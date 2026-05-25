La Laguna Tenerife refuerza su pívot con la llegada de Kevin Yebo, un interior de nivel europeo procedente del Niners Chemnitz

La Laguna Tenerife ficha al interior Kevin Yebo / La Laguna Tenerife

El interior Kevin Yebo ha sido fichado por La Laguna Tenerife hasta final de temporada, un 2,07 nacido en Alemania y con nacionalidad marfileña, país con el que ha sido internacional absoluto y que llega procedente del Niners Chemnitz de la Bundesliga.

Un fichaje con el que cubre la baja del georgiano Giorgi Shermadini, quien la pasada semana sufrió una arritmia cardíaca.

El nuevo jugador canarista ya ha pasado el reconocimiento médico y se encuentra listo para sumarse a la dinámica del grupo.

Un interior con ritmo europeo

Yebo (Bonn, 14/3/1996), que puede jugar tanto de cuatro como de cinco, viene de promediar 15,9 puntos, 6,2 rebotes y 1,3 asistencias, en los 32 encuentros disputados con su último equipo en la máxima categoría germana, donde ha sido duodécimo al cierre de la fase regular (16/18).

También este curso en la Eurocup, donde acumuló unas medias de 17,4 puntos, 6,6 rebotes y 2,3 asistencias para 18,5 de valoración en los 17 encuentros que jugó.

Trayectoria del jugador

Kevin Yebo inició su trayectoria profesional en VfR Limburg (2015-17), para luego militar en el Ehingen Urspring (2017-19), el Hamburg Towers (2019-20), el Eisbären Bremerhaven (2020-22), Niners Chemnitz (22-24), Bayern de Múnich (24-25) y de nuevo Niners Chemnitz esta última temporada.

Yebo fue uno de los pilares en el título de la FIBA Europe Cup que logró levantar el Niners Chemnitz hace tres cursos.

Esa misma campaña compartió equipo con el canarista Wesley Van Beck y fue elegido en el Quinteto Ideal de la Bundesliga.

Además, ha defendido los colores del equipo nacional absoluto de Costa de Marfil en las ventanas FIBA clasificatorias para el Mundial de 2027.