ya casi la mitad de su navegación desde Cabo Verde a Tenerife, a donde espera llegar entre la noche del sábado y la mañana del domingo, y se encuentra ahora al oeste de Nuadibú (Mauritania). De acuerdo con la posición que facilita su sistema de localización AIS, el identificador GPS que están obligados a llevar todos los barcos de más de 300 toneladas (y todos los de pasajeros, sin distinción), el Hondius ha navegado unas 427 millas náuticas desde que salió el miércoles por la tarde de Praia, 790 kilómetros. Desde la capital de Cabo Verde, frente a la que llevaba días fondeado, hasta el puerto de Granadilla de Abona, donde fondeará a su llegada a Canarias, hay aproximadamente 880 millas, 1.630 kilómetros.

La azafata hospitalizada en Ámsterdam da negativo por hantavirus La azafata neerlandesa hospitalizada en Ámsterdam por posibles síntomas de hantavirus ha dado negativo, confirmó este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que el número de contagios por el momento se reduce a ocho, cinco de ellos confirmados por la agencia sanitaria de la ONU. El Punto Focal para el Reglamento Sanitario Internacional en Países Bajos notificó este negativo a la OMS, indicaron a EFE portavoces de la organización con sede en Ginebra. La azafata no había estado en el crucero MV Hondius, a diferencia de los otros ocho pacientes, de los que tres han fallecido, uno se encuentra en Johannesburgo (Sudáfrica) y otros cuatro son tratados en centros de Zúrich (Suiza), Dusseldorf (Alemania), Nimega y Leiden (Países Bajos). El Centro Médico Universitario Radboud donde se atiende a un paciente evacuado del MV Hondius tras un brote de hantavirus en Nijmegen. Imagen Reuters

El Gobierno de Argentina acusa a la OMS de «usar» el hantavirus para «condicionar una decisión soberana» El Ministerio de Salud de Argentina ha acusado este jueves a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de «usar» el brote de hantavirus en el crucero de lujo ‘MV Hondius’, el cual partió del puerto argento de Ushuaia rumbo a Cabo Verde y destino final Canarias, para «condicionar una decisión soberana» de su país, cuyo Gobierno anunció su salida de ese mismo organismo en marzo de 2026, siguiendo los pasos de Estados Unidos que lo hizo a comienzos de ese mismo año. «La OMS vuelve a anteponer la política a la evidencia e intenta usar un evento sanitario extraordinario para condicionar una decisión soberana de la Argentina», ha subrayado la cartera en un comunicado en el cual ha defendido que esta coyuntura «demuestra que la cooperación técnica no exige subordinación política». El referido texto ministerial argentino ha llegado después de que el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, haya apuntado a la posibilidad de que los gobiernos de Argentina y Estados Unidos se replanteen regresar a la organización, al verse «afectados» por el brote de esta infección respiratoria a la cual, ha remarcado, «no le importan» las «fronteras» ni «la política».

Los pasajeros del MV Hondius se trasladarán a tierra en una barcaza y bajarán por turnos del crucero El presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, Pedro Suárez, ha explicado este viernes que los pasajeros del crucero ‘MV Hondius’, en el que ya falleció un pasajero tras contraer hantavirus, se trasladarán por turnos, primero en una barcaza y luego por carretera directamente «al pie de escalerilla del avión». Así lo ha dicho en una entrevista en ‘La hora’ de ‘TVE’, recogida por Europa Press, en la que ha tratado de «calmar los ánimos» asegurando que los pasajeros del crucero saldrán del mismo en el mar hacia una barcaza por turnos. A partir de ahí, ha agregado que, una vez lleguen a tierra, se subirán al cantil del muelle e «inmediatamente al medio que se haya elegido para trasladarlos al aeropuerto del sur», y ha asumido que el vehículo, presumiblemente un autobús, «los llevarán directamente a pie de escalerilla» del avión que ya está preparado y que dejará a los pasajeros en sus respectivos países.

Sanidad dice que todos los extranjeros del crucero serán repatriados, incluso con síntomas La ministra de Sanidad, Mónica García, ha garantizado la seguridad del dispositivo de evacuación y repatriación de los pasajeros del crucero afectado por un brote de hantavirus que llegará el domingo a Canarias y ha asegurado que todos los extranjeros serán repatriados a sus países, incluso si son sintomáticos. Si no necesitan atención médica urgente, e «independientemente de que tengan algún síntoma, las personas extranjeras van a ser evacuadas y repatriadas igualmente», ha dicho la ministra en una entrevista en RNE en la que ha subrayado que ahora no es el momento «de introducir incertidumbres, miedos o un debate político estéril».

Jornada de intensos preparativos ante el reto de recibir al crucero con hantavirus La organización del dispositivo ante la llegada a Tenerife del crucero MV Hondius, en el que se ha declarado un brote de hantavirus, avanza este viernes con otra frenética jornada de reuniones, cuando faltan unas 48 horas para que el sistema sanitario y organizativo de España afronte un nuevo reto. Estas son las claves del protocolo que se conocen hasta el momento, con mensajes de tranquilidad por parte del Gobierno y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que insiste en que no estamos ante otra pandemia como con la covid.

Canarias activa el protocolo de enfermedades infecciosas ante la llegada del crucero ‘HV Hondius’ El Gobierno de Canarias ha activado el protocolo de enfermedades infecciosas ante la llegada el próximo domingo del crucero ‘HV Hondius’, afectado por un brote de hantavirus, a aguas canarias. Así lo ha informado el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, en declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación en Tenerife al término de la reunión de coordinación entre el Gobierno de Canarias y el Estado para analizar la situación en torno a la crisis sanitaria. Además, el Ejecutivo regional prevé contar este viernes con el protocolo definitivo a aplicar desde el fondeo previsto del buque hasta la llegada de los aviones que evacúen a los pasajeros del crucero, un documento que será remitido por Sanidad Exterior. Muestra los tubos de ensayo con la etiqueta «Hantavirus positivo». Imagen de recurso Reuters

Clavijo se reúne este viernes con el cónsul de Holanda para abordar el traslado del ‘MV Hondius’ El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se reúne este viernes con el cónsul honorario de Países Bajos, Stan Weytjens, y una delegación de la embajada, para abordar la situación del buque de bandera holandesa ‘MV Hondius’, que se traslada hasta Tenerife desde Cabo Verde con un posible brote de hantavirus. En este encuentro que se celebrará a partir de las 12.00 horas en la sede de Presidencia del Gobierno en Tenerife, también estará presente el director del Servicio Canario de Salud, Adasat Goya. Según el operativo coordinado por el Gobierno central y la Organización Mundial de Salud el crucero, que llegará a primeras horas del próximo domingo al puerto de Granadilla, no atracará sino que será fondeado y una vez analizada la situación sanitaria de la tripulación se organizará su salida de la isla vía aérea.

Especial Informativo | Concluido el Especial Informativo, la información regresa en unas horas a RTVC Una vez concluido el Especial Informativo sobre la crisis sanitaria provocada por los pasajeros afectados por el hantavirus en el barco MV Hondius que fondeará el próximo domingo en el puerto de Granadilla, en Tenerife, la información regresa a RTVC en unas horas. A partir de las 6:30 horas a la Radio Canaria y desde las 7:40 a Televisión Canaria con el programa Buenos Días Canarias.

Especial Informativo | Llamamiento a la tranquilidad Hugo Pizzi, director del Centro Enfermedades Tropicales de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, ha hecho un llamamiento a la «calma y la tranquilidad» con la gestión de los pasajeros del barco Hondius. Ha recordado que Argentina ya tiene contagiados de este virus y que no es nada parecido a lo que supuso la crisis sanitaria del covid. Vídeo RTVC.

Especial Informativo | Operativo de atención al avión que hizo parada técnica en el aeropuerto de Gran Canaria Miguel Ángel Beltrán, director de Samur Salvamento y Rescate Canarias nos ha contado cómo se realizó el operativo durante la parada técnica que hizo el avión que trasladaba a dos pasajeros del barco contagiados de hantavirus desde Cabo Verde y que tuvo que aterrizar en Gran Canaria por un problema técnico. Vídeo RTVC.

Especial Informativo | «A este virus hay que pararlo» Lucas González, epidemiólogo, ha considerado que «a este virus hay que pararlo….como protección de la salud pública». González se ha mostrado partidario de que los pasajeros del barco se sometan a una cuarentena porque ha recordado que la incubación del hantavirus tiene un período largo y eso complica el seguimiento de la enfermedad. Vídeo RTVC.

Especial Informativo | Lancho: «Ningún país costero puede negarse a dar refugio a un barco en una circunstancia de muerte» El abogado especialista en Derecho Tecnológico y Marítimo, José María Lancho, ha aseverado que «ningún país costero puede negarse a dar refugio a un barco con personas en peligro de muerte y esa es la circunstancia de este caso». Vídeo RTVC.

Especial Informativo | Recorrido y situación del Barco MV Hondius Antonio Cárdenes nos ha contado el recorrido del barco desde su partida el 1 de abril de Argentina. Vídeo RTVC.

Especial Informativo | López Acuña: «No hay motivo para la alarma entre la población canaria» Daniel López Acuña, epidemiólogo y ex directivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha señalado que «no hay motivo para la alarma entre la población canaria», en relación al fondeo el próximo domingo del barco en Tenerife. Insistió en que «no hay fundamentos para el miedo, es comprensible por la pandemia del covid que hemos sufrido que haya una sensibilidad especial pero esto es una crisis sanitaria, un brote epidémico de hantavirus de tipo andino en un barco con alrededor de 150 pasajeros y Canarias estará involucrada en el punto de evacuación de los pasajeros y repatriación a sus países». Vídeo RTVC.

Especial Informativo | Clavijo: «La incógnita aún es qué pasará con la tripulación» Fernando Clavijo, ha asegurado que la incógnita a esta hora de la noche es «qué pasará con la tripulación del barco, que si no presentan ninguna patología no deberían desembarcar en Canarias sino continuar la travesía hasta su país de origen», Países Bajos. Vídeo RTVC.

Especial Informativo |Clavijo asegura que lo mejor hubiera sido que el traslado se hubiera hecho desde Cabo Verde El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que «lo mejor hubiera sido» que el traslado de los pasajeros del barco se hubiera hecho desde Cabo Verde, «donde hay dos aeropuertos internacionales». Sin embargo, una vez que el Gobierno de España toma la decisión, «porque es su competencia, lo que nos tocaba era garantizar que no tocaban tierra canaria y que la evacuación se haga con todas las garantías para la población canaria y para los propios pasajeros; y parece que eso va a ser así».

Especial Informativo | Análisis de varios profesionales de la comunicación Ángeles Arencibia, Jorge Bethencourt, Julio César Ruiz, Janire Alfaya y Paco Pomares participan esta noche en el programa especial informativo y dan su punto de vista sobre esta crisis sanitaria y también política. Vídeo RTVC.

Especial Informativo | Todo listo para el Especial Informativo sobre el hantavirus Los Servicios Informativos de RTVC están ya listas para ofrecerte en tres minutos, a las 22:30 horas un programa especial donde daremos respuesta a todas las dudas sobre la situación de crisis sanitaria provocada por el hantavirus en el barco MV Hondius que fondeará el domingo en el puerto de Granadilla, en Tenerife.

22:30 horas | Especial de los Servicios Informativos Especial Servicios Informativos | El barco del hantavirus. El Hondius se dirige a Canarias. Respondemos todas las preguntas, analizamos todos los datos, en un programa especial de servicio público. Lo puedes seguir a través de Televisión Canaria, Canarias Play, http://rtvc.es, YouTube y en La Radio Canaria

El riesgo para la población es bajo según la OMS

Algunos detalles que se conocen sobre el protocolo de llegada del crucero a Tenerife

Dos reuniones diarias se mantendrán entre Estado y Gobierno de canarias mientras dure la crisis del hantavirus

Situación actual a las 20:30 horas del crucero Hondius en dirección a Canarias

El colilargo podría estar detrás de los casos de hantavirus El Colilargo, el ratón silvestre de Chile y Argentina que podría estar detrás de los casos de hantavirus

Unas 40 personas protestan en Las Palmas contra la llegada de un crucero con hantavirus En torno a 40 personas se han concentrado la tarde de este jueves en Las Palmas de Gran Canaria para protestar contra la llegada a las islas, prevista para el domingo, del crucero neerlandés MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, una situación que, según los manifestantes, podría suponer un riesgo sanitario para la población canaria. La protesta, bajo el lema ‘Canario, da la cara por tu seguridad y tu integridad’, difundida por redes sociales sin que haya trascendido quién la convocaba, ha reunido a los participantes ante la Delegación de Gobierno con banderas canarias y consignas como «Canarias no es el vertedero de Pedro Sanchez», «Queremos protección, no improvisación», «Basta ya» y «El pueblo unido jamás será vencido».

