La campaña anual en la lucha contra incendios forestales en la isla de El Hierro se ha presentado este martes en Hoya de El Morcillo, con más de 150 personas en el operativo

Informa: Redacción Informativos RTVC

Más de 150 personas formarán parte de la nueva campaña anual en la lucha contra incendios forestales en la isla de El Hierro. Todos los efectivos se han presentado este martes en Hoya de El Morcillo. Desde el Cabildo insular se hace un llamamiento a la población para extremar las precauciones y no poner en riesgo la masa forestal.

El Gobierno de Canarias activó desde el pasado lunes 1 de junio la campaña contra incendios forestales 2026, en su caso con un dispositivo este año con más de 2.600 efectivos, 202 autobombas forestales, 19 medios aéreos y un importante refuerzo tecnológico con 23 drones destinados a labores de vigilancia, apoyo y valoración de incendios.

Operativo contra incendios forestales en El Hierro. Imagen RTVC

Mejorar la capacidad de respuesta

La vicepresidenta del Cabildo de El Hierro, Ana González, ha subrayado la importancia de reforzar la campaña de prevención y extinción de incendios forestales con vistas al verano.

González ha advertido de que las condiciones previstas para los próximos meses incrementan el riesgo de incendios en la isla de El Hierro, por lo que considera esencial intensificar los recursos humanos y materiales destinados a la campaña.

“Nos parece importante que, a pesar de cómo augura este verano del combustible que hay en el monte, creemos que es importante que esta campaña esté reforzada», ha señalado la vicepresidenta.

El Cabildo insiste así en la necesidad de fortalecer los equipos de intervención, incluyendo conductores, agentes forestales y bomberos forestales, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante posibles emergencias durante la temporada estival.