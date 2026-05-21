Elvar Fridriksson, base islandés y con una amplia experiencia en ligas europeas, llega hasta final de temporada a La Laguna Tenerife

Elvar Fridriksson, nuevo jugador de La Laguna Tenerife. Imagen cedida por el club

La Laguna Tenerife se ha hecho con los servicios del internacional islandés, Elvar Fridriksson, hasta final de temporada. El nuevo jugador canarista, un base de 1,83, procede del Anwil Wloclawek polaco y tiene experiencia en distintas ligas europeas.

Fridriksson (Reykjavik, 11/11/1994) viene de promediar este curso 13,5 puntos, 6,3 asistencias, 2,4 rebotes y 1,1 robos por partido para una valoración media de 17,1 créditos en los 32 encuentros que ha disputado en Polonia, donde su equipo ha sido recientemente eliminado en el playin previo a los playoff de cuartos de final.

Amplia experiencia europea

Según informa el club canarista, la trayectoria de Elvar incluye un periplo importante por varias ligas europeas, en Francia, Suecia, Lituania, Bélgica, Italia, Letonia, Grecia y Polonia; amén de contar con un buen bagaje en competiciones continentales como la FIBA Europe Cup (35 partidos) y la Basketball Champions League (24), torneo donde ha sido uno de los tres únicos jugadores de la historia capaz de firmar un triple-doble: 19 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias, con el PAOK, ante el Galatasaray, en octubre de 2023.

Fridriksson, reciente MVP de abril en la liga polaca, es además un habitual en la selección absoluta de su país, desde el año 2014, con un total de 56 internacionalidades en partidos oficiales. El nuevo jugador de La Laguna Tenerife debutó con solo 16 años en la Primera División de su país, con el Njarovik, club donde se formó antes de emprender su trayectoria americana: un año en la Universidad de Long Island (2014/15) y tres en la Universidad de Barry (NCAA II).

En su regreso a Europa, defendió los colores del Denain Voltaire francés (18/19), el Boras Basket sueco (19/20), el Siauliai lituano (20/21), el Antwerp belga (21/22), el Tortona italiano (21/22), el Rytas Vilnius lituano (22/23) y los griegos PAOK Salónica (23/24) y Maroussi (24/25), antes de fichar a principios de esta temporada por el Anwil Wloclawek polaco.

El jugador ya ha pasado el reconocimiento médico y disponible para entrar en dinámica de grupo a las órdenes de Txus Vidorreta para este final de competición en la Liga Endesa.