El estado de salud de los pasajeros del barco es bueno y sin síntomas El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha explicado la última hora tras la nueva reunión con Sanidad Exterior. Según ha comunicado ninguno tiene síntomas desde el pasado 28 de abril, según la declaración marítima sanitaria. El plan de autoprotección de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife se activará en las próximas horas y el Gobierno de Canarias ha activado el protocolo ante enfermedades infecciosas. Aún está pendiente la elaboración del protocolo definitivo desde el fondeo hasta el traslado del avión. En estos momentos hay una reunión trabajando en ese protocolo, una reunión a la que Cabello ha dicho «no hemos sido convocados». Según ha informado el portavoz del gobierno, se ha contactado ya con todos los países que tienen ciudadanos implicados. Llegarán tres aviones el domingo para la repatriación, uno desde Estados Unidos, otro desde Gran Bretaña y otro desde el mismo territorio español.

El sindicato mayoritario en el sector portuario de Canarias apoya la posición del Gobierno de Canarias La Coordinadora exige máximas medidas de seguridad y EPIs según ha enviado en un comunicado. Explican que «como organización sindical que durante toda la pandemia del COVID mantuvo la actividad de forma diaria e ininterrumpida, garantizando la operativa portuaria en circunstancias excepcionales, exigimos la aplicación rigurosa de los Equipos de Protección Individual (EPIs) y de las medidas de seguridad máximas: en primer lugar, para el personal que atienda directamente la situación; y, asimismo, para el conjunto de la población que pudiera verse afectada».

La unidad de aislamiento de Tenerife, preparada por si hubiera que usarla por hantavirus La unidad de aislamiento y tratamiento de alto nivel (UATAN) del Hospital Universitario de Nuestra Señora de La Candelaria, en Tenerife, ya está lista por si fuera necesario usarla con alguno de los pasajeros que desembarquen este fin de semana del crucero MV Hondius, en el que se ha detectado un brote de hantavirus. Según han informado este jueves a EFE fuentes de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, esta unidad de Tenerife es centro de referencia para el tratamiento de enfermedades infecciosas de alto riesgo en las islas y cuenta con un área específica compuesta por una habitación de alto aislamiento y siete salas de soporte. Se trata de la única unidad de este tipo en las Islas Canarias y una de las 17 que existen en España. Una persona camina frente al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria en Santa Cruz de Tenerife, España, el 6 de mayo de 2026. REUTERS/Borja Suarez

El ministerio de Sanidad publica datos de últimos casos notificados desde 2025 En 2025 y hasta la semana epidemiológica (SE) 47, ocho países de la Región de las Américas, principalmente del Cono sur1 han notificado casos confirmados de síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), con un total agregado de 229 casos y 59 defunciones, lo que corresponde a una tasa de letalidad regional de 25,7%. Los países que han reportado casos durante el 2025 son: Argentina, Brasil, Bolivia (el Estado Plurinacional de), Chile, los Estados Unidos de América, Panamá, Paraguay y Uruguay En Europa están presentes los hantavirus Puumala y Dobrava, transmitidos por exposición a secreciones y excreciones de roedores (inhalación), que produce la llamada «nefropatía epidémica», y endémicos en zonas boscosas del Centro, Este y Norte de Europa. No se ha descrito transmisión de persona a persona ni a través de vector para estos hantavirus.

Países Bajos asume la responsabilidad al tener el Hondius bandera de este país El Gobierno de España, tanto a nivel del Ministerio de Sanidad como del de Interior, está trabajando en «estrechísima colaboración» con Países Bajos, cuyas autoridades «están mostrando que asumen la responsabilidad que les confiere la legislación vigente como bandera de este barco, tanto con la tripulación como con el pasaje si así fuera necesario».

Personas de 23 nacionalidades en el crucero MV Hondius afectado por el brote de hantavirus Además de los 14 españoles, están en esa embarcación personas de Francia (5), Alemania (8), Grecia (1), Bélgica (2), Países Bajos (11) Irlanda (2), Polonia (1) y Portugal (1), todos ellos en la Unión Europea, así como de tres países adheridos al mecanismo europeo de Protección Civil: Turquía (3), Ucrania (5) y Montenegro (1). Por otra parte, estarían pasajeros y tripulantes de países fuera de la Unión Europea. Gran Bretaña (23) Canadá (4), Estados Unidos (17), Australia (4), Japón, Nueva Zelanda y Argentina uno en cada caso, Rusia (1) Filipinas (38, todos de tripulación), India (2) y Guatemala (1). En esta ilustración, tomada el 7 de mayo de 2026, se muestra un tubo de ensayo con la etiqueta «Hantavirus negativo». REUTERS/Dado Ruvic

El Gobierno se compromete a que no haya posibilidad de contacto al evacuar el crucero La secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, ha asegurado este jueves que no habrá «ninguna posibilidad de contacto» en el traslado de los pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, por lo que nadie abandonará el barco hasta que no haya llegado el avión para su transporte. La secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, ha asegurado este jueves en rueda de prensa que no habrá «ninguna posibilidad de contagio» en el traslado de los pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, ni tampoco para la población canaria en general.

Nuevo avance informativo con la última hora del hantavirus A partir de las 19:15 horas ofreceremos un avance informativo con la última hora sobre la llegada del crucero MV Hondius a Canarias. El Gobierno de Canarias realizará declaraciones sobre el operativo previsto en el Puerto de Granadilla.

Chile asegura que el matrimonio holandés fallecido no se contagió de hantavirus en el país El Gobierno de Chile aseguró este jueves que las dos primeras personas que tuvieron síntomas de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, un matrimonio de holandeses que estuvo viajando por la Patagonia antes de embarcarse y días después falleció, no se contagiaron en tierras chilenas. «Los casos reportados como primarios transitaron por Chile en un periodo que no corresponde al periodo de incubación, por lo que la exposición al virus no habría ocurrido en nuestro país», indicó este jueves el Ministerio de Salud en una declaración pública. La variante Andes, una de las más peligrosas y la única que puede transmitirse de persona a persona, es la predominante en Chile y Argentina y la responsable del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que partió el 1 de abril desde Ushuaia (Argentina).

La OMS investiga un viaje ornitológico por el Cono Sur como posible origen del brote Un viaje para la observación de pájaros por Uruguay, Chile y Argentina llevado a cabo por el matrimonio neerlandés que enfermó más tarde en el crucero MV Hondius se investiga como posible origen del actual brote de hantavirus con nueve casos, cinco de ellos confirmados, indicó la Organización Mundial de la Salud (OMS). Antes de embarcar en el crucero el 1 de abril, la pareja, que falleció los días 11 y 26 del mes pasado, viajó a «lugares donde está presente la especie de rata conocida por transmitir el virus Andes», cuya variante ha sido confirmada en los casos analizados en laboratorio, indicó en rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Clavijo se reúne este viernes con el cónsul de Holanda para abordar el traslado del ‘MV Hondius’ El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se reúne este viernes con el cónsul honorario de Países Bajos, Stan Weytjens, y una delegación de la embajada, para abordar la situación del buque de bandera holandesa ‘MV Hondius’, que se traslada hasta Tenerife desde Cabo Verde con un posible brote de hantavirus. En este encuentro que se celebrará a partir de las 12.00 horas en la sede de Presidencia del Gobierno en Tenerife, también estará presente el director del Servicio Canario de Salud, Adasat Goya. Según el operativo coordinado por el Gobierno central y la Organización Mundial de Salud el crucero, que llegará a primeras horas del próximo domingo al puerto de Granadilla, no atracará sino que será fondeado y una vez analizada la situación sanitaria de la tripulación se organizará su salida de la isla vía aérea. Puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife. Imagen Reuters

La OMS confirma que cinco de los ocho sospechosos han dado positivo en hantavirus El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha revelado que el número de casos confirmados de hantavirus se eleva ya a cinco y otros tres sospechosos. Hasta ahora, había un total de ocho casos reportados y tres fallecidos por el brote en el crucero. La OMS no descarta que se eleven los casos confirmados ya que tiene conocimiento de informes de otros pacientes y habrá que esperar debido al «largo período de incubación del virus». Tubo de analítica de hantavirus. Imagen de recurso Reuters

Un hospital neerlandés confirma el contagio de hantavirus en uno de los pasajeros del crucero El Instituto Nacional de Salud Pública de Países Bajos (RIVM) confirmó este jueves que un pasajero del crucero afectado por un brote de hantavirus ha dado positivo en esta enfermedad en un hospital de la ciudad de Nimega (este), anunció el centro médico en un comunicado. «El RIVM ha confirmado que el paciente ingresado tiene el hantavirus. Se ha informado al paciente», dijo el hospital Radboudumc, que no precisó si se trata de uno de los tres pasajeros evacuados a este país por avión desde Cabo Verde, que llegaron entre la víspera y esta mañana a Países Bajos, o uno de los que abandonaron el barco en la ruta. El hospital recalcó que se han tomado «medidas de aislamiento apropiadas para evitar el contagio» en las instalaciones donde está ingresada esta persona, que está siendo tratada por un «equipo especializado y formado para cuidar pacientes con enfermedades infecciosas graves».

Las redes y los bulos, ahora relacionados con el hantavirus Pfizer desmiente el bulo viral: la farmacéutica no desarrolla una vacuna contra el hantavirus. La imagen que circula en redes sociales es falsa.

La OMS asegura que el riesgo de hantavirus para Canarias es bajo con la llegada del crucero La Organización Mundial de la Saludd (OMS) aseguró que el riesgo para la población de Canarias cuando llegue a este territorio el crucero en el que se ha declarado un brote de hantavirus «es bajo» y consideró que atender a los pasajeros que se encuentran en el crucero es «un deber moral». «La OMS ha proporcionado orientación al operador del barco sobre la gestión sanitaria a bordo. Se ha pedido a todos los pasajeros que permanezcan en sus camarotes. Se están desinfectando los camarotes y cualquier persona que presente síntomas será aislada de inmediato», explicó el director de la organización en relación a las medidas que se están tomando mientras la embarcación se dirige a España

Domínguez pide todas las garantías de seguridad en el desembarco del crucero El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha vuelto a exigir este jueves que el desembarco de los pasajeros del crucero con un brote de hantavirus se produzca con todas las garantías de seguridad. Declaraciones: Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias

Los grupos parlamentario se posicionan ante la gestión de esta crisis sanitaria La gestión del esta emergencia sanitaria también ha sido valorada por los portavoces de los grupos parlamentarios. Declaraciones: Elena Máñez, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario / José Miguel Barragán, portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario / Luz Reverón, portavoz del Grupo Parlamentario Popular / Luis Campos, portavoz del Grupo Parlamentario NC-BC / Nicasio Galván, portavoz del Grupo Parlamentario VOX / Casimiro Curbelo, portavoz del Grupo Parlamentario ASG / Raúl Acosta, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto

De León apunta a las consecuencias de una mala gestión de esta crisis La consejera de Turismo, Jéssica de León, se ha referido este jueves a la situación que se está generando con la llegada del crucero con un brote de hantavirus a Tenerife. Jéssica de León, recalca que una mala gestión de esta crisis pondría en riesgo a la principal industria de las islas. Declaraciones: Jéssica de León, consejera de Turismo

El Puerto de Granadilla, un puerto próximo al aeropuerto Tenerife Sur El Puerto de Granadilla ha sido elegido para el desembarco de los pasajeros debido a su cercanía con el aeropuerto. Un puerto logístico construido para complementar al de Santa Cruz de Tenerife. Su función es industrial, energética y comercial. Informa: Redacción Informativos RTVC

Bruselas dice que el riesgo para los europeos de contraer el hantavirus es «bajo» La Comisión Europea aseguró este jueves que, en base a la información actual, el riesgo para los ciudadanos europeos de contagiarse de hantavirus tras el brote del crucero MV Hondius es «bajo», y señaló que continúa evaluando la situación en coordinación con las autoridades de España y otros países. «En base a la evidencia que tenemos por ahora, el riesgo para el público en Europa es bajo» y «no hay motivo para la preocupación», dijo la portavoz de Sanidad del Ejecutivo comunitario, Eva Hrncirova, en la rueda de prensa diaria de la institución. La portavoz señaló que la Comisión Europea está «vigilando de cerca la situación» con las autoridades implicadas en la gestión de esta situación sanitaria, entre ellas las españolas, así como con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Informa: Redacción Informativos RTVC

