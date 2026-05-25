La jugadora del CB Zonzamas, Antía Piñeiro, fallece a los 23 años tras una vida marcada por su pasión por el deporte y su fortaleza después de dos trasplantes de corazón

El balonmano canario llora la muerte de Antía Piñeiro a los 23 años / Instagram cbzonzamas

El deporte canario está de luto tras el fallecimiento de la joven jugadora de balonmano Antía Piñeiro, integrante del CB Zonzamas de Lanzarote, a los 23 años. La noticia ha provocado una profunda conmoción en el balonmano español y especialmente en la isla.

Antía Piñeiro se había convertido en un ejemplo de superación y lucha dentro y fuera de las pistas. La deportista había afrontado dos trasplantes de corazón a lo largo de su vida, una situación extremadamente complicada que nunca le hizo abandonar su pasión por el balonmano. Esta temporada había conseguido cumplir uno de sus grandes sueños: volver a competir oficialmente con el Zonzamas.

El CB Zonzamas le dedicó un emotivo mensaje de despedida en redes sociales, donde la definieron como “una luchadora incansable” y “un ejemplo de superación, de amor por este deporte y de vida”. El club también destacó la valentía y la ilusión con la que afrontó su regreso a las canchas.

Las muestras de cariño no tardaron en multiplicarse. La Real Federación Española de Balonmano, instituciones deportivas canarias y numerosos clubes trasladaron sus condolencias a familiares, amigos y compañeras de equipo. Además, en el encuentro disputado este fin de semana entre el Elda Prestigio y el Zonzamas Plus Car Lanzarote se guardó un minuto de silencio en memoria de la jugadora, mientras las jugadoras lanzaroteñas lucieron brazaletes negros como homenaje.