Empate y victoria para el Gáldar en un fin de semana intenso

El balonmano Gáldar saca resultados positivos tras dos jornadas de gran esfuerzo físico este fin de semana
El sábado, ante el Lanzarote Ciudad de Arrecife, los galdenses protagonizaron un duelo muy igualado. Tras un inicio con dominio local, el Gáldar logró tomar ventaja gracias a su solidez defensiva y eficacia en ataque. Sin embargo, varios contraataques en los minutos finales permitieron a los visitantes marcharse al descanso por delante (14-15).
En la reanudación, el conjunto lanzaroteño volvió a golpear primero, pero el Gáldar reaccionó con carácter, remontando el marcador en los compases finales. Cuando parecía que la victoria se quedaba en casa, un último arreón visitante estableció el definitivo empate en el último segundo (28-28).
El Gáldar impone su ley
Ya el domingo, los galdenses mostraron su mejor versión frente al Ribeiro Ourense. Con un equipo joven pero muy competitivo, dominaron el encuentro de principio a fin, imponiéndose en todas las facetas del juego. Destacó especialmente Néstor González, autor de 11 goles y pieza clave en una actuación colectiva sobresaliente (42-23).
Nuevo duelo en Galicia
Con estas sensaciones positivas, el Balonmano Gáldar Gran Canaria ya centra su atención en su próximo compromiso, que le llevará nuevamente a Galicia el sábado 18 de abril para medirse otra vez al Ribeiro Ourense, con el objetivo de seguir sumando y consolidar su progresión en las dos jornadas que restan de competición.