La cuarentena será obligatoria según lo disponga Sanidad, según ha señalado Torres El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha manifestado que la cuarentena para los españoles que viajan en el crucero afectado por un brote de hantavirus será obligatoria «en los casos que se determinen» por las autoridades científicas. Así se pronunció el ministro canario tras la reunión mantenida este jueves con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y con la ministra de Sanidad, Mónica García, para analizar la situación del crucero con un brote de hantavirus que ya se ha cobrado la vida de tres personas y que navega en estos momentos hacia Tenerife, donde fondeará próximo al puerto de Granadilla, en el sur de la isla. Informa: Redacción Informativos RTVC

Los 147 pasajeros que se dirigen a Canarias permanecen asintomáticos El Gobierno de España ha manifestado su absoluta predisposición desde que se tuvo conocimiento de las infecciones en el crucero y su compromiso para que los traslados se efectúen con las mayores garantías para los enfermos y para la población. En ese sentido, se ha trasladado al presidente canario, Fernando Clavijo, que los 147 pasajeros que se dirigen ya a Canarias desde Cabo Verde permanecen asintomáticos y que la opción de fondeo del barco a su llegada al Puerto de Granadilla (Tenerife) ya se contemplaba, por diferentes razones, entre ellas, las propias características técnicas del puerto, que no está preparado para el desembarco de personas. Además de hacer un llamamiento a la responsabilidad y a la confianza en la ciencia, el Gobierno de España ha recordado que en el día de hoy, y como se viene desarrollando desde el martes, están previstas, además de la reunión con el Gobierno de Canarias, reuniones con las delegaciones del Gobierno y, a nivel europeo, con los responsables de la seguridad sanitaria y Protección Civil de la Unión Europea.

Torres dice que el traslado de pasajeros «se realizará con la máxima seguridad» El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dicho este jueves que el traslado de pasajeros del crucero afectado por un brote de hantavirus una vez que llega a Tenerife «se realizará con la máxima seguridad» y que el buque estará fondeado el menor tiempo posible frente a la costa en el puerto de Granadilla. Los pasajeros serán trasladados en vehículos con las medidas de seguridad oportunas y «máximas garantías» para llegar al aeropuerto Tenerife Sur donde ya estará esperando un avión. Tras la reunión mantenida este jueves con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la ministra de Sanidad, Mónica García, el ministro ha indicado que en un primer momento la intención del Gobierno de España es que el crucero continuase su travesía sin pasar por Canarias, pero la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) puso a Canarias como primer puerto de España capacitado para acoger la buque.

Avance informativo con las declaraciones del ministro Ángel Víctor Torres sobre el crucero con hantavirus

Morales expresa su malestar por conocer por la prensa la escala del avión con un evacuado El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha manifestado este jueves su malestar por haberse enterado por la prensa de la escala en la isla de un avión ambulancia con un paciente con hantavirus evacuado del crucero MV Honduis, ya que no se le informó hasta la noche. En declaraciones a los periodistas, Morales ha subrayado que «no puede ser que el Cabildo de Gran Canaria se entere a través de los medios de comunicación» de esa circunstancia ni que la presidenta de la corporación insular de Tenerife, Rosa Dávila, también conozca por los medios que el barco con el brote de hantavirus va a dirigirse al puerto de Granadilla. En su opinión, debe haber «mucha transparencia e información» y es fundamental la creación de una mesa de coordinación institucional en la que estén representadas las distintas administraciones, como se está haciendo con motivo de la próxima visita del papa a España.

Clavijo dice que si se necesita medidas de asistencia, se analizará la situación El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que si cuando llegue el crucero afectado por el brote de hantavirus a la costa de Tenerife «se necesita atención médica de forma urgente y asistencia, se analizará la situación», pero en principio la idea es eltraslado en vehículos con todas las garantías de seguridad de los pasajeros al aeropuerto Tenerife Sur donde ya estará esperando un avión. Así se ha pronunciado el presidente canario tras la reunión con la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para tratar la situación generada por el brote de hantavirus en un crucero que ahora navega rumbo a la isla de Tenerife y donde ya han fallecido tres personas.

Sanidad prepara un informe jurídico para avalar las cuarentenas obligatorias a pasajeros del MV Hondius El Ministerio de Sanidad está ultimando un informe jurídico para avalar, llegado el caso, la posibilidad de imponer cuarentenas obligatorias a los 14 pasajeros españoles del crucero afectado por un brote de hantavirus que se nieguen a aislarse. Así lo han informado a EFE fuentes de Sanidad después de que la ministra de Sanidad, Mónica García, haya apelado «al sentido común y la responsabilidad» de los pasajeros, que serán trasladados al hospital Gómez Ulla de Madrid una vez arriben al puerto de Granadilla, al sur de Tenerife. Mónica García ha hecho este llamamiento después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, señalase ayer que estas personas, que por ahora están todas asintomáticas, harán cuarentena en este hospital militar «siempre que voluntariamente quieran», dado que es una medida privativa de libertad, para la que firmarían un consentimiento informado. Hospital Militar Gómez Ulla en Madrid. Imagen Reuters

El crucero con el brote de hantavirus fondeará en Tenerife pero no atracará en el puerto de Granadilla El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha adelantado que el crucero con el brote de hantavirus que navega hacia Canarias, en concreto hacia el puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife, no atracará en dicho puerto, sino que solo fondeará. A partir de ese momento comenzará la evacuación de los pasajeros que irán directamente a un avión en el aeropuerto Tenerife Sur que ya estará esperando a los evacuados. Asimismo, Clavijo espera que la tripulación del buque continúe su trayecto hacia Países Bajos una vez se evacúen los pasajeros. El presiente canario ha mantenido una reunión este jueves con la ministra de Sanidad, Mónica García, y con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Informa: Redacción Informativos RTVC

Singapur aísla a dos residentes de la isla que estaban a bordo del crucero con hantavirus Singapur informó este jueves de que ha aislado a dos residentes de la isla, de 65 y 67 años de edad, que estaban a bordo del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, e indicó que se les ha hecho pruebas y se esperan los resultados. Según informó la Agencia de Enfermedades Infecciosas (CDA, por sus siglas en inglés) de la isla, las autoridades de la ciudad-Estado fueron notificadas el 4 y 5 de mayo sobre los dos hombres, un singapurense y un residente permanente de la isla -de nacionalidad no especificada-, quienes han sido aislados en un hospital especializado. Aunque las pruebas médicas dieran negativo para hantavirus, quedarán en cuarentena 30 días a partir de la fecha de su última exposición al virus, y se repetirá el test una vez concluya dicho periodo, indicaron las autoridades singapurenses.

Avance informativo sobre el crucero con un brote de hantavirus que llegará a Tenerife

Una treintena de pasajeros desembarcaron en Santa Elena tras producirse la primera muerte a bordo del HM Hondius Una treintena de pasajeros que viajaba a bordo del crucero HM Hondius desembarcaron en la isla de Santa Elena el pasado 24 abril, días después de producirse la primera muerte a bordo por el primer brote de hantavirus, y están siendo rastreados para detectar si pudieron producirse contagios adicionales. La compañía operadora del barco, Oceanwide Expeditions, confirmó este jueves que los 30 pasajeros bajaron del crucero en el territorio insular británico de ultramar en esa fecha. «Esa cifra incluía el cuerpo del pasajero que murió a bordo del MV Hondius el 11 de abril», considerado la primera víctima mortal del brote tras experimentar síntomas como fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve, según precisó la firma en un comunicado.

Hereu niega que el crucero afectado pueda perjudicar al turismo en Canarias El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha negado que el atraque del crucero afectado por el hantavirus en Canarias pueda perjudicar al turismo en la comunidad autónoma: «Para nada». Lo ha dicho este jueves al preguntárselo la prensa tras la clausura de la edición 2026 de Advanced Factories, que se ha celebrado desde el martes en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona. Hereu ha añadido que se está gestionando la crisis de acuerdo con los organismos internacionales. Preguntado por el papel del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, Hereu ha pedido gestionar «desde la colaboración, desde la cooperación y cumpliendo con la normativa internacional, la legalidad internacional». «Creo que no es momento de debate, sino de trabajar conjuntamente para que sea un proceso exitoso, que estoy seguro de que lo será», ha dicho, y ha añadido que España tiene la capacidad para gestionarlo correctamente.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Suárez, advierte sobre la llegada del MV Hondius El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, en declaraciones para La Radio Canaria, advierte que tendrá la última decisión sobre el atraque del MV Hondius, el crucero que se dirige a Tenerife con un brote de hantavirus: «No tomaré ninguna decisión sin un informe preceptivo».

Hospitalizada en Ámsterdam una azafata con posibles síntomas de hantavirus Una azafata neerlandesa ha sido hospitalizada en un centro médico de Ámsterdam con posibles síntomas de hantavirus, y es considerada un potencial nuevo contagio tras haber estado en contacto con una de las tres personas fallecidas a raíz del brote en el crucero, según las autoridades locales. La azafata, originaria de la ciudad de Haarlem, muestra síntomas leves y se encuentra internada y aislada en el centro médico UMC de la capital holandesa, según dijo el Ministerio de Sanidad de este país a la cadena estatal NOS. La afectada había estado en contacto en Johannesburgo con la pasajera holandesa del crucero MV Hondius de 69 años que falleció el pasado 26 de abril.

Dos personas que estuvieron en el crucero MV Hondius se autoaíslan en el Reino Unido Dos británicos que regresaron al Reino Unido tras estar a bordo del crucero MV Hondius, afectado por un brote letal de hantavirus, se han autoaislado aunque ninguno presenta síntomas de infección, según ha revelado la Agencia de Seguridad Sanitaria británica (UKHSA, por sus siglas en inglés). Los dos dejaron el crucero a finales del pasado abril en la isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur, y volaron hacia el Reino Unido desde Johannesburgo, según la UKHSA, que ha indicado que estas dos personas se pusieron en contacto con las autoridades sanitarias británicas en cuanto se enteraron del brote en el MV Hondius.

Curbelo pide «garantías absolutas» con el crucero e insta a acabar con el debate «cuanto antes» El presidente del Cabildo de La Gomera y portavoz parlamentario de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha reclamado este jueves que la llegada del crucero ‘MV Hondius’ a Tenerife, con un posible brote de hantavirus, se haga con las «garantías absolutas» para preservar la seguridad sanitaria de la población canaria. En una declaración difundida por ASG ha precisado, no obstante, que el debate en torno al «dichoso barco» debe acabar «cuanto antes» dado que Canarias tiene «retos y desafíos» por delante que son «extraordinarios», como la situación económica, la «apuesta» de Europa por las RUP o la necesidad de disponer de queroseno para el turismo. Curbelo ve «lógico» que haya reservas por parte de «algunos políticos» tras el «drama del coronavirus» y entiende que se rechace «de plano todo aquello que suponga un riesgo para la salud de las personas». El presidente del Cabildo de La Gomera y portavoz parlamentario de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo. Imagen Cabildo de La Gomera

La vigilancia epidemiológica será continúa en el crucero hasta su llegada a Tenerife Hasta que el crucero MV Hondius, donde se ha declarado un brote de hantavirus, llegue a Tenerife y se desembarque a los pasajeros la vigilancia epidemiológica de todos sus ocupantes será máxima y continúa a abordo, y habrá evaluaciones para verificar que nadie en la embarcación empieza a presentar síntomas. Asimismo, los protocolos que se aplicarán para el desembarque seguirán la guía establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el manejo de personas en circunstancias como esta. «Todo esto va a hacerse para proteger y asegurar que no habrá ningún problema para las personas que viven allí donde se va a desembarcar», declaró en una entrevista con Efe la jefa de la unidad de atención segura de la OMS, Janet Díaz.

