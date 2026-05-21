Tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y el aeropuerto Tenerife Norte, que contempla la remodelación de los enlaces de Guamasa y San Lorenzo, además de un nuevo enlace directo al aeropuerto desde el norte
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, ha adjudicado provisionalmente la ejecución de las obras del tercer carril de la autopista TF-5 entre Guamasa y el aeropuerto Tenerife Norte, en sentido Santa Cruz de Tenerife.
La unión temporal de empresas Ferrovial Construcción S.A. y ASYOTA ha resultado adjudicataria de esta actuación, cuyo presupuesto base de licitación asciende a 66.401.344,71 euros, IGIC incluido. El proyecto permitirá mejorar la capacidad y la fluidez del tráfico en uno de los puntos más congestionados de la red viaria insular.
La intervención permitirá ampliar de dos a tres carriles este tramo de la TF-5 en dirección Santa Cruz de Tenerife, favoreciendo una mayor capacidad de absorción del tráfico y unas mejores condiciones de circulación para los miles de usuarios que transitan diariamente por esta vía.
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Remodelación de los enlaces de Guamasa y San Lázaro
El proyecto contempla, además, la remodelación de los enlaces de Guamasa y San Lázaro, así como la construcción de un nuevo enlace directo con el aeropuerto de Tenerife Norte. Esta nueva configuración permitirá separar los tráficos con origen y destino norte y sur, sustituyendo el actual sistema, basado en un único acceso, por una estructura más eficiente con conexiones diferenciadas.
De esta manera, los vehículos procedentes del norte podrán acceder directamente al aeropuerto a través del nuevo enlace, evitando continuar hasta San Lázaro, como sucede actualmente. Esta reorganización permitirá reducir la carga circulatoria en el tramo más saturado de la TF-5 y contribuirá a mejorar de forma significativa la fluidez general del tráfico.