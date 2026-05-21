La cadena emite en directo este viernes, desde las 10:00 horas, la inauguración de esta cita vinculada al Mes de Canarias

Semana Canaria de los Deportes Autóctonos / Imagen de archivo

Los Servicios Informativos de Televisión Canaria se trasladan este viernes hasta Santa Cruz de La Palma para ofrecer en directo, a partir de las 10:00 horas, el acto de apertura de la Semana Canaria de Juegos y Deportes Tradicionales, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Canarias con motivo de las celebraciones del Día de Canarias, el próximo 30 de mayo.

Nada más finalizar el matinal informativo ‘Buenos Días Canarias’, May Navarro conducirá la retransmisión desde la Plaza de España de la capital palmera, en un especial que sustituye a ‘La Mañana en Juego’ y que se prolongará durante aproximadamente 45 minutos.

El canal público conectará así con el escenario que marca el inicio de una intensa semana dedicada al patrimonio deportivo de las Islas, con exhibiciones itinerantes de disciplinas como el juego del palo, el salto del pastor, el garrote canario, el levantamiento de piedra y arado, la bola canaria, la lucha canaria o la vela latina.

A lo largo de los próximos días, las ocho islas acogerán un amplio programa de actividades culturales y deportivas abiertas al público, con el objetivo de acercar este legado inmaterial a la ciudadanía y reforzar el vínculo entre tradición y comunidad.

Con esta cobertura especial desde La Palma, Televisión Canaria refuerza su compromiso con la difusión de las tradiciones y la identidad cultural de las islas, en línea con su vocación de servicio público.