El hantavirus, un virus muy conocido para la ciencia y que nada tiene que ver con el covid El hantavirus responsable de la crisis sanitaria a bordo de un crucero es un virus perfectamente conocido y monitorizado por la ciencia, que no tiene nada que ver con otros, como el SARS-CoV-2 responsable del covid o el detonante del ébola, y si se cumplen los protocolos tal y como está previsto no tiene por qué provocar una alarma sanitaria mayor. Los argumentos son de la investigadora Noemí Sevilla, que dirige el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA) -en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria del Consejo Superior de Investigaciones Agrarias-, que se ocupa de investigar las enfermedades infecciosas causadas por virus, incluyendo las zoonosis (transmisión de animales a humanos) que pueden repercutir en la salud pública. En declaraciones a EFE, Noemí Sevilla ha incidido en que se trata de un virus muy conocido y monitorizado, y aunque comprende la alarma social que está causando debido a los antecedentes recientes de la pandemia por covid a causa del coronavirus, ha aseverado que «no tiene absolutamente nada que ver», y al describir sus diferencias resalta en primer lugar la capacidad de transmisión, muy alta en el caso del covid y «muy bajita» en el caso del hantavirus. Informa: Redacción Informativos RTVC

Mónica García reitera que informó a Clavijo «desde el minuto uno» y afea el «ruido político» La ministra de Sanidad, Mónica García, ha insistido este jueves en que el Gobierno de Canarias estuvo informado «desde el minuto uno» sobre la gestión del crucero afectado por un brote de hantavirus y ha afeado el «ruido político» generado en torno a la llegada del barco a Tenerife. En una entrevista en ‘La Hora de La 1’, recogida por Europa Press, García ha defendido que mantuvo contacto «directo» con el presidente canario, Fernando Clavijo, antes de que se decidiera que el buque atracara en el puerto de Granadilla y ha asegurado que puede acreditar esas comunicaciones. Estas declaraciones han ocurrido tiempo antes de que el presidente canario, García y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se reúnan tras las críticas del primero por el traslado a Canarias del crucero con casos de hantavirus detectados. La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa en el Complejo de la Moncloa este 6 de mayo de 2026, en Madrid. Imagen Europa Press

Los 14 españoles a bordo del crucero están asintomáticos El Gobierno de España contactó este miércoles con los 14 españoles, que como el resto del pasaje que permanece en el barco están asintomáticos, y sus familias, para transmitirles «la necesidad de proteger su salud y también proteger la salud pública». Cuando lleguen a Madrid, ha reiterado la ministra de Sanidad, Mónica García, se les hará una evaluación, previa firma del consentimiento para ello, y posteriormente se irá analizando «día a día cuál es la evolución». «Les haremos PCR y todas las pruebas necesarias y estaremos evaluando junto con los expertos internacionales cuál es la cuarentena», ha señalado.

¿Qué está pasando realmente con el hantavirus? Los Servicios Informativos de Televisión Canaria analizan este jueves la situación relacionada con el brote de hantavirus en un crucero que atracará el próximo domingo en Tenerife. ¿Qué está pasando realmente con el hantavirus? El programa especial de los Servicios Informativos analizará los datos que se conocen y abordará todas las reacciones sobre el tema. El programa, «Especial informativo: El barco del hantavirus», estará conducido por Marta Modino y Antonio Cárdenes, y se emitirá en Televisión Canaria, Canarias Play, www.rtvc.es y el canal de YouTube tras el programa ‘1 Hora Menos’, a partir de las 22.30 horas. El crucero afectado por un brote de hantavirus que llegará a Tenerife el próximo domingo. Imagen Reuters

Sanidad apela a la responsabilidad de los pasajeros del crucero para que hagan cuarentena La ministra de Sanidad, Mónica García, ha apelado este jueves «al sentido común y a la responsabilidad» de los pasajeros españoles del crucero afectado por un brote de hantavirus para que se sometan a cuarentena a su llegada a España y, si no, el Gobierno usará las medidas legales necesarias para que la hagan. «Lo primero es que, obviamente, vamos a apelar al sentido común y la responsabilidad de los pasajeros y sus familias en el cuidado de su salud y de la salud pública», ha enfatizado a la Cadena Ser al ser preguntada sobre el carácter voluntario de la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, como ayer apuntó la ministra de Defensa, Margarita Robles. Vista aérea desde un dron del crucero afectado por un brote de hantavirus. Imagen Reuters

Asamblea 7Islas pide un hospital de campaña en Granadilla ante la llegada del ‘MV Hondius’ Asamblea 7islas ha remitido un escrito a la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, en el que solicita un hospital de campaña ante posibles casos de hantavirus procedentes del crucero ‘MV Hondius’ que llegará a primera hora de este domingo a Tenerife. El colectivo sanitario advierte de la necesidad de reforzar la prevención y evitar «traslados innecesarios» a hospitales públicos ante enfermedades infecciosas de riesgo. En esa línea expone que los protocolos actuales contemplan medidas de seguridad, –«no existe el riesgo cero cuando se trata de virus»–, especialmente en los entornos hospitalarios donde coinciden pacientes vulnerables, por lo que la habilitación de un hospital de campaña permitiría aislar de forma efectiva los posibles casos sospechosos o confirmados. Declaraciones: Octavio Sánchez, portavoz sindicato Asamblea 7Islas

Un experto explica la situación del crucero afectado por hantavirus desde el derecho internacional Según la legislación náutica internacional, un buque en situación de emergencia sanitaria, caso del MV Hondius, con personas afectadas de hantavirus a bordo, debe ser atendido en el puerto más cercano que disponga de las garantías sanitarias necesarias. La Organización Mundial de la Salud (OMS) explicó que Cabo Verde no puede realizar esta operación por no reunir esas condiciones, por lo que Canarias es el lugar más próximo con dichas capacidades sanitarias, además de ser destino del crucero afectado. Para la OMS, España tiene una obligación moral y legal de auxiliar a estas personas, entre las que se encuentran además varios ciudadanos españoles. Entrevista a Lucas Sebastián de Erice Aranda, experto en Derecho Internacional

La FADSP destaca la importancia de sistemas públicos de salud fuertes y coordinados La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) considera

imprescindible transmitir un mensaje de rigor, transparencia y responsabilidad sanitaria ante

la situación generada por el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius,

actualmente coordinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Ministerio de

Sanidad y distintas autoridades internacionales. La aparición de varios casos sospechosos y confirmados, con personas fallecidas y

pacientes graves, pone de manifiesto la importancia de disponer de sistemas públicos de

salud fuertes, coordinados y con capacidad de respuesta rápida ante emergencias

epidemiológicas internacionales.

El crucero con un brote de hantavirus llegará el domingo a Canarias Llegan a Países Bajos el primer avión con contagiados por hantavirus en el MV Hondius. También se ha confirmado un caso relacionado con la embarcación en Suiza. Mientras, en el crucero permanecen cinco personas que son sospechosas de portar el virus. El crucero llegará al puerto tinerfeño de Granadilla el domingo.

Los dos pacientes evacuados del crucero abandonan Gran Canaria en un segundo avión Los dos pacientes evacuados del crucero MV Hondius por un avión ambulancia con síntomas de haberse contagiado en el brote de hantavirus han abandonado esta madrugada el aeropuerto de Gran Canaria con destino a Países Bajos en una segunda aeronave, debido a los problemas que sufría la suya. Según han confirmado fuentes del Ministerio de Sanidad, esas dos personas han sido transbordadas de un avión medicalizado a otro siguiendo los protocolos y en coordinación con las autoridades. El aparato que los trajo desde Cabo Verde a Gran Canaria despegó después solo con sus tripulantes a bordo con destino a Valencia, donde repostó para seguir vuelo a Róterdam (Países Bajos).

Guardias civiles exigen protocolos de seguridad por la llegada del crucero a Tenerife con el brote de hantavirus La Asociación de Guaridas Civiles (Jucil) ha solicitado a la Dirección General del cuerpo que dé instrucciones y elabore, como ya ha hecho la Policía Nacional, un protocolo con medidas de prevención y de seguridad para sus agentes ante el desembarco en Tenerife de los pasajeros que viajan en el crucero con el brote de hantavirus. En un comunicado, Jucil apunta que patrullas de guardias civiles participarán en el operativo de seguridad previsto para el sábado cuando llegue el barco al puerto de Granadilla de Abona, sin que esos efectivos destinados en Tenerife hayan recibido ninguna indicación para garantizar su salud.

Mónica García y Torres examinan con Clavijo la situación del crucero con el brote hantavirus Los ministros de Sanidad, Mónica García, y Política Territorial, Ángel Víctor Torres, reciben este mediodía en Madrid al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para examinar la emergencia sanitaria del crucero MV Hondius, según han informado fuentes del Ejecutivo canario. En los dos últimos días, Fernando Clavijo se ha quejado de que el Gobierno de España haya aceptado la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que el crucero recibieran asistencia en Canarias, pese al criterio en contra de la comunidad autónoma. Vista aérea del crucero MV Hondius, con pasajeros sospechosos de tener casos de hantavirus a bordo, saliendo de Praia, Cabo Verde, el 6 de mayo de 2026. Imagen Reuters

El avión ambulancia del hantavirus recibirá un nuevo equipo burbuja para seguir viaje El Gobierno de Canarias ha anunciado que, tras conocer la avería, va a ofrecer un equipo «burbuja» para que pueda ser reparado y que el avión continúe su trayecto, con el objetivo de intentar que nadie baje a suelo canario y no tengan que esperar la llegada de otra aeronave desde Europa.

Robles explica que la cuarentena de los pasajeros del crucero será voluntaria La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicado que la cuarentena en el hospital militar Gómez Ulla para los catorce pasajeros españoles del crucero en el que hubo contagios de hantavirus será voluntaria. Además, no serán ingresados en la unidad de infecciosos del hospital, como ocurrió años atrás con el caso del ébola, sino que simplemente estarán ubicados en habitaciones individualizadas.

El Hospital Nuestra Señora de la Candelaria prepara la zona de aislamiento El Hospital de la Candelaria está habilitando la zona de aislamiento que hasta el momento está siendo utilizada para paciente de otras patologías. El hospital es uno de los 9 de toda España preparados para atender enfermedades emergentes. Informa: Redacción Informativos RTVC

Cabello denuncia «decisión unilateral» del Estado El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha mostrado su profunda inquietud tras la reunión con el Estado por la crisis sanitaria del crucero, denunciando que el barco ya navega hacia Tenerife por una «decisión unilateral» y sin informes técnicos por escrito que la avalen. Cabello ha subrayado la falta de transparencia y el riesgo de que el número de infectados a su llegada sea elevado, criticando que no se optara por la evacuación aérea desde Cabo Verde, donde sí se realizó el traslado de los casos más graves. Mañana a las 08:00 h se retomarán los contactos para seguir de cerca una situación que el portavoz califica de «crítica». Cabello denuncia «decisión unilateral» del Estado / Imagen de archivo

Canarias exige a Sanidad garantías y protocolos «ciertos» para sanitarios y población El Gobierno de Canarias ha exigido al Ministerio de Sanidad garantías y protocolos «ciertos» para el personal sanitario y la población ante la llegada del crucero con afectados por hantavirus, que ya ha zarpado de Cabo Verde, y ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que arriben «muchos infectados». Informa: Redacción Informativos RTVC

Interior informa que la evacuación del crucero en Canarias será el lunes Se espera la llegada del crucero a primera hora del domingo y, un día después, el lunes, tras realizarse las evaluaciones médicas se podrá realizar las evacuaciones a los respectivos países de origen. Informa: Redacción Informativos RTVC

Bruselas sigue «muy de cerca» el brote y ve «bajo riesgo» para la población La Comisión Europea (CE) «ha estado en estrecho contacto con las autoridades españolas, que han activado el mecanismo de protección civil de la UE. Seguimos en contacto para evaluar las necesidades y el posible apoyo«, ha señalado la portavoz europea de Sanidad, Eva Hrncirova, quien ha añadido que la prioridad del Ejecutivo comunitario es «salvaguardar la sanidad pública«.

El primer vuelo de evacuación ya ha aterrizado en Ámsterdam El paciente con hantavirus será trasladado al hospital universitario holandés de Leiden. El personal sanitario junto a la ambulancia aérea en el aeropuerto de Schiphol cerca de Ámsterdam, Países Bajos. REUTERS/Nicolas Economou

El avión con pacientes de hantavirus espera en Canarias otra aeronave tras fallo eléctrico El avión ambulancia que traslada a dos personas contagiadas de hantavirus en el crucero MV Hondius desde Cabo Verde a Países Bajos y que tuvo que parar en Gran Canaria por un fallo eléctrico permanecerá en la pista del aeropuerto hasta la llegada de una nueva aeronave que completará el traslado. Médicos junto a un avión que transporta a los pacientes con hantavirus, originalmente con destino a Ámsterdam, mientras hace una parada de emergencia en el aeropuerto de Gran Canaria / Reuters

El ‘MV Hondius’ pone rumbo a Canarias El cruce con hantavirus ya zarpa hacia Granadilla. Se estima que la duración estimada sea de tres días y 12 horas. La llegada será el sábado al mediodía.

