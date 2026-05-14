La Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias critica el dejar de dispensar tiras reactivas y advierte de las dificultades que supondrá para los pacientes

La Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias ha mostrado su rechazo a la decisión de dejar de dispensar en farmacias las tiras reactivas utilizadas para el control de glucosa, un material que pasará a entregarse en centros de salud y hospitales.

Los afectados aseguran llevar más de dos meses recogiendo firmas para reclamar precisamente lo contrario: que todo el material diabetológico pueda retirarse en las farmacias para facilitar el acceso de los pacientes.

Desde la federación consideran que la medida supondrá mayores dificultades para las personas con diabetes, que tendrán que adaptarse a horarios y restricciones de los centros sanitarios, ya de por sí “masificados”.

Diabéticos canarios rechazan que las tiras reactivas dejen de dispensarse en farmacias. RTVC

Ambas partes se reunirán el 18 de mayo

Además, critican que Canarias abandone un modelo que, según recuerdan, siempre había permitido retirar las tiras reactivas en farmacias. Los colectivos creen que el principal motivo de la decisión es el ahorro económico y advierten de que “no se puede ahorrar con la prevención”.

Por su parte, el Servicio Canario de Salud defiende que este sistema ya funciona en 14 comunidades autónomas y sostiene que la dispensación en centros de salud permite un mejor seguimiento por parte del personal de enfermería.

No obstante, ambas partes mantendrán una reunión el próximo 18 de mayo para abordar el cambio y escuchar las demandas de la Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias.