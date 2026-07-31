El Tiempo en Canarias | Jornada de calor intenso y con calima

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Comenzamos agosto con cielos poco nubosos o despejados salvo algún intervalo en zonas bajas del norte a primeras horas

Los cielos tenderán a poco nuboso o despejado. En el resto, estará despejado salvo por la tarde que aparecerán intervalos de nubes altas que cruzará el archipiélago de sur a norte. Calima, más significativa en medianías y cumbres.

Las temperaturas subirán ligeramente. En Fuerteventura y Lanzarote se superarán los 35ºC en zonas del interior y extremos este y sureste. Gran Canaria podrá alcanzar localmente los 40ºC en cumbres y medianías del sur. En las medianías de las islas occidentales se podrán superar los 34ºC.

Viento entre flojo y moderado del norte-noreste con algún intervalo de fuerte en extremos sureste y noroeste por la tarde sin descartar rachas ocasionalmente fuertes.

Y en el mar, en costas abiertas al norte las olas rondarán el 1m de altura. En costas más resguardadas del sur predominarán las áreas de marejadilla con oleaje en torno al 0,5m.

La previsión del tiempo isla por isla:

El Hierro: poco nuboso o despejado con calima. Viento del norte-noreste y temperaturas que podrán alcanzar o superar los 34ºC en cumbres y medianías del sur y sureste.

La Palma: intervalos en el norte a primeras horas que tenderá a despejado. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima. Viento del norte-noreste más intenso en extremos sureste y noroeste. Se podrán superar localmente los 35ºC en cumbres medianías del oeste.

La Gomera: poco nuboso o despejado con calima. Viento de componente norte y temperaturas que podrán superar de forma local los 34ºC en medianías del sur.

Tenerife: intervalos de nubes bajas en el norte por debajo de los 400 metros a primeras horas. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima. Viento de componente norte entre flojo y moderado. Temperaturas en aumento. Se podrán alcanzar localmente los 37ºC en cumbres y medianías del sur. En la capital irán desde los 24ºC a los 34ºC.

Gran Canaria: intervalos nubosos en zonas bajas del norte a primeras horas. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima. Viento de componente norte entre flojo y moderado que será acelerándose en el sureste y noroeste. Temperaturas en aumento. Se podrán superar localmente los 40ºC en medianías del sur y sureste. En la capital la máxima rondará los 28ºC.

Fuerteventura: despejado con calima. Viento de componente norte, acelerándose en el sur de Jandía por la tarde. Se espera que se puedan superar localmente los 38ºC en el interior y sureste. En la capital irán desde los 22ºC a los 33ºC.

Lanzarote: despejado con calima. Viento de componente norte y temperaturas que podrán superar los 36ºC en el interior y sureste, e irán desde los 23ºC a los 34ºC en Arrecife.

La Graciosa: despejado con calima en altura. Viento de componente norte entre flojo y moderado. Temperaturas que irán desde los 22ºC a los 30ºC en Caleta de Sebo.