Granadilla rechaza la llegada del ‘MV Hondius’ José Domingo Regalado, alcalde de Granadilla de Abona, hace público el rechazo del municipio ante la llegada del cruce con hantavirus al puerto industrial y logístico. Domingo pide que las personas sean trasladadas al aeropuerto más cercano a sus países de origen y desinfectar el barco en alta mar. Ayuntamiento de Granadilla de Abona

El ‘MV Hondius’ ya zarpa rumbo a Granadilla El crucero que se encontraba fondeado frente a las costas de Cabo Verde, ya zarpa rumbo al puerto de Granadilla en Tenerife. Está previsto que llegue el sábado en el mediodía al Puerto. Puerto de Granadilla / Germán González

Aterriza en Ámsterdam uno de los aviones procedentes de Cabo Verde Mientras que una de las aeronaves continúa en Gran Canaria para reparar el sistema eléctrico de la burbuja de aislamiento, otro de los aviones ya ha aterrizado en el aeropuerto de Schiphol, cerca de la capital holandesa. Ambulancias estacionadas junto al avión que transporta pacientes con hantavirus al llegar al aeropuerto de Schiphol, cerca de Ámsterdam, Países Bajos / Reuters

Granadilla ve con «preocupación» la llegada del ‘MV Hondius’ y exige garantías sanitarias y transparencia El Ayuntamiento Granadilla de Abona ha expresado su «preocupación» ante la previsión de que el buque MV Hondius atraque en el puerto industrial del municipio el próximo sábado, una situación que consideran de «especial sensibilidad» y que requiere la «máxima prudencia, rigor técnico y coordinación institucional». Desde el consistorio se subraya que Granadilla de Abona es un municipio «comprometido» y «solidario», dispuesto a colaborar ante cualquier emergencia de carácter sanitario, no obstante, se insiste en que esta colaboración debe sustentarse en «información clara, precisa y contrastada, evitando actuar desde la incertidumbre y con plenas garantías sanitarias».

Se complica la reparación del avión con dos casos de Hantavirus No se encuentra solución al problema eléctrico procedente de la burbuja de aislamiento de uno de los pacientes. Se ha pedido otra aeronave al Aeropuerto de Gran Canaria para trasladar al paciente. Informa: Ponte Al Día

La parada del avión medicalizado se debe a una ruptura de una de las burbujas de aislamiento La parada técnica del avión medicalizado con dos pacientes con hantavirus se debe a la ruptura de una de las burbujas de aislamiento y no al repostaje de combustible. La siguiente parada es el Aeropuerto Internacional de Málaga. Informa: Ponte Al Día

La infección por hantavirus no tiene tratamiento específico ni vacuna Según Maria Joao Forjaz, presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, actualmente no existe un tratamiento específico para las infecciones por hantavirus, por lo que es fundamental la detección precoz monitorizando los síntomas y la atención sanitaria para prevenir el deterioro del paciente y trasladarlo a la UCI antes de que presente una insuficiencia respiratoria grave.

Primero Canarias tacha de «trato colonial» el derivar a las islas el barco con hantavirus Municipalistas Primero Canarias ha rechazado que el Gobierno de España vaya a utilizar las islas como punto de atraque del crucero con un brote de hantavirus y ha calificado de «trato colonial» que tomara esa decisión adoptado «sin consultar» a las autoridades canarias. En un comunicado, Primero Canarias solicita «información clara y respeto institucional» y expresa su temor que se pueda tratar de una «crisis epidemiológica».

Interior se reúne con Sanidad y el Gobierno canario tras activar el Mecanismo Europeo de Protección Civil El Ministerio del Interior ha informado la celebración de sendas reuniones con el Ministerio de Sanidad y, posteriormente, también con el Gobierno de Canarias en el marco de la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil para la evacuación aérea y repatriación del pasaje del crucero ‘MV Hondius’ afectado por un brote de hantavirus. La primera de las reuniones se ha celebrado desde las 17.00 horas entre los ministerios de Interior y Sanidad. Posteriormente, a las 19.00 horas, se ha convocado una reunión en la que participarán los ministerios de Interior y de Sanidad, por parte del Gobierno de España, y el Gobierno de Canarias.





El Aeropuerto Internacional de Málaga será la siguiente parada del avión medicalizado Se estima que sobre las 17:40, el avión medicalizado despegue rumbo al aeropuerto malagueño. Durante la parada en la isla, no se ha bajado de la aeronave ninguno de los pasajeros. Informa: Redacción Informativos RTVC

Así ha sido la ruta del avión medicalizado a Gran Canaria El avión trasladaba a dos casos de hantavirus hacia Ámsterdam. Ante la negativa de Marruecos, la aeronave tuvo que cambiar el trayecto a Gran Canaria para una parada técnica. Informa: Redacción Informativos RTVC

Aterriza en Gran Canaria el avión medicalizado procedente de Cabo Verde Uno de los aviones procedentes de Cabo Verde que transportaba a dos de los pasajeros con hantavirus ha tenido que aterrizar en el aeropuerto de Gran Canaria para repostar combustible ante la negativa de Marruecos. Informa: Redacción Informativos RTVC

Avance informativo con la última hora del caso Hantavirus Sigue en directo el avance informativo del caso hantavirus

Cabo Verde confirma la evacuación aérea de tres pacientes sospechosos de tener hantavirus Las autoridades sanitarias de Cabo Verde confirmaron la evacuación aérea de tres pacientes sospechosos de contraer el hantavirus por el brote detectado en un crucero que viajó desde Argentina hasta el país africano, como ya adelantó la Organización Mundial de la salud (OMS). La operación se llevó a cabo durante la mañana, con la participación de «un amplio equipo y un fuerte dispositivo de seguridad», indicó en un comunicado el Ministerio de Salud de este país insular de África occidental. Evacuación aérea de tres pacientes sospechosos de tener hantavirus / Reuters

Epidemiólogos respaldan que España acoja al crucero porque tiene «los medios y coordinación necesaria» La presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, Maria João Forjaz, ha apuntado que la decisión de acoger al crucero ‘MV Hondius’ en Canarias es «adecuada», dado que ha sido tomada junto a organismos internacionales y siguiendo el Reglamento Sanitario Internacional, y ha destacado que «España cuenta con los medios y coordinación necesaria para afrontar esta situación». La investigadora ha explicado que el país hace simulacros periódicos sobre emergencias sanitarias en puertos designados, el último de ellos en Palma (Baleares), y dispone de una red de hospitales con Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel si fuera necesario atender a los casos.

Desviado a Gran Canaria un avión medicalizado procedente de Cabo Verde Se trata de uno de los aviones que trasladaba a dos casos de hantavirus desde Cabo Verde a Amsterdam tenía que hacer parada en Marruecos para repostar combustible. Marruecos se ha negado a que el avión pare, y han pedido que sea en el aeropuerto de Gran Canaria. No se baraja que ninguna persona suba ni baje del avión. Se trata de una parada técnica para repostar combustible y continuar el trayecto previsto.

El Gobierno contactará con los 14 pasajeros españoles y sus familias a lo largo del día El Gobierno tiene previsto contactar a lo largo de este miércoles con los 14 pasajeros españoles, sus familias y los presidentes de las comunidades autónomas de las que proceden para trasmitirles toda la información de la gestión de la crisis generada por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius. Según han explicado fuentes del Gobierno, será el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el que contacte con los presidentes de Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Galicia, Comunitat Valenciana y Asturias, regiones en las que viven los pasajeros afectados.

Mónica García defiende que ha informado a Clavijo y pide dejar de lado la «polémica política» La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reiterado que viene informando al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sobre la gestión del barco afectado por un brote de hantavirus y considera que «no toca» entrar en la «polémica política» después de que el dirigente autonómico se haya mostrado en contra de que llegue a Canarias.



El Gobierno organizará la repatriación de pasajeros y el traslado de españoles a Madrid El Ejecutivo ha establecido que los pasajeros extranjeros del MV Hondius serán evacuados a sus países de origen, mientras que los 14 ciudadanos españoles serán trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid para su evaluación, observación y posible cuarentena. La medida forma parte del dispositivo sanitario diseñado para gestionar la crisis con garantías. Declaraciones: Mónica García, ministra de Sanidad / Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior

Calma en Cabo Verde ante la crisis del buque: “Aquí se vive con total tranquilidad” Mientras en Canarias crece la preocupación por la posible llegada del crucero afectado, desde Cabo Verde trasladan un mensaje muy distinto. El empresario canario Pedro Díaz asegura que la situación allí se está viviendo “con total tranquilidad”, sin alarma social ni repercusión destacada en los medios locales. Según explica, el tema “ha pasado de largo” a nivel interno. Díaz atribuye esta calma a la decisión del Gobierno caboverdiano de no permitir el atraque del buque, una medida que respalda tras más de una década residiendo en el país. Además, ha querido lanzar un mensaje de serenidad a la población canaria, destacando la capacidad del sistema sanitario del archipiélago y la preparación de sus profesionales para hacer frente a cualquier escenario sin mayores complicaciones.

Canarias exige información y condiciona el atraque del crucero a garantías claras El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha advertido de que el MV Hondius no atracará en Tenerife sin que el archipiélago disponga de toda la información necesaria y garantías suficientes. Ha criticado un “cambio de criterio” del Gobierno central sin contar con la comunidad autónoma y ha solicitado una reunión urgente con Pedro Sánchez, mientras el Ejecutivo canario reclama instrucciones precisas y mayor transparencia ante la operación. Informan: Patricia Santana / Carlos García

Tres casos confirmados y cinco sospechosos marcan la evolución del brote en el MV Hondius

Hasta el momento, se han confirmado tres casos de hantavirus en el crucero MV Hondius, cuyos pacientes han sido trasladados en aviones medicalizados a Países Bajos. Además, permanecen a bordo cinco casos sospechosos pendientes de diagnóstico y de determinar si requieren atención médica en tierra, mientras continúa el seguimiento sanitario del resto de pasajeros y tripulación. RTVC

Alarma entre los trabajadores portuarios por la posible llegada del buque Ondius a Tenerife La posible llegada del buque Ondius a Tenerife ha encendido la preocupación entre los trabajadores de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, especialmente entre los operarios de remolcadores y el personal de acogida de cruceros. Denuncian no contar con medidas de autoprotección suficientes ni con información clara para afrontar un operativo de estas características, lo que ha generado incertidumbre y miedo en el puerto. Desde el sindicato exigen garantías y protocolos claros que protejan a los profesionales que tendrían que intervenir. Aseguran que la situación también deja en evidencia la falta de una flota de remolcadores de intervención inmediata en los muelles, un déficit que consideran clave. Por ello, han anunciado una manifestación el próximo viernes frente al Parlamento de Canarias para reclamar soluciones y mayor seguridad.

El MV Hondius prevé atracar en Granadilla este sábado para evacuar a sus pasajeros El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, tiene prevista su llegada este sábado al puerto de Granadilla, en Tenerife. Allí se llevará a cabo la evacuación de los pasajeros bajo estrictos protocolos sanitarios, en una operación coordinada por el Gobierno de España tras la solicitud de la OMS y en cumplimiento de las normas internacionales de salud pública. Informan: Clara Morell / Rubén Ruiz

Tenerife rechaza ser “plataforma de contingencia” ante la llegada del crucero con brote El Cabildo de Tenerife ha mostrado su rechazo frontal a que la isla sea utilizada como una “plataforma de contingencia permanente”, ya sea por su lejanía geográfica o por criterios políticos. Con esta contundencia, la presidenta Rosa Dávila ha cerrado filas junto al Gobierno de Canarias ante la posibilidad de que el crucero con un brote recale en el puerto tinerfeño, advirtiendo de que esta situación podría poner en riesgo la salud pública. Desde la institución insular subrayan además la falta de información oficial sobre la operación, asegurando que no se han comunicado directamente con el Cabildo. Dávila ha advertido de que quienes tomen la decisión deberán asumir sus consecuencias políticas y sociales, al tiempo que ha insistido en que no se puede comprometer la seguridad sanitaria ni el equilibrio económico de las islas. Por ello, reclaman transparencia, protocolos claros y garantías suficientes antes de cualquier actuación relacionada con el buque.

