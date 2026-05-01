El «Pollito de la Frontera» ha sido nombrado Hijo Predilecto del municipio herreño, como se ha aprobado por el Pleno del Ayuntamiento

El Pleno del Ayuntamiento de La Frontera ha aprobado por unanimidad el nombramiento del luchador Francis Pérez, conocido como “El Pollito de La Frontera”, como Hijo Predilecto del municipio.

En agosto, homenaje a la escelencia

El acto institucional de entrega de esta distinción se celebrará el próximo 14 de agosto en el terrero de lucha Ramón Méndez. Será coincidiendo con la tradicional luchada del Día de Candelaria, una de las citas más emblemáticas del calendario festivo y deportivo del municipio.

Según ha informado el consistorio, esta distinción reconoce una carrera excepcional en la lucha canaria, deporte vernáculo del archipiélago. “El Pollito” se consolidó como una de sus máximas figuras, con un palmarés sobresaliente y una trayectoria marcada por el esfuerzo, la constancia y la excelencia.

Durante más de una década fue prácticamente imbatible en los terreros de lucha, acumulando numerosos títulos y reconocimientos.

«Un acto de justicia»

El alcalde de La Frontera, Pablo Rodríguez Cejas, ha señalado que este reconocimiento supone un acto de justicia con una figura que ha sido embajador de la isla y el municipio durante décadas.

“Francis no solo ha sido un referente deportivo, sino también un ejemplo de valores como la humildad, el respeto y el compromiso con su tierra”.

Una vida dedicada a la lucha

Francisco Pérez Machín nació en La Frontera en 1974, creció en el seno de una familia profundamente vinculada a la lucha canaria, iniciándose desde muy joven en este deporte.

A lo largo de su carrera logró múltiples campeonatos de Canarias. Destacan hitos como su histórica victoria individual frente a toda una selección rival en el Trofeo Pancho Camurria, una gesta reservada a muy pocos luchadores.

Más allá de la competición, ha desempeñado un papel fundamental en la proyección internacional de la lucha canaria. Ha particpado en exhibiciones en países como Cuba, Venezuela o Corea, donde incluso se impuso al campeón asiático en distintas modalidades.

Desde el consistorio destacan también su calidad humana y su permanente vinculación con el municipio. Ha participado activamente en iniciativas sociales, educativas y deportivas, y manteniendo siempre un firme compromiso con sus raíces.