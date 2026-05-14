La actuación forma parte del Plan de Aislamiento Acústico y se suma a cientos de viviendas ya intervenidas o en ejecución en el sur de Tenerife

Aena destina más de 7 millones a insonorizar 802 viviendas en el entorno del Aeropuerto Tenerife Sur. Europa Press

Aena ha aprobado una inversión de más de 7 millones de euros para llevar a cabo actuaciones de aislamiento acústico en 802 viviendas situadas en el entorno del Aeropuerto de Tenerife Sur.

La medida se enmarca dentro del Plan de Aislamiento Acústico del aeropuerto, destinado a reducir el impacto del ruido sobre las zonas residenciales cercanas.

Según ha informado el gestor aeroportuario, otras 31 viviendas pendientes de actuación serán incorporadas al programa una vez que sus propietarios manifiesten su conformidad.

841 no han presentado solicitud

En paralelo, ya han finalizado las obras de insonorización en 409 viviendas, mientras que actualmente se encuentran en ejecución trabajos en otras 750, lo que refleja el avance progresivo del plan en distintos núcleos del sur de la isla.

Además, Aena ha incorporado 379 nuevas viviendas al programa tras verificar que cumplen los requisitos establecidos, y ya se han realizado mediciones acústicas en otros 137 inmuebles para determinar la necesidad de intervención.

El censo total asciende a 2.515 viviendas con derecho a solicitar estas mejoras, aunque aún 841 no han presentado solicitud, pese a cumplir las condiciones para acogerse al plan.