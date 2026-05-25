El Cabildo incorpora dos nuevos vehículos de gran capacidad que operarán en las autopistas del norte y del sur para atender la alta demanda

El Cabildo de Tenerife incorporó 2 nuevas guaguas de doble altura de la compañía TITSA que ya han desembarcado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Esta iniciativa busca reforzar de forma inmediata el servicio público y aumentar la cantidad de plazas disponibles en las rutas con mayor afluencia de pasajeros de la isla.

Tenerife incorpora dos nuevas guaguas de doble altura para seguir ampliando la capacidad de TITSA / Cabildo de Tenerife

La llegada de estos dos vehículos eleva a 3 las unidades disponibles de las 13 previstas en el plan institucional. Los nuevos modelos realizarán trayectos de larga distancia y circularán de forma habitual por las autopistas TF-1 y TF-5. La compañía destinará estas primeras guaguas a reforzar de manera específica las líneas 110, 112 y 108.

La corporación insular confía en que los nuevos vehículos alivien la alta demanda en las horas punta de estas carreteras. El fabricante Ayats diseñó estas unidades especiales para la isla con el objetivo de maximizar el espacio útil. Por este motivo, el transporte interurbano experimentará un salto de calidad notable en las rutas más críticas de la red.

Cada uno de estos modernos vehículos ofrece 85 plazas distribuidas de forma eficiente en sus dos plantas. Esta cifra supera con creces los 59 asientos que tienen las guaguas convencionales de la flota actual.

Comodidad y accesibilidad

El diseño interior de las guaguas incluye importantes mejoras vinculadas directamente a la accesibilidad universal del pasaje. Los vehículos disponen de espacios perfectamente adaptados para las personas que sufren de movilidad reducida. Asimismo, el sistema incorpora una iluminación especial para facilitar el viaje a los usuarios con serias dificultades visuales.

La presidenta del Cabildo insular, Rosa Dávila, destacó que la iniciativa representa un paso crucial en la modernización del transporte de la isla. Los nuevos vehículos optimizan el espacio público y ofrecen una alternativa real al uso del coche privado.

Incremento de viajeros

La llegada de los vehículos coincide con un momento histórico para TITSA tras registrar cifras récord de ocupación. La empresa de transportes trasladó a más de 87 millones de viajeros durante todo el año 2025. Este dato representa un notable crecimiento del 6 % respecto a los usuarios contabilizados en el periodo anterior.

La aprobación de la gratuidad del transporte público impulsó el uso de las guaguas de forma masiva en la isla. Esta medida económica atrajo a 40 millones de nuevos pasajeros desde el inicio de su aplicación en las tarifas.

La consejera de Movilidad, Eulalia García, confirmó que la compañía puso a disposición de los ciudadanos 160 millones de plazas en 2025. El sistema actual duplicó los asientos utilizados y aumentó las frecuencias diarias con 713 expediciones más respecto a 2022.

Un transporte a la altura de las grandes capitales

La renovación constante de la flota genera un impacto ambiental muy positivo en el entorno natural de la isla. La compañía redujo las emisiones de gases contaminantes en más de un 7 % entre 2024 y 2025. Este logro ecológico destaca especialmente porque las guaguas recorrieron 2,3 millones de kilómetros comerciales adicionales.

Los datos de pasaje sitúan a la isla en niveles comparables a los de las grandes capitales del continente europeo. El registro actual de usuarios iguala las estadísticas oficiales de Estocolmo y supera los datos de criminalidad de Sevilla.