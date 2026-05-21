Más de 700 escolares disfrutan en Santa Cruz de Tenerife del Paseo Romero Escolar

El Paseo Romero Escolar contó con la participación de 17 centros educativos que recorrieron la calle Castillo, comenzando en la plaza Weyler y finalizando en la plaza de la Candelaria

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife celebró este jueves 21 de mayo la tercera edición del tradicional Paseo Romero Escolar. Se trata de una iniciativa enmarcada en las Fiestas de Mayo que reunió a más de 700 escolares de 17 centros educativos del municipio en una jornada dedicada a la cultura y las tradiciones canarias.

Más de 700 escolares de Santa Cruz disfrutaron de la tercera edición del Paseo Romero Escolar

Tercera edición

El recorrido comenzó en la plaza Weyler y transcurrió por la calle Castillo hasta finalizar en la plaza de la Candelaria, donde los escolares disfrutaron de actuaciones musicales y exhibiciones folclóricas organizadas por el Consistorio capitalino. Además, la programación incluyó actuaciones tradicionales a cargo de los colegios CEIP Gesta 25 de Julio, Colegio Hispano Inglés, CEIP Los Menceyes y CEIP Rambla de Santa Cruz. Los escolares interpretaron temas como Nube de hielo, de Benito Cabrera; El Sorondongo, La Carraqueña o el Baile del vivo.

En esta tercera edición participaron diecisiete centros educativos del municipio, además de la agrupación Peña del Lunes 1965, en una jornada marcada por la música, el folclore y la vestimenta típica canaria.

Educación, convivencia y patrimonio

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones populares entre las nuevas generaciones. Señaló que “este Paseo Romero Escolar se ha consolidado como una cita muy especial dentro de nuestras Fiestas de Mayo, porque une educación, convivencia y patrimonio cultural”. Asimismo, añadió que “ver a cientos de niños y niñas participando activamente en nuestras costumbres garantiza que nuestras raíces sigan muy presentes en el futuro de la ciudad”.

La concejala de Educación y Juventud, Charín González, puso en valor el trabajo realizado por los centros educativos y las familias para hacer posible esta actividad y explicó que “desde el área de Educación seguimos apostando por proyectos que permitan al alumnado aprender y experimentar nuestra cultura de una manera participativa y cercana”. González subrayó además que “esta actividad fomenta valores como la convivencia, el respeto por las tradiciones y el sentimiento de pertenencia a nuestra tierra”.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, recordó que esta actividad forma parte de la programación de las Fiestas de Mayo y aseguró que “el Paseo Romero Escolar representa perfectamente el espíritu de nuestras fiestas, implicando a los más pequeños en una celebración tan arraigada en Santa Cruz”. Caraballero añadió que “las Fiestas de Mayo continúan consolidándose como un espacio de encuentro intergeneracional donde tradición y participación ciudadana van de la mano”.