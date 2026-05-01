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1.159 vuelos el primer día del ‘puente de mayo’ en Canarias

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

Estos datos apuntan a que el aeropuerto de Gran Canaria será el que tenga más movimiento en este primer día del puente de mayo

Los aeropuertos canarios operarán un total de 1.159 vuelos este viernes, primer día del ‘puente de mayo’, solo tres más que el año anterior, según datos de Aena recogidos por Europa Press.

Aeropuerto Tenerife Sur - CABILDO DE TENEERIFE
Aeropuerto Tenerife Sur – CABILDO DE TENEERIFE

El aeropuerto de Gran Canaria será el que tenga más movimiento. Con un total de 338 –239 nacionales y 99 internacionales–, le siguen los dos de Tenerife.

Así, el de Tenerife Sur contará con 198 vuelos –168 internacionales y 30 nacionales) y el de Tenerife Norte con 235, solo uno de ellos internacional.

En Lanzarote habrá 176 vuelos –98 nacionales y 78 internacionales– y en Fuerteventura otros 116 –62 nacionales y 54 internacionales–.

En cuanto a las ‘islas verdes’, en La Palma habrá 68 vuelos –64 nacionales y cuatro internacionales–, en El Hierro 20 –todos interinsulares– y en La Gomera otros ocho, también interinsulares.

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