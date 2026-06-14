Quevedo anuncia su nueva gira ‘El Baifo Tour’ – España en 2027

Para acceder a la preventa de Quevedo, hace falta registrarse antes del lunes 15 de junio a las 15:00
Quevedo acaba de anunciar su nueva gira. Después de publicar este año su tercer álbum de estudio, el canario aterrizará en Madrid y Barcelona como parte de su gira El Baifo Tour – España (Península) en 2027. Las ciudades de la península donde actuará con este tour:
Conciertos 2027
De momento, Quevedo solo ha desvelado cuatro fechas en el Movistar Arena de Madrid y en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Es posible que añada más días, aunque ya ha anunciado que su gira por la península solo pasará por estas ciudades.
- Viernes 9 de abril de 2027 – Madrid – Movistar Arena
- Sábado 10 de abril de 2027 – Madrid – Movistar Arena
- Jueves 1 de julio de 2027 – Barcelona – Palau Sant Jordi
- Viernes 2 de julio de 2027 – Barcelona – Palau Sant Jordi
Cómo comprar entradas
Para acceder a la preventa de Quevedo, hace falta registrarse antes del lunes 15 de junio a las 15:00.
- Para los conciertos en Madrid hay que acceder a este enlace y rellenar el formulario.
- Para los de Barcelona, hay que hacer lo mismo en este otro enlace.
Los que se hayan registrado recibirán un código el 16 de junio para poder acceder a la preventa, comenzará el martes 16 de junio a las 12:00.
Por su parte, la venta general dará inicio el jueves 18 de junio a las 12:00. Las entradas de Madrid podrán comprarse a través de baila.fm y movistararena.es.