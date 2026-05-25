El senador de Coalición Canaria reclama al Ministerio del Interior que aclare urgentemente el estado actual de las infraestructuras de vigilancia marítima en la isla

El senador de Coalición Canaria, Pedro San Ginés, registró este lunes una batería de preguntas en el Senado dirigidas al Gobierno de España. El senador nacionalista exige información detallada ante los preocupantes retrasos en la puesta en marcha del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE).

San Ginés exige explicaciones al Gobierno estatal por los retrasos del SIVE en Lanzarote / Coalición Canaria

El senador nacionalista critica con dureza la falta de información pública sobre este proyecto estratégico para el archipiélago. Por este motivo, el senador de Coalición Canaria demanda respuestas claras sobre el grado de ejecución presupuestaria de la obra.

Además, San Ginés reprocha las recientes declaraciones de Manuel Fajardo (PSOE). Fajardo cuestionó públicamente la pertinencia de presentar este tipo de iniciativas. Por ello, el político nacionalista afirma que alguien debe defender los intereses insulares si el senador electo los desestima.

Presión migratoria y seguridad vial

Lanzarote constituye uno de los puntos principales de entrada para las embarcaciones de la denominada ruta atlántica. Las costas de la isla recibieron a unas 200 personas migrantes durante las últimas semanas. Entre ellas se encuentran varios menores de edad.

Por consiguiente, la preocupante situación San Ginés ve fundamental reforzar con urgencia los sistemas de detección para realizar un seguimiento eficaz. Solo de esta manera el Estado podrá evitar más muertes trágicas en el océano.

Diversas administraciones públicas y responsables institucionales reclaman la implantación completa de este sistema de vigilancia exterior. Sin embargo, el Gobierno de España sigue sin ofrecer datos claros sobre el estado real del proyecto.

Infraestructuras clave paralizadas

La iniciativa parlamentaria subraya la preocupación existente en torno al Centro de Inteligencia y Base (CIB). Los técnicos consideran que esta infraestructura resulta fundamental para mejorar las capacidades operativas insulares. El complejo debe coordinar de manera eficiente la respuesta ante cualquier emergencia humanitaria.

Por otra parte, el senador nacionalista pone el foco de atención sobre el entorno del Mirador de Guinate. El proyecto original contempla la instalación de instrumental estratégico de control en esta zona del norte lanzaroteña. No obstante, los continuos retrasos acumulados mantienen paralizado el despliegue tecnológico previsto.

Por todo ello, Coalición Canaria solicita al Ministerio del Interior que detalle la situación administrativa y técnica actual. El Ejecutivo central debe aclarar las incidencias ambientales o técnicas que motivaron los retrasos.