El parking de Bellas Artes de La Laguna albergará actos culturales

El Ayuntamiento de La Laguna y la Universidad de La Laguna han llegado a un acuerdo para que la zona de parking de la facultad de Bellas Artes acoja actos culturales

El parking de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna (ULL) podrá albergar actos culturales de gran formato gracias al acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento y la institución académica.

Festival Soplo de Letras

El primero de los eventos programados en este espacio al aire libre será el ‘Festival Soplo de Letras’. Esta cita estará protagonizada por la música y el humor y reúne a artistas locales, regionales, nacionales e internacionales los días 15 y 16 de mayo.

Este festival había sido programado inicialmente en la plaza del Cristo, pero el acuerdo con la Universidad y el mayor aforo con que cuenta el recinto educativo han propiciado su reubicación.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, agradece la «colaboración» que encuentran siempre por parte de la Universidad, y en particular por su rector, Francisco García. «En este caso va a permitir disponer de un gran recinto para redistribuir la oferta cultural entre otras zonas del municipio. Al tiempo que se descongestiona el centro histórico reduciendo el número de eventos que se celebran habitualmente en el casco», señaló el alcalde.

«Conjugamos así la necesidad de contar con una programación cultural y de ocio de gran nivel, con el derecho al descanso de los vecinos y vecinas«, detalla.

Más espacio y fácil acceso

El alcalde valora que el aparcamiento de la Facultad de Bellas Artes «reúne muy buenas condiciones para cubrir esa demanda de grandes eventos, especialmente para el público juvenil, por su ubicación en el Campus de Guajara, su capacidad para albergar a un gran número de espectadores, y su fácil acceso».

Este aparcamiento ya vio transformado su uso habitual durante la crisis sanitaria por la pandemia de la covid-19, cuando se adaptó para la celebración de conciertos y espectáculos de teatro y humor al aire libre, adaptado a las medidas sanitarias impuestas durante la desescalada.

«Aquella experiencia nos demostró que se trata de un recinto que ofrece muchas posibilidades para albergar eventos de estas características y queremos seguir apostando por él para llevar la cultura a todos los rincones del municipio», ha indicado el alcalde.