El Gobierno canario pide que los pasajeros sanos del Ondius desembarquen en Cabo Verde Por su parte, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha insistido en que los pasajeros sanos del buque Ondius deberían ser atendidos en Cabo Verde, lugar en el que se encuentran actualmente. Defiende que la prioridad debe ser ofrecer una respuesta rápida y eficaz sin necesidad de trasladar la situación a las islas. Domínguez ha subrayado que Canarias no puede convertirse “siempre en el destino de todo aquello sobre lo que existe duda”, recalcando que, de no haber incertidumbre, no existiría debate sobre su llegada. Con estas declaraciones, el Ejecutivo autonómico marca su postura ante un escenario que sigue generando preocupación institucional y social.

Isabel Rodríguez respeta el enfado de Clavijo y destaca el respaldo del Gobierno a Canarias La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha afirmado que respeta el malestar del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, por la gestión del crucero MV Hondius con hantavirus, aunque ha subrayado que el Gobierno de España le ha brindado más apoyo en ocasiones que sus propios socios del Partido Popular. En sus declaraciones, ha vinculado el contexto con otras cuestiones como la gestión de menores migrantes, destacando las diferencias políticas en torno a la coordinación entre administraciones.

Yolanda Díaz llama a la calma y asegura que el Gobierno actuará guiado por la ciencia La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha lanzado un mensaje de “tranquilidad y serenidad” ante la preocupación por el brote de hantavirus del crucero MV Hondius, subrayando que el Ejecutivo actuará “de la mano de la ciencia” y siguiendo los criterios de la OMS. Ha evitado entrar en polémicas con el presidente canario, Fernando Clavijo, y ha destacado que, en situaciones de crisis, el Gobierno se guía por el conocimiento científico y los protocolos internacionales. Además, se ha confirmado que los 14 españoles a bordo serán trasladados a Madrid para permanecer en observación y cuarentena. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, atiende a los medios este miércoles en Madrid | César Vallejo Rodríguez / Europa Press

Clavijo critica su exclusión de la reunión sobre el hantavirus y exige respeto institucional El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado no haber sido incluido en la reunión del Gobierno sobre la crisis del crucero MV Hondius y ha reclamado “respeto, información y lealtad institucional” para el archipiélago. Desde Bruselas, ha denunciado la falta de datos sobre el acuerdo con la OMS y ha insistido en la necesidad de reunirse con Pedro Sánchez. Además, ha cuestionado la gestión del traslado del barco y ha defendido que la repatriación de pasajeros debería hacerse desde Cabo Verde para evitar días de navegación, advirtiendo que la falta de coordinación está generando incertidumbre y preocupación en la población. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ofrece declaraciones a los medios en Bruselas | Europa Press

El obispo Mazuelos confía en que el brote de hantavirus no afecte a la visita del papa a España El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, ha expresado su confianza en que el brote de hantavirus del crucero MV Hondius no ponga en riesgo la visita del papa León XIV prevista para junio en España. Ha señalado que se trata de una situación “controlada” y que no se espera una pandemia, aunque ha recordado que las infecciones pueden surgir en cualquier momento. Mientras tanto, el barco llegará a Tenerife y los pasajeros serán evacuados a sus países o trasladados a Madrid en el caso de los españoles, siguiendo los protocolos sanitarios establecidos. El obispo de Canarias, José Mazuelos (i), interviene durante la presentación de la agenda oficial del Papa León XIV para su próximo viaje a España | Carlos Luján / Europa Press

El Gobierno confirma la llegada del MV Hondius a Granadilla y el traslado de españoles a Madrid El Gobierno ha anunciado que el crucero MV Hondius llegará en unos tres días al puerto de Granadilla, en Tenerife, desde donde los 14 españoles a bordo, todos asintomáticos, serán trasladados en avión militar al Hospital Gómez Ulla de Madrid para su evaluación. Los ministros Mónica García y Fernando Grande-Marlaska han asegurado que la operación responde a la petición de la OMS y se realizará con todas las garantías sanitarias, destacando que la situación está “controlada” y que se activará un dispositivo para evaluar y repatriar al resto de pasajeros. La ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una rueda de prensa de este miércoles | Diego Radamés / Europa Press

La Generalitat avala la escala del crucero con hantavirus y llama a la calma El conseller de la Presidencia en funciones de Salud, Albert Dalmau, ha respaldado la decisión del Gobierno de permitir la llegada a Canarias del crucero MV Hondius, considerándola “acertada” desde el punto de vista humanitario y sanitario. Ha pedido prudencia y calma, y ha señalado que la Generalitat está en coordinación con las autoridades para garantizar la atención y el seguimiento de los pasajeros, incluidos cinco catalanes que se encuentran en buen estado. Además, participará en el comité técnico del CCAES para el seguimiento de la situación.

Feijóo respalda a Clavijo y exige al Gobierno información clara sobre la crisis del hantavirus El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado su apoyo al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ante la crisis del crucero MV Hondius y ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez información “veraz, actualizada y transparente”. Feijóo comparte la preocupación del Ejecutivo canario y defiende no tomar decisiones sin evaluar completamente los riesgos, insistiendo en la necesidad de coordinación institucional para evitar confusión. Mientras Clavijo mantiene su rechazo a la llegada del buque a las islas, el Gobierno central sostiene que actúa conforme a una petición formal de la OMS.

Asetra pide evitar el traslado aéreo de infectados por hantavirus a Canarias La Asociación de Usuarios, Empresarios y Profesionales del Transporte Aéreo (Asetra) ha solicitado al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que no se traslade por avión a los infectados del crucero MV Hondius, proponiendo que permanezcan en centros medicalizados de las islas. La entidad también ha pedido al Gobierno central y al Ministerio de Sanidad medidas para garantizar la seguridad en aeropuertos y evitar posibles contagios. Asetra ha expresado su preocupación por el riesgo de transmisión aérea durante los vuelos y ha reclamado máxima precaución y coordinación para proteger a pasajeros, tripulaciones y personal aeroportuario.

El Colegio de Médicos de Tenerife pide más información y planes de emergencia ante el crucero con hantavirus El Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado a las autoridades sanitarias mayor información sobre los recursos técnicos y de protección disponibles en la isla ante la posible llegada del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus. También ha pedido conocer si existe un plan de emergencia específico para este tipo de situaciones. El Hospital de La Candelaria ha sido designado como centro de referencia para los posibles pacientes, aunque el médico del buque finalmente ha sido derivado a Países Bajos y no a Tenerife como estaba previsto inicialmente.

El Ministerio de Sanidad asegura que el desembarco no va a suponer «ningún riesgo para Canarias» Así lo ha trasladado la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la comparecencia en rueda de prensa que está realizando junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la reunión de seguimiento que ha presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el caso de hantavirus en el crucerio MV Hondius.

Rueda de prensa en directo desde Moncloa para conocer la última hora del caso hantavirus El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Sanidad, Mónica García, comparecen en rueda de prensa tras la reunión de seguimiento que ha presidido hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para atender la solicitud de la OMS al Gobierno de España para acoger a la embarcación MV Hondius en Canarias.

La naviera solicita atracar el crucero con hantavirus en Tenerife el 9 de mayo El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha informado desde Bruselas de que la naviera del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, ha solicitado a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife permiso para atracar el próximo 9 de mayo. Según ha explicado, el presidente del organismo portuario le ha trasladado la petición formal del armador para que el buque pueda llegar a un puerto de la provincia tinerfeña.

Santa Cruz de Tenerife cuestiona el traslado del crucero con hantavirus y reclama más información al Gobierno El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha expresado su preocupación por la falta de información y coordinación del Gobierno de España en la decisión de trasladar a Canarias el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus. El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha señalado que la ciudadanía no está tranquila y ha cuestionado la lógica de someter a posibles pacientes a varios días de travesía en lugar de ser atendidos en Cabo Verde u otras alternativas más cercanas. Además, ha criticado la ausencia de comunicación institucional y ha pedido recuperar criterios técnicos claros, mayor transparencia y coordinación para garantizar una respuesta sanitaria adecuada.

Reunión de seguimiento del Gobierno de España para acoger a la embarcación MV Hondius en Canarias A punto de finalizar la reunión de seguimiento que ha presidido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Complejo de la Moncloa para atender la solicitud de la OMS al Gobierno de España para acoger a la embarcación MV Hondius en Canarias. Imagen: Pool Moncloa / Jorge Villar

El PP exige transparencia en la crisis del hantavirus y pide apartar a la ministra de Sanidad El vicesecretario del PP, Elías Bendodo, ha reclamado al Gobierno “transparencia, coordinación y dedicación” en la gestión del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, y ha pedido incluso apartar a la ministra de Sanidad, Mónica García, al considerar que su gestión es “un desastre”. Ha instado al presidente Pedro Sánchez a asumir directamente el control o designar a otra persona, y ha insistido en la necesidad de contar con todos los informes técnicos para garantizar decisiones adecuadas. Bendodo ha subrayado que solo con información clara y constante se puede trasladar tranquilidad ante la crisis sanitaria.

Carlos Cuerpo asegura que Canarias dispone de “toda la información” sobre el crucero con hantavirus El vicepresidente primero y ministro de Hacienda, Carlos Cuerpo, ha afirmado que el Gobierno central ha trasladado “toda la información disponible” al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sobre la llegada del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus. Ha señalado que tanto la ministra de Sanidad como el ministro de Política Territorial mantienen contacto continuo con el Ejecutivo autonómico. Cuerpo ha subrayado que se trata de una operación internacional de carácter humanitario y sanitario, coordinada con la OMS, destinada a atender a los afectados y garantizar su traslado y asistencia médica con todas las garantías.

Urtasun defiende como “obligación legal y moral” la atención al crucero con hantavirus en Canarias El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha defendido que es una “obligación legal y moral” de España atender al crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus con tres fallecidos y varios heridos, en coordinación con la OMS. Ha explicado que la decisión se enmarca en los protocolos internacionales y las “leyes del mar” ante emergencias sanitarias, y ha asegurado que el sistema español está preparado para gestionarla con garantías. Urtasun ha respondido así a las reticencias expresadas desde Canarias, insistiendo en la capacidad del país para afrontar este tipo de crisis. El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, atendiendo a los medios en Jerez de la Frontera | Emilio López / Europa Press

El crucero MV Hondius captado por uno de sus pasajeros Esta imagen, proporcionada por la agencia Reuters, muestra al crucero MV Hondius atracado en un puerto el pasado 5 de mayo. La fotografía esta extraída de un vídeo compartido por uno de sus pasajeros en sus redes sociales. El crucero MV Hondius captado por uno de sus pasajeros | Reuters

Canarias exige información “veraz” y pide que el crucero con hantavirus solo llegue como última opción El Ejecutivo canario ha reclamado al Gobierno central información “veraz” sobre la gestión del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, para poder actuar con responsabilidad y seguridad. El vicepresidente Manuel Domínguez ha expresado el malestar del Gobierno autonómico por no participar en la reunión entre el presidente Pedro Sánchez y varios ministros. Ha insistido en que el traslado a Canarias debería ser la última opción y, en caso de producirse, el barco no debería atracar en puerto, sino permanecer fondeado. También ha cuestionado por qué no se evacúa a los pasajeros desde Cabo Verde directamente a sus países de origen.

La OMS confirma un nuevo caso de hantavirus ligado al crucero MV Hondius en Suiza Las autoridades suizas han confirmado un nuevo caso de hantavirus en un pasajero del crucero MV Hondius, que está siendo tratado en el Hospital Universitario de Zúrich, elevando a ocho el total de personas afectadas por el brote, según la OMS. El paciente, que había regresado del viaje a finales de abril, fue aislado tras presentar síntomas y dio positivo por el virus “Andes”, una variante poco común. Su esposa permanece en autoaislamiento sin síntomas, mientras se investigan posibles contactos. La OMS ha activado protocolos internacionales de rastreo y coordinación sanitaria para evitar nuevos contagios.

