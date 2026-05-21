El ahora Obispo de Roma visitó la localidad tinerfeña como prior general de la orden agustina

Antes de convertirse en León XIV, el sumo pontífice dejó una discreta pero imborrable huella en Tenerife. Lo hizo durante una visita al convento de los Agustinos, en Puerto de la Cruz, cuando aún era conocido como el Padre Rober y ejercía como prior general de la orden agustina.

Años después, aquel encuentro cobra una dimensión histórica para quienes compartieron con él aquellos días y es que en el convento todavía se conservan fotografías de aquella estancia.

Una visita que nunca olvidarán

“Era uno más de la comunidad”, recuerdan los religiosos, que destacan la cercanía y sencillez del ahora Obispo de Roma. Aunque su visita fue breve, bastó para dejar un recuerdo profundo entre los miembros de la congregación.

“Tiene una memoria impresionante; recuerda a las personas y los lugares”, asegura el prior de la comunidad, Ángel Andrés Blanco, quien también destaca su “espíritu misionero”. La elección de León XIV como papa ha despertado una enorme emoción entre los agustinos del municipio norteño.

La huella tinerfeña de León XIV: el papa que pasó por Puerto de la Cruz como un agustino más. Imagen de Cecilia Fabiano/LaPresse via ZUMA Press/dpa

El recuerdo también permanece vivo en la cocina del convento. Julia Pacheco, cocinera de la comunidad, rememora con detalle el menú que preparó para aquella ocasión: conejo en salmorejo, un plato típico canario. Entre risas, asegura que sueña con volver a verlo y llevarle “una papa bonita”.

Lo que en su día fue una visita silenciosa, hoy forma parte de la historia compartida entre Tenerife y el nuevo sumo pontífice.