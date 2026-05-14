Santa Cruz de Tenerife inaugura una nueva edición del encuentro tecnológico para compartir las últimas tendencias en inteligencia artificial y emprendimiento

Santa Cruz de Tenerife acoge desde este jueves una nueva edición de Tecnológica para analizar el futuro digital. Expertos y emprendedores participan en este evento que ofrece talleres y ponencias en el MUNA y el TEA hasta el 17 de mayo. El encuentro busca potenciar el talento canario y reflexionar sobre el impacto de las nuevas profesiones en la sociedad actual.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Esta cita anual reúne a los amantes de los videojuegos y la tecnología en el corazón de la capital. La organización propone un programa intenso con actividades diseñadas para todos los públicos durante cuatro jornadas consecutivas. Los espacios culturales de la ciudad ya lucen preparados para recibir a cientos de asistentes con ganas de aprender.

Ponentes de primer nivel

El evento cuenta con la participación de figuras muy reconocidas en el ámbito de las redes sociales. Destaca especialmente la presencia de Alex Bush, quien compartirá su amplia experiencia con el público asistente. Su intervención genera una gran expectación entre los jóvenes profesionales que buscan referentes en el sector empresarial.

Además, otros especialistas abordarán los retos que plantea la inteligencia artificial en los procesos creativos actuales. Estas charlas permiten conocer de cerca las herramientas que están transformando el mercado laboral de forma global. Los ponentes responderán a las dudas de los participantes para fomentar un diálogo directo y constructivo.

Reflexión sobre el cambio digital

La consejera delegada de Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, destaca la importancia de analizar las nuevas plataformas. El consistorio tinerfeño apuesta por entender cómo influyen estas tecnologías en las profesiones del futuro inmediato. Esta edición invita a realizar una reflexión profunda sobre el momento trascendental que vive la humanidad.

Por otro lado, los emprendedores también encuentran su lugar en este foro para compartir sus casos de éxito. Aleix Pug explica que los conocimientos adquiridos durante cinco años de trabajo pueden ayudar a otros empresarios. El cocinero y emprendedor asegura que disfruta mucho conversando con directivos que lideran proyectos en fases avanzadas.