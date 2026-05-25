El director de la OMS viajará este martes para supervisar la respuesta frente a la rápida propagación de la enfermedad

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, notificó este lunes al menos 220 fallecimientos sospechosos por ébola en la República Democrática del Congo. El país africano cuenta con más de 900 posibles casos. El director de la OMS también anunció que viajará mañana, martes 26 de mayo, a la República Democrática del Congo (RDC).

Personal sanitario traslada el cuerpo de una víctima de ébola en Bunia, provincia congoleña de Ituri. EFE/EPA/STR

La epidemia actual avanza a una gran velocidad en el territorio. La Organización Mundial de la Salud reconoció que la situación supera sus operaciones de contención. En consecuencia, sus líderes buscan ampliar urgentemente las medidas sanitarias allí.

Viaje oficial y avance de la enfermedad

Además, Tedros visitará el territorio congoleño este martes. El jefe de emergencias sanitarias, Chikwe Ihekweazu, acompañará al director en este importante viaje. Ambos evaluarán la situación de la enfermedad sobre el propio terreno.

Mientras tanto, la institución médica registra ya más de 900 casos sospechosos. El director afirmó que intentan alcanzar a una epidemia realmente veloz. Sin embargo, el retraso inicial en la detección dificulta enormemente este complejo trabajo.

Asimismo, el virus circuló probablemente en la provincia de Ituri durante dos meses. Esto ocurrió antes de que las autoridades declararan el brote el 15 de mayo. Posteriormente, el 17 de mayo catalogaron la emergencia como de alcance internacional.

Dificultades médicas y de seguridad

Por otro lado, la complejidad médica representa un enorme desafío. Actualmente no existen vacunas ni tratamientos aprobados para la variante Bundibugyo. Esta peligrosa cepa presenta una letalidad de entre el 30 % y el 50 %.

Además, la inseguridad complica bastante las labores de los trabajadores sanitarios. La población local muestra una significativa desconfianza hacia las autoridades extranjeras. De hecho, dos centros de salud sufrieron incidentes de seguridad recientemente.

En consecuencia, generar confianza resulta fundamental para lograr una respuesta eficaz. También impacta negativamente el largo conflicto entre el Ejército congoleño y grupos rebeldes. Esta intensa guerra provocó el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas.

Riesgo regional y prevención

Paralelamente, la Organización Mundial de la Salud elevó el riesgo nacional a muy alto. La entidad mantiene el nivel alto para África subsahariana y bajo globalmente. Diez países africanos enfrentan alto riesgo al compartir fronteras con los lugares afectados.

Por esta razón, la peligrosa enfermedad ya alcanzó a la vecina Uganda. Este territorio registró 7 contagios y la muerte de un ciudadano congoleño. Los expertos consideran este fallecimiento como un contagio importado.

Finalmente, la organización convocó a la Red Provisional de Contramedidas Médicas. Estos líderes revisarán el desarrollo de nuevos tratamientos y pruebas diagnósticas. Este brote constituye el decimoséptimo episodio registrado en ese país desde el año 1976.