Se confirman los españoles a bordo del crucero con hantavirus y su llegada prevista a Canarias La Delegación del Gobierno en Asturias ha detallado la distribución de los ciudadanos españoles que viajan en el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, procedentes de seis comunidades autónomas: Cataluña, Madrid y Asturias, Castilla y León, Galicia y la Comunidad Valenciana. En total hay 14 españoles entre pasajeros y tripulación, dentro de un grupo de 149 personas de 23 nacionalidades. El Ministerio de Sanidad ha indicado que el buque podría llegar a Canarias en tres o cuatro días, tras la aceptación de España a la petición de la OMS para gestionar la atención sanitaria bajo un protocolo internacional.

Canarias confirma que el médico del crucero con hantavirus ya no será evacuado a las islas El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha señalado que el médico grave del crucero MV Hondius, inicialmente previsto para ser trasladado a Tenerife, finalmente no será evacuado a las islas sino a “otra ubicación en el continente”. El cambio contradice el anuncio previo del Ministerio de Sanidad, que había aceptado la petición neerlandesa de traslado a Canarias. Domínguez ha utilizado este ajuste para insistir en la falta de información por parte del Gobierno central, en un contexto de coordinación con la OMS para la atención de los afectados por el brote de hantavirus.

Vox vincula la llegada del crucero con hantavirus a la inmigración El portavoz nacional de Vox en materia de Inmigración, Interior y Seguridad, Samuel Vázquez, ha comparado la llegada del crucero MV Hondius a Canarias, acordada con la OMS, con la entrada de inmigración por vía marítima, cuestionando los controles sanitarios. En un mensaje en redes sociales, ha acusado al Gobierno de usar esta situación para desviar la atención de otros problemas y ha criticado la gestión del Ejecutivo. El crucero, con 149 personas a bordo, registra seis casos de hantavirus, tres fallecidos y varios pacientes en estado grave o bajo seguimiento.

Despegan los vuelos con tres pacientes del crucero con hantavirus y se modifica la evacuación del médico Se ha confirmado el despegue de los aviones que trasladan a tres pacientes infectados por hantavirus desde el crucero MV Hondius para recibir atención médica. Inicialmente estaba previsto que el médico afectado fuera evacuado a Canarias, pero su traslado se ha modificado tras una mejora en su estado de salud, siendo finalmente trasladado directamente a Países Bajos.

Ángel Víctor Torres pide calma ante el crucero con hantavirus y defiende la actuación del Gobierno El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha pedido tranquilidad ante la inquietud generada en Canarias por la posible llegada del crucero MV Hondius con casos de hantavirus, asegurando que la decisión responde a una comunicación oficial de la OMS que recomienda derivarlo al puerto más cercano. Ha reconocido la preocupación en las islas, pero ha apelado a seguir las indicaciones de expertos epidemiológicos y a mantener la calma. Torres ha destacado la coordinación con el Gobierno canario y ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo con los protocolos sanitarios y la colaboración institucional para resolver la situación.

Antonio Morales denuncia “irresponsabilidad” institucional en la gestión del brote de hantavirus El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha criticado la gestión del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, calificando de “barbaridad” la actuación de las instituciones públicas y el desencuentro entre administraciones. Ha denunciado la falta de información oficial y transparencia, así como la ausencia de coordinación, lo que, a su juicio, está generando alarma social e inseguridad. Morales ha pedido una mayor coordinación institucional y ha reprochado que la situación se esté gestionando con improvisación y sin datos claros sobre el caso.

La CEOE pide garantías sanitarias ante la llegada del crucero con hantavirus El presidente de la CEOE de Tenerife, Pedro Alfonso, ha reclamado máximo rigor y seriedad en la gestión del crucero afectado por hantavirus y ha pedido garantías sanitarias tanto para la población local como para los turistas. Ha subrayado la necesidad de reforzar el diálogo entre administraciones y ha criticado la falta de comunicación directa, señalando que muchos detalles se han conocido por los medios. Alfonso ha insistido en aclarar los motivos de la decisión, los recursos disponibles y las medidas de seguridad, advirtiendo de posibles impactos negativos si la gestión no es adecuada.

La OMS confirma la evacuación de tres casos sospechosos de hantavirus a Países Bajos La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado la evacuación de tres personas con síntomas de hantavirus desde el crucero MV Hondius, que serán trasladadas a Países Bajos para recibir atención médica. Según su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el operativo se está realizando en coordinación con el operador del barco y con autoridades de varios países, entre ellos Cabo Verde, Reino Unido, España y Países Bajos. Los pacientes ya están en camino a instalaciones sanitarias especializadas.

La naviera del MV Hondius confirma que dos médicos especialistas de Países Bajos se dirigen al buque Está previsto que ambos especialistas permanezcan a bordo tras la salida programada desde Cabo Verde, siempre que se complete con éxito el traslado de las tres personas con síntomas más graves. Además, un profesional sanitario adicional ya se encuentra en el buque. Imagen del crucero MV Hondius | Reuters

La naviera del MV Hondius prevé Canarias como destino tras el traslado médico de los infectados La compañía Oceanwide Expeditions, operadora del crucero afectado por un brote de hantavirus en Cabo Verde, ha informado de que mantiene conversaciones con las autoridades sobre la posible llegada del buque a Canarias, pendiente de procedimientos de cuarentena, cribado y evaluación médica. La naviera señala que el destino previsto tras el traslado de los pacientes, si se completa, son las islas Canarias, aunque todo depende del asesoramiento sanitario y de los resultados de los controles. Mientras tanto, el barco permanece fondeado a la espera de evacuar a tres personas afectadas, con apoyo de equipos médicos internacionales coordinados con la OMS.

Manuel Domínguez: «El paciente que está muy grave no va a venir a Canarias» Manuel Domínguez ha asegurado en rueda de prensa que está seguro de que el paciente del crucero MV Hondius que se encuentra muy grave no va a desembarcar en el archipiélago. El vicepresidente de Canarias también ha dicho que el Gobierno regional quiere conocer de primera mano toda la información que se esté generando y que tienes dudas de por qué no se produce el desembarco en Cabo Verde. El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, durante su comparecencia ante los medios de este miércoles | RTVC

Comparecencia del vicepresidente Manuel Domínguez para valorar la situación del crucero MV Hondius El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, comparece para valorar la situación del crucero afectado por un brote de hantavirus.

Sigue el avance especial de Televisión Canaria sobre el crucero con hantavirus El vicepresidente de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, comparecerá este miércoles 6 de mayo para valorar la situación del crucero MV Hondius, en el que se ha detectado un brote de hantavirus.

La Autoridad Portuaria de Tenerife afirma que no hay solicitud de atraque del crucero con hantavirus El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, ha asegurado que no existe ninguna petición formal para el atraque del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, y ha señalado que cualquier decisión dependería de Sanidad Exterior y Capitanía Marítima. Ha lamentado la falta de información y la “alarma injustificada” generada en torno al caso, insistiendo en que todavía no hay detalles concretos sobre su llegada. Aun así, ha afirmado que la isla está preparada para afrontar una posible emergencia sanitaria.

El Puerto de Santa Cruz de Tenerife, expectante ante la posible llegada del MV Hondius Así amanece el Puerto de Santa Cruz de Tenerife este miércoles ante la posible llegada del MV Hondius, el crucero afectado con un brote de hantavirus que se encuentra fondeado en estos momentos frente a la costa de Cabo Verde. Puerto de Santa Cruz de Tenerife, este miércoles | Miguel Ángel Reyes

El Cabildo de Tenerife rechaza la llegada del crucero con hantavirus La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha mostrado su rechazo “frontal y absoluto” a la llegada del crucero MV Hondius a la isla, tras conocerse la decisión a través de los medios y sin comunicación previa a las autoridades canarias. Critica que el traslado responde a una decisión política sin garantías técnicas suficientes y sostiene que la atención podría realizarse en Cabo Verde. Dávila ha pedido transparencia, protocolos claros y coordinación entre administraciones, advirtiendo de la alarma generada en la población y anunciando un posicionamiento conjunto con el Gobierno de Canarias.

El Hospital de La Candelaria será el centro de referencia para el crucero con hantavirus El Hospital de La Candelaria en Tenerife ha sido designado como centro de referencia para atender a los pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, tras el acuerdo entre el Gobierno y la OMS. El complejo cuenta con unidades especializadas en aislamiento y enfermedades emergentes, aunque las autoridades canarias reconocen que aún disponen de información limitada sobre los traslados, incluido el del médico en estado grave. Mientras tanto, el ECDC evalúa la situación a bordo para decidir evacuaciones urgentes antes de que el barco continúe su rumbo hacia Canarias. Imagen de archivo | Hospital de La Candelaria

Sánchez preside una reunión en Moncloa para abordar la crisis del crucero con hantavirus El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encabeza en Moncloa una reunión de seguimiento para gestionar la solicitud de la OMS de acoger en Canarias al crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus. En el encuentro participan varios ministros clave para coordinar la respuesta, tras la decisión de España de aceptar la llegada del buque por motivos humanitarios y en cumplimiento del Derecho Internacional. Además, el Ejecutivo también ha accedido a trasladar a Canarias a un médico del barco que se encuentra en estado grave.

El Gobierno espera informe de la OMS y asegura transparencia con Canarias sobre el crucero El Gobierno central está a la espera de un informe epidemiológico de la OMS sobre el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius y asegura que compartirá sus conclusiones de inmediato con el presidente canario, Fernando Clavijo. Moncloa defiende que mantiene una comunicación constante con el Ejecutivo autonómico y que este dispone de toda la información disponible en tiempo real. Mientras, Clavijo cuestiona la seguridad del traslado a Canarias y pide una reunión urgente con Pedro Sánchez.



Clavijo rechaza la escala del crucero con hantavirus y exige explicaciones urgentes al Estado Declaraciones del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, en el programa Buenos Días Canarias

El Gobierno canario denuncia desinformación por parte del Estado en torno al crucero con hantavirus Declaraciones del portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, en el programa Buenos Días Canarias

El PP tacha de “inaceptable” la falta de información del Gobierno sobre el hantavirus La vicesecretaria de Sanidad del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha criticado la “confusión” generada por la falta de información sobre el brote de hantavirus y ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez datos “concretos y constantes”. Aunque el PP comparte la necesidad de transmitir tranquilidad, insiste en que la claridad es clave en una crisis sanitaria. Fúnez también ha mostrado su apoyo a los afectados, especialmente a los 14 españoles a bordo del crucero.

UGT denuncia desamparo sanitario en Canarias por la ausencia de buques hospital UGT ha acusado al Instituto Social de la Marina de dejar a Canarias en una situación de “desamparo sanitario”, evidenciada por la alerta de hantavirus en un crucero, al no contar con buques hospital en sus aguas. El sindicato critica que estos recursos, pese a estar matriculados en las islas, operen en el Cantábrico, y sostiene que su presencia habría permitido gestionar mejor la emergencia. Por ello, exige su regreso inmediato para garantizar una atención sanitaria adecuada ante crisis en una zona clave de tráfico marítimo internacional.

Illa respalda al Gobierno y llama a la calma ante el caso del crucero con hantavirus El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrado su apoyo a las decisiones del Gobierno sobre la escala en Canarias del crucero con casos de hantavirus, insistiendo en actuar con base científica y sin alarmismo. Desde Vic, ha transmitido un mensaje de serenidad y confianza en los protocolos sanitarios, apoyándose en su experiencia como exministro de Sanidad. Además, ha asegurado que los cinco catalanes a bordo se encuentran en buen estado de salud y en condiciones adecuadas. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo | David Zorrakino / Europa Press

Retraso en la evacuación de médico con hantavirus desde Cabo Verde rumbo a Canarias El avión medicalizado encargado de trasladar a Canarias a un médico grave con hantavirus del crucero MV Hondius aún no ha salido de Cabo Verde, pese a estar previsto para la madrugada del miércoles. España ha aceptado acoger al paciente a petición de Países Bajos, mientras otros afectados serán evacuados a sus respectivos países. El crucero, con seis casos detectados —tres fallecidos— y 149 personas a bordo, llegará a Canarias en unos días bajo estrictos protocolos sanitarios, aunque su salida sigue pendiente de una revisión completa para detectar posibles nuevos casos.

Fernando Clavijo se pregunta por qué no es posible evacuar a los pasajeros del MV Hondius a sus respectivos países de origen Informa: Cristina Falcón

Clavijo exige a Sánchez frenar el traslado a Canarias del crucero con hantavirus El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha solicitado una reunión urgente con Pedro Sánchez para detener el traslado a las islas del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, alegando una falta total de garantías de seguridad e información técnica. Desde Bruselas, Clavijo cuestionó que se elija el archipiélago como destino en lugar de repatriar a los pasajeros desde Cabo Verde —donde el buque se encuentra actualmente fondeado— y mostró su disposición de viajar de inmediato a Madrid para abordar esta crisis y proteger a la población canaria.

