Los ayuntamientos alertan de la falta de empresas, el aumento de costes y la burocracia como principales obstáculos de las licitaciones públicas

Los ayuntamientos de El Hierro afrontan serias dificultades para sacar adelante licitaciones públicas, con varios concursos que han quedado desiertos en los últimos meses.

Desde las administraciones locales reconocen que se trata de una situación “grave”, que impide ejecutar proyectos necesarios pese a la voluntad de impulsarlos.

Entre las causas destacan la escasez de empresas que puedan asumir las obras, el incremento de los costes y la complejidad administrativa.

Siete obras sin adjudicar en El Hierro evidencian el bloqueo de las licitaciones públicas. RTVC

Se reinician los procesos desde cero

Esta combinación provoca retrasos en la tramitación, obliga en muchos casos a revisar proyectos y presupuestos y, en el peor de los escenarios, a reiniciar los procesos desde cero, con la consiguiente pérdida de tiempo y recursos.

A ello se suma la limitada capacidad del tejido empresarial local y los sobrecostes asociados a la insularidad, que dificultan aún más la ejecución de infraestructuras.

En algunos casos, las administraciones han tenido que recurrir a empresas de fuera del archipiélago para poder sacar adelante proyectos. Evidenciando así, un reto estructural sobre cómo garantizar el desarrollo de obras en la isla.