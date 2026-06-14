Quevedo anuncia su nueva gira ‘El Baifo Tour’ – España en 2027

Para acceder a la preventa de Quevedo, hace falta registrarse antes del lunes 15 de junio a las 15:00

Quevedo acaba de anunciar su nueva gira. Después de publicar este año su tercer álbum de estudio, el canario aterrizará en Madrid y Barcelona como parte de su gira El Baifo Tour – España (Península) en 2027. Las ciudades de la península donde actuará con este tour:

Imagen archivo RTVC.

Conciertos 2027

De momento, Quevedo solo ha desvelado cuatro fechas en el Movistar Arena de Madrid y en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Es posible que añada más días, aunque ya ha anunciado que su gira por la península solo pasará por estas ciudades.

Viernes 9 de abril de 2027 – Madrid – Movistar Arena

– Movistar Arena Sábado 10 de abril de 2027 – Madrid – Movistar Arena

– Movistar Arena Jueves 1 de julio de 2027 – Barcelona – Palau Sant Jordi

– Palau Sant Jordi Viernes 2 de julio de 2027 – Barcelona – Palau Sant Jordi

Cómo comprar entradas

Para acceder a la preventa de Quevedo, hace falta registrarse antes del lunes 15 de junio a las 15:00.

Para los conciertos en Madrid hay que acceder a este enlace y rellenar el formulario.

Para los de Barcelona, hay que hacer lo mismo en este otro enlace.

Los que se hayan registrado recibirán un código el 16 de junio para poder acceder a la preventa, comenzará el martes 16 de junio a las 12:00.

Por su parte, la venta general dará inicio el jueves 18 de junio a las 12:00. Las entradas de Madrid podrán comprarse a través de baila.fm y movistararena.es.