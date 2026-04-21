Las líneas aéreas aseguran que no hay riesgo de suministro de combustible en España

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) también recomiendan comprar los billetes con antelación para evitar precios más elevados

Varios aviones de Iberia aparcados en el Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez. Imagen de recurso Europa Press

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) no prevé cancelaciones de vuelos por motivos de combustible, más allá de «ajustes» en algunas compañías, porque en España este producto está «garantizado» y recomienda comprar los billetes con antelación para evitar precios más elevados.

El presidente de la patronal, Javier Gándara, que ha expuesto este martes las previsiones de ALA para la temporada de verano, ha señalado que, ahora mismo, no hay riesgo para el suministro de combustible en España para la aviación, por lo que los ajustes que se están produciendo «se deben más a situación de mercado».

Así, ALA ha resaltado que España se encuentra en «una situación relativa bastante mejor» que el resto de países del entorno debido a que tan solo el 11,4% del crudo que se importa a las refinerías españolas procede de la zona del conflicto en Oriente Medio, «mientras que hay otros países que tienen una mayor dependencia».

Además, Gándara ha explicado que España también dispone de capacidad de refino para convertir este crudo en queroseno de aviación a diferencia de otros países de Europa que «han ido cerrando refinerías en los últimos años» y tienen que importar la mayor parte de los productos refinados.

En concreto, ALA calcula que entre el 80% y el 85% del combustible de aviación que se consume en los aeropuertos españoles se produce en el país, en contraste con otros países que tienen que importar hasta casi el 90%.

Falta de combustible en otros países

También ha destacado que las compañías productoras están poniendo en marcha planes de contingencia y reforzando la producción, por lo que, «en cualquier caso, el suministro de queroseno de aviación está garantizado».

No obstante, ha recalcado que esto no implica que el tráfico en España no se vaya a ver afectado por la falta de combustible en otros países porque los aviones «van y vuelven».

Con todo, ha señalado que » de todos los grandes retos vienen las grandes oportunidades», por lo que ha vuelto a recordar que España «tiene la oportunidad» de apostar por la producción de combustibles sostenibles de aviación (SAF, por sus siglas en inglés) ya que la materia prima desde la que se fabrica es ampliamente disponible en el país.

Por el lado del precio del combustible de aviación, que se ha duplicado desde que empezó el conflicto, Gándara también ha señalado que se trata de un incremento que afecta especialmente a las compañías, ya que esta partida supone casi un tercio de los gastos totales. En este sentido, ha recalcado que los grandes grupos suelen tener cubierto un amplio porcentaje de combustible para el ejercicio, pagado a precio anterior, por lo que las que más notan estos efectos son las aerolíneas más pequeñas.

En cuanto a las medidas de aplicar un recargo por el combustible, como ha anunciado Volotea, Gándara ha resaltado que ALA no valora las políticas específicas de cada compañía, ya que son estas las que tienen que fijar sus propias políticas comerciales.

Así, ha explicado que hay varias compañías que establecen recargos por esta partida, aunque en la mayor parte de los casos suele ser con anterioridad. «Hay todo tipo de políticas comerciales y todas merecen credibilidad», ha indicado.

Comprar billetes con anterioridad

Con todo, Gándara ha emitido la recomendación de comprar billetes con la máxima antelación posible, aunque es un consejo que lanza en todas las circunstancias, no solo por esta crisis.

«El mejor momento en cuanto al precio suele ser la mayor antelación posible y evitar los días de mayor demanda», ha recalcado, alegando que, aunque ahora hay mucha incertidumbre sobre la evolución de los precios de los billetes, es «muy difícil saberlo».

«Lo que está claro es que hay un incremento de costes para las compañías y no se sabe qué parte se va a poder cubrir con márgenes y cuáles con incremento de precios», ha esgrimido, añadiendo también que, en circunstancias como esta, también es necesario tener en cuenta que puede darse una caída de la demanda si el poder adquisitivo de los consumidores se reduce ante la inflación generalizada.