El Atlético Guardés supera al Rocasa Gran Canaria en una intensa prórroga y jugará la final de la Copa de la Reina

El Atlético Guardés pasa a la final tras derrotar en la prórroga al Rocasa Gran Canaria / Rocasa Gran Canaria

El primer finalista de la Copa de la Reina es el Atlético Guardés tras resolver este sábado en la prórroga a su favor un partido de alternativas contra el Rocasa grancanario, que sucumbió al impecable trabajo de la guardameta francesa Amandine Balzinc, rozando el 50 % de paradas.

El primer tiempo estuvo presidido por los nervios y errores no forzados, con un Guardés con más iniciativa que no obtuvo un resultado más positivo por la soberbia actuación de la guardameta de Rocasa Silvia Navarro (47 años), que en su última temporada sigue sentando cátedra bajo palos.

Las gallegas entraron en barrena mediada la segunda mitad, Rocasa dio un paso adelante y nuevamente Guardés se puso por delante, pero en el último segundo con un gol arriba los árbitros señalaron sabotaje por parte de Castro que derivó en el penalti de Castro y la prórroga.

Ahí ya no daría otra oportunidad el conjunto pontevedrés, liderado de forma notable por Cacheda, para confirmar su estado de gracia y meterse en la gran final, en la que se medirá al ganador de la segunda semifinal entre el Super Amara Bera Bera y el Elda Prestigio.