Tenerife, designada como centro de referencia para atender el brote de hantavirus El Ministerio de Sanidad ha elegido Tenerife como punto de referencia para la atención médica de los pasajeros del crucero neerlandés MV Hondius. La decisión, coordinada con la Organización Mundial de la Salud, contempla la evacuación urgente del médico de a bordo al Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria.

14 españoles entre los 147 pasajeros que continúan a bordo del MV Hondius De las 147 personas a bordo del crucero, se incluyen a catorce españoles. Entre ellos, cinco catalanes, tres madrileños, un gallego y una valenciana, en principio en buen estado de salud.

Llega a Cabo Verde el primer avión para evacuar a los enfermos de hantavirus Las autoridades de Cabo Verde han confirmado el inicio del operativo para evacuar a tres pasajeros afectados por un brote de hantavirus a bordo del buque MV Hondius, el cual permanece fondeado frente a la capital, Praia. Tras la llegada de la primera de dos aeronaves ambulancia y un médico especialista, se espera que el traslado se realice bajo estrictas medidas de seguridad en las próximas horas. El Ministerio de Salud informó que los pacientes se encuentran clínicamente estables y que, una vez completada la evacuación de los afectados hacia un destino internacional coordinado, el crucero —que transporta a 147 personas— deberá retomar su ruta sin atracar en puerto local.

Autorizan la evacuación de un tripulante grave del crucero MV Hondius El Gobierno de España ha atendido la petición formal de los Países Bajos para coordinar el traslado urgente del médico de a bordo del buque MV Hondius, cuyo estado de salud se reporta como grave. La operación se realizará en un avión hospitalizado, que se encargará de evacuar al facultativo desde la embarcación para que reciba atención especializada en un centro hospitalario de Canarias.

Se espera que el crucero llegue a Canarias en 3-4 días. No hay puerto decidido. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) está realizando un examen exhaustivo del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia en la propia Cabo Verde y el resto seguirán rumbo Canarias, donde esperan arribar en el plazo de 3 ó 4 días. Según Sanidad, el puerto canario al que llegará aún no ha sido definido. Una vez allí, la tripulación y los pasajeros serán convenientemente examinados, atendidos y trasladados a sus correspondientes países. El proceso será articulado mediante un protocolo común de manejo de casos y contactos elaborado por la OMS y el ECDC, y contará con todas las garantías de seguridad necesarias, ha explicado Sanidad en un comunicado. Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes especiales habilitados ‘ad hoc’ para esta situación, evitado todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal sanitario.

España acogerá en Canarias al crucero del hantavirus y a su médico en grave estado España acogerá en Canarias al crucero de lujo con un brote de hantavirus a petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en «cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario«, según ha informado el Ministerio de Sanidad. España también ha aceptado una petición formal del Ejecutivo de Países Bajos para acoger al médico del crucero MV Hondius, que se encuentra en situación grave, y que será trasladado de inmediato a Canarias en un avión medicalizado. El Gobierno español dará a conocer los detalles del protocolo para acoger el crucero tan pronto como sean definidos por la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) e informará «puntualmente sobre su implementación», según Sanidad.





Los tres infectados por hantavirus en el crucero han sido evacuados a Países Bajos «Estas tres personas, incluyendo un nacional neerlandés, están siendo evacuados a Países Bajos, donde recibirán el tratamiento médico necesario», informó el ministerio, que destacó que está apoyando a la empresa operadora del crucero, Oceanwide Expeditions, en la evacuación. La evacuación de los enfermos se lleva a cabo, según el comunicado, en coordinación con las autoridades de Cabo Verde, frente a cuyas costas se encuentra el buque, el Instituto Nacional de Salud Pública de Países Bajos, así como con las instituciones sanitarias y los países de origen de los pasajeros del barco.

Un sindicato portuario no descarta paros si no se respeta la salud por crucero MV Hondius El Sindicato de los Trabajadores del Puerto de Tenerife (TPT) ha exigido «garantías inmediatas» de protección sanitaria en el caso de que el cucero MV Hondius, en el que se ha declarado un brote de hantavirus, atraque en las instalaciones tinerfeñas y no descarta «acciones legales o paros preventivos» si se vulnera el derecho a la salud. En un comunicado, TPT ha mostrado «su extrema preocupación» por la posible llegada del crucero y ha considerado que «las medidas de aislamiento y protección física para el personal de tierra deben estar ya preparadas». «Los trabajadores del puerto no pueden ser el escudo de una crisis sanitaria internacional sin contar con los EPIs adecuados y protocolos de actuación claros ante el atraque de un buque que transporta un agente patógeno letal», ha advertido el sindicato.

Clavijo: El crucero afectado por hantavirus «debe ser atendido donde está» El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este martes que el crucero en el que se ha declarado un brote de hantavirus durante una travesía por el Atlántico Sur «debe ser atendido donde está», en Cabo Verde, antes de regresar de manera directa y sin pasar por Canarias hasta Países Bajos, de donde es la empresa que opera el barco. «Canarias va con la posición clara de entender que, si no hay peligro para las personas y están estabilizadas, lo razonable es no hacer que el barco haga una etapa más de Cabo Verde a Canarias para de Canarias ir a Holanda, sino que desde allí se le pueda dar todo el soporte necesario», ha manifestado Clavijo en Bruselas, donde se ha reunido con el comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas. El presidente canario ha indicado que está en contacto constante con la ministra de Sanidad, Mónica García, quien le ha transmitido que ésta es también su postura, aseguró. «Ella me transmitía que desde el Ministerio entienden que no es razonable trasladarlo de Cabo Verde a Canarias para luego salir, y que iba a hablar directamente con la Organización Mundial de la Salud precisamente para que, si había que evacuar o hay que dar garantías, se puedan dar donde está el barco ya», añadió.

Epidemiólogos revisaron el barco de crucero Un equipo de epidemiólogos realizó este martes por la tarde una revisión del crucero neerlandés para conocer el estado de las 147 personas que se encuentran a bordo tras el brote de hantavirus, y decidir sobre los procesos de su repatriación y qué ruta tomaría el barco.

La OMS cree que la infección con hantavirus se produjo fuera del crucero La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este martes que la hipótesis más plausible es que la infección de hantavirus se produjo fuera del crucero en el que se declaró el brote infeccioso. «Teniendo en cuenta la duración del periodo de incubación del hantavirus, que puede oscilar entre una y seis semanas, nuestra hipótesis es que se infectaron fuera del barco», dijo la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove. «Así que nuestra hipótesis de trabajo, teniendo en cuenta la cronología de los casos —los casos sospechosos que conocemos, esos seis o siete, si contamos al que se encuentra bien, a los pacientes iniciales, al primer caso y a su esposa— es que ellos se embarcaron en Argentina» y que éstos se infectaron mientras realizaban alguna actividad allí», señaló. El crucero donde ha ocurrido el brote ofrecía un viaje de expedición y varios de los participantes se dedicaban a la observación de aves y otras actividades relacionadas con la fauna silvestre.

La OMS confirmaba contactos con España para el traslado del crucero «Estamos trabajando con las autoridades españolas, que acogerán al barco, así lo han comunicado, llevarán a cabo una investigación exhaustiva, una investigación epidemiológica completa, una desinfección total del barco y, por supuesto, evaluarán el riesgo de los pasajeros que se encuentran a bordo», declaró la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias, Maria Van Kerkhove.

Canarias pide garantías sanitarias El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha dicho este martes que la comunidad autónoma quiere garantías en el caso de que se decidiese derivar al archipiélago a los pasajeros del crucero ‘MV Hondius’, pero ha señalado que en todo caso la sanidad de las islas está preparada para atender esta emergencia. «Canarias es una comunidad autónoma con unos hospitales de primer nivel y con unos profesionales magníficos, preparados para atender estas emergencias, eso es indiscutible», ha asegurado el vicepresidente. Una embarcación junto al crucero MV Hondius, anclado frente al puerto de Cabo Verde, el día en que los pasajeros enfermos fueron evacuados en barco del crucero, en el puerto de Praia, Cabo Verde, en esta captura de pantalla obtenida de un video, 5 de mayo de 2026. REUTERS TV vía REUTERS

Medidas de precaución a bordo del barco En un comunicado de la empresa operadora del crucero, la neerlandesa Oceanwide Expeditions, señaló que «se están aplicando estrictas medidas de precaución (a bordo), entre las que se incluyen medidas de aislamiento, protocolos de higiene y seguimiento médico. Se ha informado a todos los pasajeros y se les está prestando asistencia».

Catorce españoles a bordo del crucero con un posible brote de hantavirus Entre los catorce españoles del crucero, trece son pasajeros y otro es miembro de la tripulación, según informó este lunes la empresa operadora del crucero, la neerlandesa Oceanwide Expeditions. La empresa, con sede en Países Bajos, publicó este lunes en un comunicado las 23 nacionalidades de las 149 personas a bordo del buque MV Hondius, entre las cuales 88 son pasajeros y 61 son miembros de la tripulación. Además de los 14 españoles, hay 38 personas de nacionalidad filipina (todos ellos tripulantes), 23 británicos y 17 estadounidenses, entre otros.

Vigilancia constante en el crucero Desde que el barco ingresase en aguas de Cabo Verde, el buque ha permanecido en alta mar, en constante vigilancia por parte de las autoridades sanitarias. El crucero MV Hondius atraca en el puerto de Cabo Verde, ya que no se permitió el desembarco de los pasajeros mientras las autoridades sanitarias investigaban presuntos casos de hantavirus a bordo, en el puerto de Praia, Cabo Verde, el 4 de mayo de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil. REUTERS/Stringer

Sanidad Exterior ha seguido la situación del crucero desde que se conocieron los casos Según informaron a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en las islas este lunes, los contactos que se realizan desde Canarias se enmarcan en el mecanismo activado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la aplicación de las medidas sanitarias basadas en la evidencia y en la evaluación de riesgos. En concreto, se realizaron reuniones con la Subdirección de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad así como con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias para hacer seguimiento y abordar la actuación «en caso de que se tenga que producir una escala en Canarias», agregan las fuentes.

El brote de hantavirus en un crucero no es una amenaza para la población general, dice OMS La sección europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró este lunes que está actuando con urgencia para apoyar la respuesta al brote de hantavirus que ha ocurrido a bordo de un crucero en el Atlántico, y aseguró que no hay motivo de alarma ni riesgo para la población en general. «Estoy en estrecho contacto con nuestros equipos para garantizar una respuesta coordinada y basada en la evidencia científica», señaló el director de la Oficina Regional para Europa de la OMS, Henri Kluge. La entidad precisó que su transmisión entre personas es difícil, pero cuando esto ocurre puede tener graves consecuencias, como la situación que se ha presentado en el crucero. «El riesgo para la población en general sigue siendo bajo. No hay motivo de alarma ni necesidad de imponer restricciones de viaje», declaró Kluge a través de un comunicado.

Cabo Verde denegó la entrada del crucero a puerto Las autoridades de Cabo Verde anunciaron este lunes que, para proteger la «seguridad pública nacional», han denegado la entrada en el puerto de su capital, Praia, al crucero. «Tras una evaluación técnica y epidemiológica, las autoridades sanitarias nacionales decidieron no autorizar el atraque del buque en el Puerto de Praia, en aplicación del principio de precaución y de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional, con el fin de proteger la salud pública nacional«, informó el Ministerio caboverdiano de Salud en un comunicado.

Qué es el hantavirus El hantavirus es una enfermedad que suele transmitirse por contacto con orina o excrementos de roedores infectados, aunque en casos poco frecuentes puede propagarse entre personas y derivar en enfermedades respiratorias graves. Estudio micrográfico de tejido hepático de un paciente con síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), mostrado en esta fotografía sin fecha obtenida por Reuters el 6 de julio de 2017. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades/Distribución vía REUTERS

150 pasajeros a bordo del crucero El crucero en el que se detectaron los posibles casos de hantavirus se llama MV Hondius y zarpó desde Argentina el pasado 20 de marzo, «transportaba a unos 150 turistas de diversos países» y viajaba en dirección a las Islas Canarias. En su ruta, el navío pasó también por la Antártida continental, las islas Malvinas, las islas Georgias del Sur, la isla del Ruiseñor y la isla Tristán.